Mange er redde nå

Denne helgen ble trusselnivået i Norge satt til ekstraordinært nivå. Vi håper på en avklaring av situasjonen så raskt som mulig.

Politiet sier de ikke har holdepunkter for at det kan komme nye hendelser. Men de frykter at andre skal bli inspirert av det som skjedde natt til lørdag i Oslo sentrum, da to mennesker ble drept, og 21 skadet av skudd mot flere utesteder i Oslo. Blant åstedene var nattklubben London, et samlingssted for skeive gjennom flere tiår.

Våre sikkerhetstjenester har gjennom de siste årene nedgradert trusselen fra ekstreme og radikale islamistiske miljøer, og høynet trusselen fra høyreekstreme. De terrorhandlingene vi hittil har hatt i Norge, har vært utført av ekstremister fra ytterste høyre, ikke fra islamister.

Bekymringssamtale i mai

Nå er politiets hovedhypotese at terroren utført av Zaniar Matapour har sitt utspring i radikal islamisme. Men også at det kan handle om psykiatri.

En psykisk syk person kan samtidig være inspirert av ekstreme ideologier, og utføre grusomme handlinger ut fra dette.

Matapour har vært i kontakt med radikale islamistiske miljøer flere ganger. Første gang det er kjent at politiet oppdaget denne kontakten, var i 2015. Seneste i mai i år ble Matapour stanset i en bil sammen med den kjente islamisten Arfan Bhatti.

Politiet har så langt ikke kommet med opplysninger som tyder på at andre enn Matapour selv var involvert i handlingene natt til lørdag.

Tiden er inne, nå, for igjen å samles rundt regnbueflagget.

PST hadde Matapour inne til en såkalt bekymringssamtale i mai. Den gangen vurderte PST at han ikke hadde noe voldspotensiale. Det som skjedde i Oslo denne helgen, viser at denne vurderingen var feil.

Men det er for tidlig å konkludere om hvorvidt dette skyldes feil fra PSTs side, slik også fungerende PST-sjef Roger Berg åpner opp for, eller om det finnes andre forklaringer.

Skeive muslimer

Vi kan forstå at det er krevende å peke ut hvilke personer som utgjør en fare for samfunnet, og hvem som lefler med farlige miljøer uten selv å ønske å utføre skadelige handlinger. Likefullt forventer vi at PST foretar en grundig gjennomgang av det som har skjedd, og deretter gir oss innsikt i konklusjonene, så langt det er mulig.

Nå er mange redde. Særlig i de skeive miljøene. Den kanskje mest sårbare og utsatte gruppen her er skeive muslimer. Fordommer og motstand mot homofile og andre skeive er sterkere og mer omfattende i enkelte minoritetsmiljøer enn i mange andre deler av storsamfunnet.

Skeive muslimer er ofte under dobbelt press. De trenger ekstra støtte, og hjelp til å ta de vanskelige og nødvendige oppgjørene.

Samles rundt regnbueflagget

Dette betyr selvsagt ikke at det ikke er problematiske holdninger i andre miljøer. Også disse må møtes og utfordres. Vi må snakke fordomsfritt om fordommer i alle deler av samfunnet. Uten berøringsangst. Og med respekt.

Mandag kveld arrangerer Oslo kommune og Oslo Pride en markering på Rådhusplassen, i solidaritet med dem som ble rammet av terroren i helgen. Politiet har godkjent arrangementet.

Byrådsleder Raymond Johansen lover at det er trygt, og oppfordrer folk til å møte opp.

Det er både riktig og viktig å samles rundt regnbueflagget nå. Å bekjempe frykten. Og å ta natta tilbake.