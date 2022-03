SAMHOLD I EUROPA: – Krigen mot Ukraina har gjort at verden ikke blir den samme igjen. Nå er tiden inne for å stå sammen og for å forsikre oss om at vi fortsatt kan bygge en fremtid basert på tillit, rettferdighet og frihet, skriver Josep Borrell, her sammen med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i januar.

Debatt

«Jungelens lov» har ingen plass i det 21. århundre

Russlands uprovoserte og uberettigede invasjon av Ukraina, og massive desinformasjonskampanjer og informasjonsmanipulasjon, gjør det nå avgjørende å skille løgner – sagt for å rettferdiggjøre det som ikke kan rettferdiggjøres – fra fakta.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOSEP BORRELL, EUs utenrikssjef

Fakta er at Russland, en stor atommakt, har angrepet og invadert et fredelig og demokratisk naboland, som ikke utgjorde noen trussel og som ikke fremprovoserte angrepet. I tillegg truer president Putin represalier mot stater som vil hjelpe Ukraina og landets befolkning. Slik makt og tvang har ingen plass i det 21. århundre.

President Putin sine handlinger er ikke bare et alvorlig brudd på folkeretten, det er også et brudd på de grunnleggende prinsippene for menneskelig sameksistens. Med å gå til krig i Europa, prøver Russland å legitimere «jungelens lov»: den sterkeste skal bestemme. Og målet er ikke bare Ukraina, men hele Europas sikkerhet og den internasjonale regelbaserte ordenen, basert på FN-systemet og internasjonal lov.

Presidentens aggresjon tar livet av uskyldige mennesker og knuser folks ønske om å leve i fred. Sivile mål blir truffet, hvilket bryter internasjonal humanitær lov og tvinger mennesker på flukt fra sine hjem. Vi ser en humanitær katastrofe utvikle seg. I flere måneder forsøkte vi å oppnå en diplomatisk løsning. Men Putin løy og lot som han var interessert i en fredelig løsning. I stedet valgte han en fullskala invasjon. Han valgte en fullverdig krig.

Russland må stanse sine militære operasjoner umiddelbart og betingelsesløst trekke seg ut av hele Ukrainas territorium. Det samme gjelder Hviterussland, som umiddelbart må stoppe sitt engasjement i denne konflikten og respektere sine internasjonale forpliktelser. Den europeiske union er forent i å tilby sin sterke støtte til Ukraina og det ukrainske folk. Dette er et spørsmål om liv og død. Jeg forbereder nå nødtiltak for å støtte de ukrainske styrker.

Les også Putin vil fortsette kampen «uten kompromiss» Russlands president Vladimir Putin har igjen snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron torsdag.

Det internasjonale samfunnet har valgt å isolere Russland og å holde president Putin ansvarlig. Vi sanksjonerer de som finansierer krigen, vi lammer det russiske banksystemet og dets tilgang til internasjonale reserver.

EU og våre partnere har innført massive sanksjoner mot Russland som er rettet mot dets ledere, eliter og strategiske sektorer i den Kreml-styrte økonomien. Målet er ikke å skade det russiske folk, men å svekke Kremls evne til å finansiere denne urettferdige krigen. Når vi gjør dette, samarbeider vi tett med våre partnere og allierte – USA, Canada, Storbritannia, Norge, Japan, Sør-Korea og Australia. Vi ser også at land fra hele verden går sammen for å støtte Ukrainas territoriale integritet og suverenitet. Vi står sammen på riktig side av historien i møte med Russlands grufulle angrep på et fritt og suverent land.

For å rettferdiggjøre sine forbrytelser har Kreml og støttespillere engasjert seg i en massiv desinformasjonskampanje, som startet allerede for uker siden. Vi har sett russiske statsmedier og deres økosystemer forhandle usannheter i sosiale medienettverk med mål om å manipulere.

Kreml-propagandistene kaller angrepet «en spesiell operasjon», men denne kyniske eufemismen kan ikke skjule det faktum at vi er vitne til en fullverdig invasjon av Ukraina, med sikte på å knuse landets frihet, legitime regjering og demokratiske strukturer.

Å kalle Kiev-regjeringen «nynazistisk» og «russofobisk» er tull: Alle manifestasjoner av nazisme er forbudt i Ukraina. I det moderne Ukraina er ekstreme høyrekandidater et fenomen med minimal oppslutning, som ikke passerer sperregrensen for å komme inn i parlamentet. Den ukrainske regjeringen kuttet ikke av Donbass og den har heller ikke forbudt bruk av russisk språk og kultur. Donetsk og Luhansk er ingen republikker, de er ukrainske regioner kontrollert av russisk-støttede og væpnede separatistgrupperinger.

Dette vet vi – og mange russere vet også dette. Det har vært modige protester i byer over hele Russland siden invasjonen startet, og disse krever en slutt på aggresjonen mot en fredelig nabonasjon. Vi hører stemmene deres og anerkjenner deres mot til å si fra, og vi ser også fremtredende offentlige personer i Russland som protesterer mot denne meningsløse invasjonen.

Jeg fortsetter å jobbe med våre partnere rundt om i verden for å sikre felles handling fra det internasjonale samfunnet mot Kremls oppførsel. Den 25. februar la kun Russland ned veto mot en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd om Russlands aggresjon mot Ukraina, mens Kina, India og De forente arabiske emirater avsto fra å stemme. Fra hele verden fordømmer land Russlands angrep. På FNs generalforsamling mandag 28. februar må det internasjonale samfunnet komme sammen og bidra til å få en slutt på Russlands militære aggresjon ved å vedta den relevante resolusjonen. Vi takker spesielt Albania som med-penneholder av denne.

Les også Kina kan presse Putin Vladimir Putin har ikke mange venner i verden. Den eneste av virkelig stor betydning er Kinas president Xi Jinping.

Det norske folk vet hvor viktig fredelige, verdiforankrede relasjoner er. Med stor suksess har Norge navigert denne typen forhold med sine naboer. Ikke bare med EU, men også med Russland på en rekke samfunnsområder- og sektorer. Nå har begge våre forhold til vår nabo i øst endret seg. Putin har endret kurs. Han har endret kurs til krig i Europa.

Norge og EU er allierte og likesinnede partnere. Forholdet vårt er meget spesielt og viktig for begge parter. Nordmenn, som EUs befolkning, verdsetter internasjonalt samarbeid, diplomati, menneskerettigheter og fred. Og nå, for første gang på flere tiår, er det viktig at vi står sammen for å ivareta og beskytte vårt styre- og levesett.

Den europeiske union ønsker Norges beslutning om å stå sammen og om å slutte seg til EUs sanksjoner, velkommen. Sammen fordømmer vi den russiske aggresjonen og invasjonen av Ukraina.

Krigen mot Ukraina har gjort at verden ikke blir den samme igjen. Nå er tiden inne for å stå sammen og for å forsikre oss om at vi fortsatt kan bygge en fremtid basert på tillit, rettferdighet og frihet. Dette er øyeblikket for å stå frem og si fra. Den sterkeste har ikke rett. Slik har det aldri vært og slik skal det heller aldri bli.