Kan det bli fred i Arbeiderpartiet?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det har virket enklere å skape fred i verden enn i Arbeiderpartiet. Paradoksalt nok kan Hadia Tajiks avgang bidra til at det skadeskutte partiet om ikke finner roen, så i det minste får mer normale konflikter og maktkamp.

Fallet til Aps to nestledere Trond Giske og Hadia Tajik har lite og ingenting med hverandre å gjøre. Man skal se spøkelser på høylys dag for å gjøre Giskes gamle støttespillere medansvarlig for Tajiks 15 år gamle pendlerbolig og skattegrep. Sakene er ulike, men Tajik faller like mye for sine egne feiltrinn som det Giske i sin tid gjorde.

Likevel virvles dette sammen. Det har vært litt sånn at «si meg hvilken side du sto på i Giske-saken, og jeg skal fortelle deg hva du mener om Hadia Tajik». I Arbeiderpartiet har dette vært en så definerende konflikt at det har preget alt og alle. Mistenksomheten har ligget tjukt utenpå. Spøkelser har man sett overalt, både der de finnes og ikke finnes. Man har tiltrodd hverandre de usleste motiver, basert på for eksempel dialekt og hvem man er venner med.

Det sier litt at noen i fullt alvor har laget Facebook-grupper som «Giske-supporterne» og «Støttegruppe for Trond Giske».

Men innholdet i konflikten har en tendens til å overdrives. Når Tajik ikke har vært spesielt populær i Trøndelag, handler det om mer enn hennes rolle i Giske-striden. Både politikk og personlig kjemi spiller inn. Hun er også en politikertype som ikke har den store appellen i Trøndelag. På samme måte som en politiker som Aps nestleder Bjørnar Skjæran går mer hjem i Nord-Norge og i distriktene enn i Asker og Bærum.

Derimot trenger man ikke særlig velutviklet fantasi for å seg for seg at noen av Giskes støttespillere fryder seg over at Tajik har havnet i denne situasjon. Det er bare å ta en titt i de nevnte støttegruppene. Mange ble provosert av hennes rolle i saken. Særlig har det legendariske utsagnet «jeg reagerer som menneske, nestleder og jurist», festet seg.

De siste ukene har innboksen rent over av folk som reagerer på Tajiks leilighetsdisposisjoner nettopp «som jurist». For mange har det virket komplett uforståelig at hun skal slippe unna med det som ser ut som skatteunndragelse.

Sannsynligvis er det alvoret i de sakene som til slutt ble avgjørende for at Tajik valgte å trekke seg. Samtidig har håndteringen vært mildt sagt oppsiktsvekkende. Hun kan ha sine grunner vi ikke vet, men alt i alt har håndteringen bidratt til å bryte ned hennes troverdighet.

Det er flere måter å forstå Jonas Gahr Støres rolle på. Mange reagerte på at han så tydelig uttrykte tillit til Tajik som nestleder. Forrige uke var det heller ikke populært i partiet å kritisere Tajik offentlig. Noen spurte seg hvor naiv Støre var som holdt hånden over henne.

Man kan også se det sånn at Støre har gitt Tajik tid og rom. Det etterlatte inntrykket er at hun selv valgte å trekke seg. Kanskje hadde hun til syvende og sist ikke noe valg, men det var ikke Støre som i offentligheten avskjediget henne. Det kan også ha beroliget Tajiks støttespillere. De vil helt sikkert slikke sine sår, men kan vanskelig klandre Støre for at det gikk som det gikk.

Det er for øvrig mye av den samme kritikken Støre ble utsatt for før Giske trakk seg som nestleder etter metoo-sakene. Noen mente Støre dro det alt for langt ut i tid og ikke satte ned foten i tide. Også da ble han omtalt som naiv og godtroende. Andre mente Giske ikke fikk tilstrekkelig tid til å fremføre sin versjon av saken.

Begge sider var sånn passe misfornøyd med sjefens håndtering.

Hvor absurd og bakvendt det er, kan Tajiks avgang bidra til en slags balanse. Begge nestlederne, som står som symboler for hver sin ytterfløy i den betente striden, er borte. Selv om det er tragisk for partiet å miste nok en dyktig politiker i toppen, kan det i beste fall gi en ny start.

Det blir neppe ro og harmoni i Arbeiderpartiet i fortsettelsen heller. Men det vil være et stort fremskritt om det bare hadde vært «vanlige» konflikter og maktkamp, uten den giftige stemningen som i mange år har gjennomsyret partiet.

