Kommentar

Tror på sine egne løgner

Av Astrid Meland

SKAPTE ET BILDE AV MACHO PUTIN: Under den andre Tjetsjenia-krigen startet Kremls arbeid med å forme et bilde av Putin som en leder i krig. Han poserte som jagerflypilot på vei til krigen i 2000. Hovedstaden Groznyj ble senere beskrevet som verdens mest utbombede by.

Putin og hans regime ble drøyere og drøyere uten at Vesten fikk det med seg.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er mer enn to måneder nå siden Russand invaderte nabolandet. Kampen om Kyiv er tapt. Slaget står om Donbass.

Det store spørsmålet er hva som skal til for at Putin gir seg. Hva er det han vil?

Den russiske invasjonen av Ukraina handler ikke om hvordan vestmaktene har oppført seg historisk, skriver den svenske forfatteren og forskeren Martin Kragh i sin nye bok «Det fallna imperiet».

Han mener det heller ikke primært dreier seg kontroll over ressurser eller konflikt om global maktbalanse.

BESLAN 2004: Putin antydet vestlig delaktighet i angrepet. I 186 skolebarn døde da russiske sikkerhetsstyrker gikk inn i skolen hvor islamistiske terrorister hadde forskanset seg med over tusen gisler. Bildet viser Putin som besøkte et av barna som overlevde på sykehuset i Beslan i Nord-Ossetia.

Kragh mener det dreier seg om de russiske elitenes fantasier om et nytt imperium. Om en russisk stormakt hvilende på autoritær grunn.

Og deres besatthet av ukrainske «nazister» som de påstår truer russisk språk og kultur.

– Løgnen og propagandaen er blitt Kremls virkelighet, skriver forfatteren. I boken gir han en aktuell, fortettet og kunnskapsrik russlandhistorie som kaster lys over hvordan vi kunne ende her - i krig.

Det handler ikke om det russiske folk. Men om Putins fobier og storhetsvanvidd.

MUCHEN 2007: Putin debuterte på sikkerhetskonferansen med en tale som forskrekket vestlige ledere. Den russiske lederen sa at NATO og USA utgjorde en kilde til usikkerhet og destabilisering i verden. Han anklaget også Vesten for å undervise Russland i demokrati, mens landene selv ikke ville lære.

Putin hadde ikke fra start en plan om å ta Krim eller gå til konfrontasjon mot Vesten. Det var en rekke veivalg som førte ham dit. Steg han kunne latt være å ta, skriver forfatteren.

Og først så det lovende ut.

Da Putin ble president i 2000 sa han at Russland var europeisk. Han ringte for å kondolere USA etter terrorangrepet 9/11.

President George Bush fortalte at han hadde sett Putins sjel da han så ham i øynene.

FORGIFTET ETTER MÅLTID MED SIKKERHETSTJENESTEN: Kort tid før presidentvalget i 2004 ble den vestvendte ukrainske opposisjonskandidaten Viktor Jusjtsjenko forgiftet med dioksiner. Putin var på besøk i landet før valget hvor Viktor Janukovitsj var Russlands foretrukne kandidat. Han vant, men det ble avdekket omfattende valgfusk og påfølgende protester.

Det første Putin gjorde som president var å overta oligarkenes TV-kanaler med hjelp av «kompromat», påstander om økonomisk snusk.

Så kom propagandapakken.

TOK OVER FOR PUTIN: Dmitrij Medvedev tok over som president for Putin i 2008 fordi grunnloven stoppet en tredje periode. I en lekket amerikansk ambassaderapport ble det hevdet at det i virkeligheten var Putin som bestemte. Grunnloven ble senere endret og Putin kom tilbake.

Fra Tsjetsjenia-krigen dukket bildene opp. Putin ble plasset i et jagerfly og fremstilt som en leder i krig.

– Bildet som skulle formidles var nøye redigert: Putin redder tigere, Putin rir barbrystet på en hest, Putin formaner oligarker og regionale ledere. Putin kjører motorsykkel. Putin holder viktige møter med verdensledere, skriver Kragh.

Samtidig brukte Kreml sikkerhetstrusselen til å stramme til.

Putin avskaffet regionale guvernørvalg. Sperregrensen ble hevet, det ble innført forbud mot valgteknisk samarbeid og lagt restriksjoner på å danne nye partier. Og regimet opprettet småpartier for å stjele opposisjonens velgere.

LAVPANNEDE METODER: I 2007 tok Putin med seg sin svarte labrador Koni til møtet med Tysklands Angela Merkel i Sotsji. Putin visste godt at Merkel var redd hunder etter å ha blitt bitt i ungdommen. Det er på dette nivået han har holdt på. Merkel fortsatte likevel å inngå viktige avtaler med ham.

Snart kom flere signaler.

Det lutfattige landet Moldova fikk for eksempel høre at det var tungmetaller i vinen. De levde av vinsalg til Russland. Problemet var ikke metaller, men at Moldova så for mye mot EU.

«Gift i maten»-trikset har siden blitt brukt mange ganger.

INVADERTE NABOLANDET: Russiske stridsvogner gikk inn i Georgia under sommer-OL i Bejing i 2008. Bildet viser to barn som leker i Tskhinvali den 30. august 2008.

Som i Georgia. Russland påsto først at det var knyttet helserisiko til georgiske viner, mineralvann og jordbruksprodukter. De stengte grensen og truet med å fordoble gassprisen.

Problemet var egentlig roserevolusjon med folkelig opprør mot valfusk og den økte vestvendingen i landet.

Den russiske forsvarsministeren meldte at det kunne bli snakk om militær innsats for å «beskytte» russiske landsmenn.

Og i 2008 gikk georgierne i en felle og angrep separatister i Sør-Ossetia. Russland gikk inn for å «beskytte lokalbefolkningen» fra georgiske angrep. De to landene var i krig.

PUSSY RIOT: - Frels oss fra Putin, var budskapet til aktivistkollektivet som i 2012 holdt en 40 sekunders lang performance foran alteret i katedralen i Moskva. Det ga Nadezjda Tolokonnikova, Maria Aljokhina og Jekaterina Samutsevitjtre to års fengsel for hooliganisme og hat mot religiøse.

Da Putin gikk på sin tredje periode i 2012 var ikke Russland lenger en del av Europa.

Putin hadde endret grunnloven for å bli sittende, han var blitt kristen og innførte egne lover mot «homopropaganda», «utenlandske agenter» og strammet til ytringsfriheten.

KORRUPT KITSCH: Viktor Janukovitsj vant det ukrainske presidentvalget uten fusk i 2010. Men i 2014 flyktet den russiskstøtte presidenten landet etter opprøret på Majdanplassen. Huset hans sto igjen. Det ble klart at han der hadde sin egen dyrepark med strutser, forgylte baderom, en samling veteranbiler og en kunstig sjø med et skip som fungerte som restaurant.

Snart var det Ukraina som ikke fikk selge Russland varer som sjokolade og jordbruksprodukter.

Problemet var ikke egentlig tungmetaller, men at Ukraina vendte seg mot vest.

Demonstrantene samlet seg i Kyiv i 2014. Putins regime kalte dem for nazister og russofober.

Den samme oppskriften gjentok seg da Russland tok Krim, hvor de arrangerte en «folkeavstemning» hvor valget sto mellom Putin og hakekors.

SMÅ GRØNNE MENN: Russiske soldater okkuperte i februar 2014 Krim og russiskledede styrker gikk deretter inn i Øst-Ukraina. Hverken USA eller Storbritannia kom til unnsetning.

Løgnene ble gjentatt da Russland blåste opp til krig i Øst-Ukraina, hvor de hevdet det var snakk om folkelig protest som førte til en borgerkrig.

I virkeligheten var de prorussiske separatistene ledet av russiske statsborgere med krigsbakgrunn.

STORE PROTESTER I MOSKVA: 150 000 mennesker var samlet til protest etter valgfusk i Russland i 2011. Putin mente CIA sto bak, at demonstrantene handlet på Hillary Clintons signal også videre. At det kunne dreie seg om ekte misnøye var ikke noe Kreml overveide offisielt sett.

Det som derimot fantes av demonstrasjoner mot Putins Russland, enten det var hjemme i Moskva eller i Ukraina, ble av Putins folk tolket som at CIA, Vesten eller USA dro i trådene.

At det fantes ekte frustrasjon over russisk valgfusk eller innblanding, ble aldri anerkjent, aller minst offisielt.

– Vestens retorikk om liberalt demokrati og menneskerettigheter tolkes i Moskva som penere ord for geopolitiske interesser heller enn genuin overbevisning, skriver Kragh.

SKUTT I MOSKVA: Opposisjonslederen Boris Nemtsov ble før han ble drept i 2015 hengt ut som «fienden blant oss» på en stor plakat på en fasade i hovedstaden. Putin holdt året før en tale der han snakket om indre fiender og femtekolonister. Fem tsjetsjenske menn ble dømt for drapet på Nemstov, men leiemorderen forble ukjent.

Putin kan per nå herske frem til han blir 84 år i 2036 uten å ha deltatt i en eneste politisk TV-duell. Kragh mener noe sånt ville vært umulig. Putin ønsker å være en slags tsar som fra start ikke kunne tillate ekte politisk konkurranse.

Det er under hans verdighet.

GIKK INN PÅ ASSADS SIDE: Seieren til regimet i Syria ble markert med en klassisk konsert i Palmyra i mai 2016. Dirigent Valerij Gergijev og Marinskijteaterets symfoniorkester spilte blant annet Bach i de romerske ruinene, som for å vise at Russland sto på riktig side mot barbari og terror.

År med antivestlig propaganda har virket. I desember 2003 hadde over 70 prosent i en russisk meningsmåling oppgitt et positivt syn på EU-landene. I 2015 hadde bare 15 prosent et positivt syn.

Ville konspirasjonsteoriene florerer i Russland. Samtidig har Kreml orkestrert spektakulære konspirasjoner mot indre og ytre fiender helt på ekte.

Løgnen er blitt en maktdemonstrasjon i seg selv.

Spørsmålet om Putin snakker sant eller ikke ser ikke ut til å spille noen rolle lenger. Det er snarere det at han kan.

For han slipper alltid unna med det. Kraghs bok gjør det lett å se at Vesten har latt ham slippe unna med alt for mye.