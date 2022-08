Kommentar

Boris kan bli utvist

I TRØBBEL: – Boris Johnson ble ikke brexit-tilhenger før han skjønte det var den ene saken som kunne bringe ham til Downing Street, skriver VGs kommentator.

Det konservative partiet avsatte Boris Johnsons som statsminister. Nå kan de samme kreftene kaste ham ut fra parlamentet – for godt.

Som mange – men ikke riktig alle, i hvert fall ikke i norske kommentarfelt – har fått med seg, forlangte et overveiende flertall i det britiske regjeringspartiet at Boris Johnson måtte gå av.

Det var ikke opposisjonspartiene, ikke Labour, ikke blodrøde journalister i BBC, NRK, VG, DN, Aftenposten eller noen av de andre kommunistmediene til venstre for virkeligheten som felte Boris. Det klarte han på egen hånd.

I siste instans effektuert av regjeringen han selv ledet.

Når BoJo nå står i fare for å bli utvist fra Underhuset og i ytterste konsekvens kan utløse suppleringsvalg i egen valgkrets – som han ifølge meningsmålingene vil tape – vil det i så fall være etter innstiling fra en parlamentskomité med konservativ overvekt.

Den såkalte Commons Select Committee of Privileges, som kan sammenlignes med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, ledes av Labour-veteranen Harriet Harman, men har i tråd med Underhusets sammensetning, rent Tory-flertall.

Komiteen skal avgi svar på følgende problemstilling: Har Boris Johnson forledet underhuset i forbindelse med «Partygate» – de ulovlige festene i statsministerboligen under corona-nedstengningen?

GÅR HAN I LABOURS FELLE?: Keir Starmer beskyldes for å ha satt opp en juridisk felle for Boris.

Dette er selvfølgelig mer politikk enn juss, men det er juridiske spissfindigheter som kan felle Boris. Akkurat der har Labour et ansvar de ikke kan løpe fra.

For ordlyden i mandatet er formulert av sir Keir Starmer, den engelske riksadvokaten som ble Labour-leder, og «en av de skarpeste juridiske hjerner», ifølge den konservative avisen The Telegraph.

Nå får han kritikk for å ha satt opp en felle for Boris.

Samtidig må de konservative tåle enda mer kjeft, fra høyre, for ikke å ha skjønt at de er blitt lurt. Opposisjonen på sin side minner om at forslaget ble vedtatt av Underhuset, uten innsigelser.

Stridens kjerne er begrepene «med vitende» og «bevisst» – som er utelatt fra komiteens mandat. Hadde ordene stått der, måtte komiteens medlemmer ha funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at Boris Johnson «med vitende» løy da han benektet kjennskap til festene i Downing Street, og at han «bevisst» forsøkte å forlede parlamentet.

Nå trenger ikke komiteen å finne det bevist at Boris med vilje forledet parlamentet, men at parlamentet ble forledet.

Noe Boris Johnson allerede har erkjent.

Men at det skjedde uten at han visste det. Fordi, som han selv har sagt, ble han fortalt av sine medarbeidere at samlingene i Downing Street hvor det ble drukket og danset, ikke var «fest», men «arbeidsmøte».

Siden har han vedgått at dette ikke medførte riktighet, og han har akseptert en bot for å ha brutt covidlovene hans egen regjering innførte.

Så hvis komiteens konklusjon blir at statsministeren har svart usant på konkrete spørsmål i parlamentet om sin egen delaktighet i disse festlighetene, er det brudd på statsrådenes etiske regelverk og kan omfattes av det som kalles «forakt for Underhuset».

Normale sanksjoner for brudd på parlamentets kjøreregler, er bortvisning i én eller flere dager. Jo større forseelse, jo grovere forsett, jo lengre utvisning. Det er ikke vanlig, men heller ikke uvanlig, at et menig medlem av Underhuset – en såkalt backbencher – som bryter regelverket, sendes hjem i inntil 30 dager for å skamme seg.

Når vedkommende er tilbake, regnes straffen som sonet og synden tilgitt. Den gjensidige romsligheten på tvers av partigrensene er i så måte stor.

Dersom komiteen finner det overveiende sannsynlig at statsministeren har utvist forakt for underhuset, men lander på at hans usannheter ikke har medført større følger for nasjonen enn de vanskeligheter han har påført seg selv, kan han slippe med utvisning i ti – 10 – dager.

Ti dager er en relativt mild forføyning. Samtidig er det en «straff» som er akseptabel for både tilhengere og motstander i eget parti, samt for opposisjonen. Men siden vi snakker om Boris Johnson, ligger det – ikke uventet – noe mer under.

Den som finleser Storbritannias uskrevne grunnlov, de konstitusjonelle betingelser, valglover og sedvane, vil vite at ti dager også er grensen for at det kan kreves nyvalg i den kretsen vedkommende hjemsendte parlamentariker er innvalgt fra.

Anledningen benyttes sjelden, og har ikke vært i bruk siden den nordirske unionisten Ian Paisley ble utvist for å ha latt den srilankiske regjeringen betale to familieferier.

Som sagt kan Mr. Hvilken-Som-Helst ha hjemmesoning i 30 dager for å ha brutt de strenge lobbyistreglene uten at noen forlanger nytt suppleringsvalg. I dette tilfellet er imidlertid mobiliseringen i Johnsons valgkrets, Uxbridge / South Ruislip på Londons vestkant, i full gang.

Dersom ti prosent av kretsens registrerte velgere signerer et konkret krav, må Boris Johnson starte valgkamp for seg selv for å beholde setet.

Ifølge de siste meningsmålinger ville han ikke klart det dersom det var valg i dag.

For to uker siden ble det kjent at BoJos støttespillere i Det konservative partiet uansett har vurdert å flytte ham og hans kandidatur til en tryggere valgkrets innen neste parlamentsvalg.

Kulturminister Nadine Dorries, en av hans nærmeste allierte, skal være åpen for å tilby Boris hennes sikre mandat i Tory-høyborgen Bedfordshire.

Spørsmålet er vel helst om Boris Johnson er så veldig interessert i flere runder. Han har oppnådd det han ville, som var å bli statsminister, og de tre årene i Downing Street viste at ambisjonene utover det stort sett har glimret med sitt fravær.

Boris kom til Westminster med en enestående styringsmajoritet, den største på en mannsalder, men har ikke visst hva han skulle bruke den til.

Han kunne fått gjennom hva han ville, dersom han hadde hatt en tydelig politikk – men har i stedet kranglet så mye med sitt eget parti og forulempet egne velgere, at han går inn i historien som en av de mer mislykkede statsministre.

Ifølge en meningsmåling gjengitt i den konservative avisen The Sunday Times, er Boris Johnson «den verste statsminister siden Margaret Thatcher», og enda mer upopulær i befolkningen enn hva hun noen gang var.

Boris Johnson ble ikke brexit-tilhenger før han skjønte det var den ene saken som kunne bringe ham til Downing Street.

At Storbritannia ble hardt rammet av covid, energikrise og høye levekostnader er ikke hans feil, men de negative følgene av brexit – som ble helt annerledes enn hva Boris lovte velgerne – har forsterket den økonomiske nedgangen.

BoJo har fortsatt betydningsfulle støttespillere i Tory-partiet, og i den konservative basen utenfor storbyene har han også mange velgere som gjerne vil ha ham tilbake til Nr. 10.

Hvorvidt han i så fall gidder å slite de bakre benker i underhuset de kommende år, er imidlertid tvilsomt.