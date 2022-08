Leder

Elektrifisering kan være både dyrt og dumt

GÅR PÅ STRØM: Johan Sverdrup ble startet opp med strøm fra land. Nå skal etter planen flere plattformer i nærheten over på strøm. Samtidig står vi midt i en energikrise.

Norge må ha nok kraft. Å elektrifisere plattformer kan være en riktig dårlig idé.

Senterpartiet har den siste tiden vært skeptisk til elektrifisering av plattformene på norsk sokkel. Arbeiderpartiet derimot freder klimatiltaket.

De har støtte av oljebransjen og av NHO, som har lobbet for elektrifisering under Arendalsuken.

Og det kan være gode grunner til å elektrifisere installasjoner ute på sokkelen. Det kan for eksempel være lønnsomt. Strøm kan være den beste løsningen.

Skal regjeringen nå de ambisiøse klimamålene sine, er det dessuten vanskelig å komme seg utenom.

Samtidig trenger vi kraft til mange andre gode formål.

Det å oppgradere eksisterende plattformer for å få dem over på strøm er dyrt. Det gir utslippskutt her hjemme, men har neppe den helt store klimaeffekten totalt sett. Gassen som erstattes av strøm, skal uansett sendes til kontinentet, hvor den brennes og slippes ut i vår felles atmosfære.

Tiltaket fører også til at vi må bygge ut mer nett, som både er dyrt og gir naturinngrep.

På toppen av det hele sliter vi for tiden med en kraftkrise. Den ligger an til å vare en stund.

Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft. Når forbruket blir høyt kan det også utfordre hele kraftsystemet vårt.

Om myndighetene ikke legger opp til å bygge ut regulerbar kraft for å sikre nok forsyning til dette fremover, bør de revurdere noen av sine planer for elektrifisering.

For Norge kan ikke stille seg i en slik situasjon at vi ikke har nok kraft. I det minste bør plattformene kunne kobles av strøm, om vi kommer i en situasjon der presset i kraftsystemet blir for stort.

Regjeringen har lovet mye på klima. Alt er ikke like realistisk. Som frieriet om å ta alle kutt nasjonalt og halvere utslippene i oljesektoren.

Men det regjeringen bør fokusere på og det Norge må klare å oppfylle, er de klimamålene vi har lovet internasjonalt. Vi bør jobbe med klimakuttene våre slik planen hele tiden har vært, i samarbeid med EU.

Det er også i Europas interesse at Norge har energi nok til å drive de plattformene som for tiden leverer svært etterspurt norsk gass til kontinentet.

Og vi kan uansett ikke stille oss slik at vi mangler kraft. En slik krise tåler hverken norske husholdninger, eller bedrifter.