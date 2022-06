ANTITRANSBEVEGELSE: – Nesten øyeblikkelig etter den tragiske skoleskytingen i Texas, dukket det opp et rykte på nettet om at skytteren var en transkvinne i de vanlige konspirasjonsteorimiljøene. Men at den konservative stjernen Candace Owens (bildet) også spredte ryktet er mer alarmerende, skriver kronikkforfatterne.

Trans-«trusselen»

Transfolk er ikke en trussel. Det er transfolk som er truet.

CHRISTINE MARIE JENTOFT, rådgiver på kjønnsmangfold, Foreningen FRI

DIDRIK SØDERLIND, rådgiver, Human-Etisk Forbund

Den 24. mai trengte en 18-åring seg inn i et klasserom på en barneskole i den lille byen Uvalde i Texas. I hånden hadde han en nyinnkjøpt halvautomatisk rifle. Da politiet omsider fikk skutt ham hadde han rukket å myrde 19 barn og to lærere.

Nesten øyeblikkelig dukket det opp et rykte om at skytteren var en transkvinne. Bilder av høyst levende transkvinner ble spredt, og utgitt for å være skytteren.

Ryktet startet på 4chan, et nettforum beryktet for hatkampanjer og konspirasjonsteorier. 4chan var også et av arnestedene for den tynt forkledde nynazismen som gikk under navnet «alt-right». Så dette var omtrent som forventet fra den kanten.

Det som er mer verdt å heve på øyenbrynene for var gjennomslaget ryktet fikk. At konspirasjonskongen Alex Jones kastet seg på lå i sakens natur, kjent som han er for å lyve om skoleskytinger slik at fansen hans trakasserer sørgende familier.

Men at den konservative stjernen Candace Owens, med over tre millioner følgere på Twitter også spredte ryktet er mer alarmerende.

Det er ikke vanskelig å forstå at den amerikanske høyresiden, etter enda en forutsigbar skolemassakre har behov for å snakke om alt annet enn antallet våpen som er i omløp i USA.

Men hvorfor akkurat transfolk?

For å forstå dette må man se nærmere på hvordan transpersoner begynner å bli et samlende trusselbilde for noen veldig forskjellige miljøer.

Ved første øyekast ser retorikken mot transpersoner mest ut som en oppdatering av den retorikken mot homofile som man kunne høre rundt helt vanlige middagsbord for få tiår siden. De er syke, perverse, og hva om det (æsj!) er noen i dusjen der du trener?

Å være en stor som sparker en liten ser sjelden pent ut, og få minoriteter er mindre enn transfolk. Transpersoner er forsvinnende få, et sted mellom 0,1 og 2,7 prosent, ifølge forskningen.

Men hva om transfolket ikke er en utsatt liten minoritet, men bare de mest synlige representantene for en sterk og subversiv bevegelse? Hva om transfolk ikke er en utsatt minoritet men representanter for en «Pride-ideologi» som har myndigheter, mediene, medisinindustrien og andre mektige krefter i ryggen?

Slik blir den enkelte transperson ikke et sårbart individ, men en representant for en mektig og farlig ideologi. Og de som skriver stadig nye tekster om transfolk som et problem blir de som slår oppover.

Om den retoriske manøveren høres kjent ut, så er det grunner til det. Dette er nemlig samme triks som brukes av dem som prøver å utmale muslimer og jøder som representanter for «islamisme» (evt. «ideologien islam») og «sionisme» (eventuelt «zionisme», dersom man leser mye engelskspråklige konspirasjonsnettsider).

I dette forestillingsuniverset blir lover mot rasisme et bevis på at muslimer og jøder er en slags beskyttet klasse, kjæledegger for makten – og kanskje til og med makten selv.

Disse triksene brukes nå av en snodig allianse av radikale feminister, (kristen) konservative og høyreradikale som ser med bekymring på den aksepten transfolk begynner å få i samfunnet.

Denne grupperingen er internasjonalt blitt kjent som «Anti-Gender»-bevegelsen. På 1990-tallet fokuserte de på å motarbeide fremgangen for likestilling, abort og homofiles rettigheter. De anser alt som bryter med det tradisjonelle, konservative og heteronormative som «kjønnsideologi».

Inkluderingen av radikalfeminister har kommet sakte de siste årene, samtidig med at bevegelsen har spankulert mot høyresiden. Fokuset har også skiftet mer mot transpersoner enn andre temaer, da transpersoner anses som «den lavest hengende frukten».

De radikale feministene i denne bevegelsen er bekymret for at transfolks blotte eksistens vil utradere kvinners rettigheter, pluss at de ser transkvinner som menn og dermed som potensielle overgripere. De (kristen) konservative er redde for at kjønnenes naturlige orden er truet.

Mens høyreradikale ser transfolk som et symptom på et samfunn i så total normoppløsning at folk ikke lenger vet forskjell på kvinner og menn.

Ikke alle trans-kritikere er av denne typen. Men det enorme antallet bekymrede tekster på trykk fra mer moderate transkritikere skaper også et inntrykk av at dette er noe også DU bør være bekymret over. Norge er faktisk verst i Norden.

Noe annet transfolk har arvet fra den tradisjonelle motviljen mot homofile og andre skeive, er ideen om at de er ute etter barn. Enten gjennom at de ønsker å forgripe seg på barn, eller at de forsøker å «rekruttere» barn til å bli trans.

Som antitrans-aktivisten Kari Jaquesson tvitret i 2019: «Queerbevegelsen= pedo-grooming». Denne aktivisten er et ekstremt eksempel, men overgrepsretorikken er gjennomgående i transkritikken.

Meningen med overgrepsanklagene er enkel. Ethvert normalt menneske blir rasende av tanken på overgrep mot barn. Å skape en mistanke om at meningsmotstandere er overgripere derfor en effektiv måte å ikke bare dehumanisere folk man ikke liker, men også å skape et klima der noen kan komme til den konklusjon at det er på tide å handle.

Og handle, det gjør de. I 2021 ble 375 mennesker drept på bakgrunn av sitt kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Det var en økning på syv prosent fra året før. Nesten alle var transkvinner eller transfeminine, og de aller fleste solgte seksuelle tjenester. Dette er på verdensbasis, og vi vet ikke alle land rapporterer inn og det er gode grunner til å tro at det er store mørketall.

Fra Norge har vi rapporten Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår som ble utgitt av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Bufdir i fjor. Den viser at transpersoner har markant dårligere levekår enn cispersoner (altså de som ikke er trans).

Rapporten viser at en av fire transpersoner sier at de har blitt utsatt for trusler om vold og om lag en av tre har opplevd seksuelle overgrep. At over 30 prosent av transpersonene som svarte rapporterte at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv, kan også si noe om hvordan det er å eksistere som transperson i samfunnet.

Det rapporteres om større vansker med å få jobb, trakassering på arbeidsplasser og skoler og urettferdig behandling i helsevesenet. Til tross for alt dette, så er visstnok transfolk en trussel mot samfunnet.

Men transfolk er ikke en trussel. Det er transfolk som er truet.

Det er på tide å få en slutt på dette nå.