Kommentar

Hjelpeløse FN

Av Hanne Skartveit

Verdens diktatorer, med Kinas Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin i spissen, holder FN som gissel. Den internasjonale orden kan ryke. Det er på tide å tenke nytt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– A catwalk for dictators, var sjakklegenden Garry Kasparovs beskrivelse av FN under Oslo Freedom Forum denne uken: FN som en scene der diktatorene kan sprade rundt, og vise seg frem.

Knapt en av fem av verdens innbyggere lever i demokratier. Demokratiske stater er på vikende front i FNs generalforsamling. Russland og Kina har veto i sikkerhetsrådet. Det betyr at de to landene kan blokkere alle forsøk på å opprettholde internasjonal orden og hindre overgrep. Den retten benytter de seg av jevnlig.

Westfaler-freden i 1648

Derfor blir FN ofte handlingslammet i møte med kriser. Som nå, med krigen i Ukraina. Journalisten og forfatteren Anne Applebaum, som ledet samtalen med Kasparov i Oslo, fortalte om da hun nylig intervjuet Ukrianas president Volodymyr Zelenskyj. Hun hadde spurt ham om hvordan han opplevde FNs rolle nå, under krigen. Han hadde bare sagt “Ingen kommentar”. Og himlet med øynene. Det sa mer enn ord. FN er hjelpeløse i møte med Russlands brutale krigføring.

Kasparov er kritisk til at så lite skjedde etter avslutningen av den kalde krigen, i 1991, da Sovjetunionen falt fra hverandre.

Han har et poeng. Tidligere store kriger har endt med nye internasjonale avtaler eller organisasjoner for å legge til rette for varig fred. Slik har det vært helt tilbake til Westfaler-freden fra 1648, som kom etter den blodige 30-årskrigen i Europa. Det var her prinsippet om staters selvstendighet og ukrenkelige landegrenser egentlig ble etablert.

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping har begge vetomakt i FNs sikkerhetsråd.

En ny orden ble lagt etter Napoleonskrigene, og enda en ny etter krigen som samlet Tyskland knapt hundre år senere. Etter første verdenskrig ble Folkeforbundet grunnlagt. Det ble aldri en suksess, og gikk i oppløsning i tiden frem mot andre verdenskrig.

Alt lå til rette

På ruinene etter andre verdenskrig, i 1945, ble dagens FN opprettet. Seiersmaktene, ved USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina ble faste medlemmer i sikkerhetsrådet. De fem fikk vetorett, og dermed mulighet til å blokkere alle forslag de ikke liker.

Men etter avslutningen av den kalde krigen, skjedde det ikke en slik grunnleggende gjennomgang. Heller ikke av FN.

Muren falt, de tidligere kommunistlandene fikk sin frihet, og med det mulighet til å forme sin egen fremtid. Omsider. Russland, en fallen stormakt som ikke lenger sto i spissen for et mektig sovjetisk imperium, måtte finne sin nye plass. Kina, som lenge hadde holdt seg for seg selv, opplevde kraftig økonomisk vekst, og ønsket å spille en mektigere rolle på den internasjonale scenen.

Lenge så vår del av verden optimistisk på utviklingen. Alt lå til rette for at både Russland og Kina skulle ta del i det etablerte internasjonale samarbeidet, og at de etter hvert kunne bli gode og stabile demokratier.

Kinas muskler

Slik gikk det ikke. Gjennom det siste tiåret har begge landene utviklet seg i stadig farligere retning. Med Russlands invasjon av Ukraina som det foreløpig mest dramatiske bunnpunktet.

Så hva har vesten gjort, for å demme opp for dette?

Etter Russlands annektering av Krim i 2014, satte vi i verk sanksjoner, og vi rustet opp. Men Russlands venner i vesten sluttet ikke å forholde seg til Putin og hans regime. Oligarkene som hadde plyndret den russiske staten, fikk god hjelp av rådgivere, banker, advokater og andre. Russerne eksporterte sin korrupsjon til vesten, som villig tok imot.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er ikke imponert over FN, i følge forfatter Anne Applebaum.

Russland ble til og med valgt inn i FNs menneskerettighetsråd høsten 2020, etter at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet tidligere samme år.

Akkurat nå er det Russland som fremstår mest skremmende for oss. Det er naturlig, gitt krigen i Ukraina. Men Kina er mye farligere i det lange løp. Kineserne har muskler til å påvirke og kanskje endre den internasjonale orden. Det har ikke Russland.

Europas rolle?

Kasparov mener den demokratiske verden må stå sammen, og etablere nye internasjonale organisasjoner som kan sørge for at diktaturer og autoritære stater ikke får enda større makt. Han vil ha en verdensorganisasjon av demokratier - den frie verden mot de andre. Den frie verden er sterkere, både økonomisk, politisk og militært. Selv om vi er en liten andel av verdens befolkning, utgjør vi en langt større del av verdensøkonomien.

Vi som representerer demokratiet, må forsvare oss. Men det er vanskelig å vurdere om Kasparovs forslag er mulig - eller om det er ønskelig. I dag kan vi si at både EU og NATO til en viss grad spiller slike roller. Begge organisasjonene har vist seg sterke og samlet gjennom de siste månedene, etter at Russland invaderte Ukraina.

Tross krigen i Ukraina, er det er mellom USA og Kina at den viktigste kampen vil stå i fremtiden. Det kan bety at Europa blir mindre viktig. Det blir ikke som under kalde krigen, da Europa var hovedarena for den ideologiske striden mellom to ulike verdenssyn.

Så - hva er Europas rolle i den nye stormaktsrivaliseringen? Det er godt nytt for dem som ønsker at EU og Europa skal ha en mer selvstendig rolle, uavhengig av USA. Men for de av oss som ser at vår trygghet alltid har vært, og antagelig alltid vil være, avhengig av amerikanernes støtte, er dette dårlig nytt. At de mest USA-skeptiske kreftene i Norge også ofte er de mest EU-skeptiske, gjør ikke saken særlig bedre.

Norsk naivitet

I norsk politikk blir ofte FN fremhevet som den viktigste internasjonale organisasjonen, som Norge skal legge mest vekt på. Det er naivt. FN er en møteplass for alle verdens land. At det finnes en slik møteplass, der autoriære og demokratiske land møtes og kan snakke sammen, er svært viktig.

Men FN får gjort lite. Det er andre internasjonale organisasjoner, med et tettere og mer forpliktende samarbeid, som kan gjennomføre tunge politiske beslutninger. Som EU.

Vi trenger de internasjonale institusjonene - også FN. De er der for å balansere og håndtere stormaktspolitikk. Stormaktene har alltid tatt seg til rette. Småstatene har alltid lidd under dette. Institusjoner som FN kan ikke fikse verden. Men uten dem blir verden et enda farligere sted.