REFSER SJEFEN: – Vi blir ofte møtt med, særlig fra høyresiden, at det siste vi trenger er en «lekeskole» – barn skal gå på skolen for å lære, ikke leke. Dette vitner om manglende forståelse for hvordan de minste lærer, skriver Kjell Ingolf Ropstad, her sammen med statsminister Erna Solberg på Etterstad videregående skole i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Kast ut prøver, pugging og pulter, Høyre!

Høyre har et altfor høyt trykk på testing og resultater i skolen. Det mener jeg er feilslått politikk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJELL INGOLF ROPSTAD, partileder i KrF

Akkurat nå sitter det mange foreldre og tenker på at barnet deres om få dager skal starte på skolen. For mange er denne tiden knyttet til glede og forventning, for andre er den preget av usikkerhet. Hvordan vil det gå med min seksåring? Mange bekymrer seg for en hverdag hvor barnet forsvinner i mengden og ikke blir sett av de voksne. En hverdag hvor leken uteblir og stillesittingen dominerer.

Vi i KrF vil reformere skolestarten. Vi må ha en skole som lar barn være barn. Som tar leken tilbake i klasserommet, lar barn få lære gjennom opplevelse, heller enn å sitte i et klasserom med tavleundervisning. La oss kaste ut prøver, pugging og kanskje til og med pultene fra skolehverdagen til førsteklassingene.

Da seksårsreformen ble innført i 1997 var KrF kritiske. Det har vist seg at vi hadde grunn til bekymring. For selv om intensjonen den gang aldri var at førsteklasse skulle bli et testregime, har politikere lagt til flere og flere læringsmål til de minste barna. Sånn har skolestarten sakte, men sikkert blitt mer prestasjonsbasert, og mindre lekbasert.

les også Regjeringen: «Superlærere» blir permanent ordning

Jeg mener vi må tilbake til intensjonen i seksårsreformen, og vil gjøre førsteklasse om til en førskoleklasse. Barna våre skal ikke være ofre for politikeres ønske om å måle alt. Det første året skal være preget av en myk overgang fra barnehagen. Førskoleklassen skal være på barnas premisser, leksefri og med lekbasert læring og frilek.

Her skiller vi oss fra andre politiske partier. Spesielt Høyre har et altfor høyt trykk på testing og resultater. Det mener jeg er feilslått politikk. Elevene blir ikke nødvendigvis flinkere av en omfattende testing. Tvert imot kan det heller skape utrygghet og stress noe som igjen fører til at barn kan få problemer med å lære.

Vi blir ofte møtt med, særlig fra høyresiden, at det siste vi trenger er en «lekeskole» – barn skal gå på skolen for å lære, ikke leke. Dette vitner om manglende forståelse for hvordan de minste lærer. Det er nettopp gjennom lek at barnet lærer sosialt samspill, utvikler språk og blir kjent med seg selv og andre. Småbarn lærer best gjennom lek. Dagens skole tar ikke dette innover seg, og det går utover barna våre.

les også Roter det til for seg selv. Igjen.

Altfor mange barn får utfordringer allerede tidlig i skoleløpet. Ikke alle er skapt til å sitte stille på rumpa som seksåringer og lære av tavleundervisning. Å kunne gå på tur i skogen, undersøke en plante der heller enn i en tekstbok, leke sammen og få venner er vel så viktig som kunnskapen. Trygge barn blir trygge elever som er mottakelige for kunnskap. Politikere snakker ofte om tidlig innsats for å løse en fremtidig utfordring. Dette er tidlig innsats i praksis.

For oss handler skolepolitikk om mer enn å måle barns prestasjoner. Skolen skal være et sted som skaper trygge barn som får utvikle seg, både faglig, men kanskje først og fremst personlig. Skolen skal skape hele mennesker. Den avdøde KrF-nestoren og tidligere utdanningsministeren Jon Lilletuns skolefilosofi oppsummerer vår skolepolitikk godt: skolen skal ikke bare utdanne, den skal også danne.

De minste barna i skolen har blitt frarøvet en myk skolestart hvor skoledagen er på barnas premisser. Dette har vi fått nok av. Hvis vi skal skape trygge barn må vi endre skolehverdagen for de minste barna. Skolen må handle om mer enn kunnskapen.

Derfor går vi til valg på å innføre en førskoleklasse som ser elevene for de barna de er. Som gjør overgangen fra barnehagen til skole myk. Som lar barna leke, oppdage og utvikle seg på alle måter.

Det er KrFs drømmeskole.