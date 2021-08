Leder

Farlig jumboplass

SVØMMEFERDIGHETER: Både barn og voksne i Norge er dårligst i Norden til å svømme.

2021 kan bli året det omkommer flere personer i drukningsulykker i Norge enn i trafikken.

En fersk undersøkelse fra Redningsselskapet (RS) og Norges Svømmeforbund viser nye nedslående resultater. Mens 29 personer omkom i veitrafikken i løpet av første halvår i år, mistet 39 mennesker livet i drukningsulykker samme periode. I hele 2020 omkom 88 personer av drukning i Norge.

Med dette som bakteppe viser førnevnte undersøkelse at bare seks av ti voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger. Det plasserer oss på jumboplass i Skandinavia.

For å bli ansett som svømmedyktig, skal en person blant annet være i stand til å svømme 200 meter. Ifølge RS / Norges svømmeforbund svarer kun 64 prosent av befolkningen over 18 år at de kan svømme denne distansen.

Tilsvarende tall i Danmark og Finland er henholdsvis 73 prosent og 86 prosent.

Dette samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at flere omkommer av drukning i Norge enn i våre naboland i forhold til folketallet.

I vår ble vi gjort kjent med en tilsvarende Ipsos-undersøkelse om svømmeferdighetene til norske tiåringer. I denne oppgir kun fire av ti 10-åringer at de tror de klarer å svømme 200 meter. Det er det dårligste resultatet siden første undersøkelse ble gjort i 2003.

Riktig nok er også dette en kvantitativ spørreundersøkelse, og ingen kvalitativ måling av faktiske ferdigheter. Den er likevel alvorlig. Fordi den forteller at barna selv opplever at de ikke er trygge nok på å kunne klare seg i vannet om de måtte svømme 200 meter.

Over halvparten av foreldrene som har deltatt i spørreundersøkelsen mener at barna i hovedsak bør tilegne seg svømmeferdigheter i skoletiden. Men kun én av fire av de spurte oppgir at de selv lærte å svømme mens de gikk på skolen.

I 2015 innførte Solberg-regjeringen kompetansemål for svømmeundervisningen. I løpet av de seks årene som har gått etter det, har barns svømmeferdigheter kun blitt dårligere, ifølge Ipsos-undersøkelsen.

Svømmeforbundet og RS oppfordrer nå Stortinget til å vedta en nullvisjon for drukningsulykker, etter mønster av nullvisjonen for drepte og hardt skadde i veitrafikken, som ble vedtatt i 2002. De ber også om en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging i den kommende stortingsperioden.

Tiltaksplaner og strategidokumenter i seg selv vil neppe hindre nye drukningsulykker, men de kan være retningsgivende og forpliktende for kommunene som har det grunnleggende ansvaret for at svømmeopplæring blir gitt. For dels skyldes de nedslående resultatene at det er for lite svømmeundervisning i grunnskolen, dels fordi det mangler både bassenger og vann, men mye tyder også på at kvaliteten på opplæringen er for dårlig.

Å styrke lærernes kompetanse, ruste opp bassengene og løfte barnas svømmeferdigheter bør være et mål alle politiske partier i både stat og kommune kan samles om. Som ordføreren i Færder tidligere har sagt:

– Dette er nok det eneste kompetansemålet du kan dø av hvis du ikke når det.