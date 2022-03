Leder

Paria-Putin

Denne uke er det en måned siden Russlands president gikk til krig. Ingen kan, noensinne mer, stole på Vladimir Putin.

Alt har endret seg på disse ukene. Det internasjonale samfunn kan ikke lenger ha tillit til Moskva. Alt som er forsøkt bygd opp etter tiårene med undertrykkende kommunisme og statsterror, er knust. Når Putin beordrer angrep på ett naboland, kan han også angripe andre.

Rasjonalet om at krig utløser gjengjeldelse, og derfor har en så stor totalkostnad at væpnet strid for enhver pris må unngås, finnes likevel ikke i Kreml.

Med invasjonen av Ukraina har Russlands enehersker vist sitt sanne ansikt.

Imperiet i øst, enten det kalte seg Russland eller Sovjetunionen, har aldri hatt noen reell maktfordeling eller et demokratisk styresett. Makten har vært konsentrert på én jernhånd. Gjennom generasjoner tilhørte den tsaren. Deretter generalsekretæren i kommunistpartiet.

Med Sovjets kollaps begynte en forsiktig demokratisering. Men inkompetanse og korrupsjon stoppet alle sentrale reformer. Da Vladimir Putin kom til makten for 22 år siden, festet han umiddelbart grepet. Hans første statsakt var å kneble pressen og ytringsfriheten.

Han er folkevalgt, såkalt. Men ikke valgt av folket.

Putin har effektivt sørget for at det ikke er noen å velge mellom. Opposisjonens kandidater stiller ikke i «valg». De er enten plassert på sidelinjen, eller i fengsel. Andre har måttet bøte med livet. Journalister er blitt skutt. Avhoppere forgiftet.

Ensrettingen av Russland og regimets bruk av skruppelløse maktmidler for å etablere frykt og underkastelse, har vært en vedvarende prosess under Vladimir Putin. «Alle» har sett det. Men «ingen» har trodd at han virkelig ville risikere sin egen posisjon og Russlands aktelse på å gå til folkerettsstridig angrepskrig på et europeisk demokrati.

Viljen til væpnet konflikt har vært en vekker. Viljen til å ofre tusenvis av liv, også russiske. Putins soldater har drept sivile. Barn og kvinner ligger i massegraver. Fødeklinikker, sykehus, skoler og teatre er bombet. Byer ligger i grus.

Vladimir Putin har skapt den største flyktningkrise siden Annen verdenskrig.

Krigen er allerede en katastrofe. Og større skal den bli. Den dagen kanonene stilner, vil Putins ødeleggelser i Ukraina også ha rasert store deler av Russlands økonomiske infrastruktur. Det eneste som vokser, er inflasjonen.

De unge og utdannede rømmer diktaturet. Fremtiden forsvinner. Ingen vil handle med et regime som ikke er til å stole på. Russland blir en pariastat.

Det foregår en akademisk diskurs om det er mulig å tiltale Putin for krigsforbrytelser. Historien har vist at det ikke bare er mulig, men at det faktisk kan komme til å skje.

En global kampanje anført av Storbritannias tidligere statsministre, John Major og Gordon Brown, jobber for å etablere et nytt «Nürnberg-tribunale», etter modell av det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia.

Det er ikke videre sannsynlig at Putin vil melde seg selv for en slik domstol. Men hvem vet hva som vil skje hvis russiske oligarker og militære ledere opplever at Russland kollapser i isolasjon på grunn av en selvrettferdig despot?