Krigsseilerne

VETERANER: Kong Harald, prinsesse Astrid og kronprins Haakon hilser på fremmøtte krigsseilere og andre tidsvitner fra annen verdenskrig under en markering av det utsatte 75-årsjubileet for frigjøringen torsdag formiddag.

Den store uretten som ble begått mot krigsseilerne i årene og tiårene etter krigen, er langt på vei uopprettelig.

Med kongehuset, statsminister, utenriksminister og forsvarssjef i bresjen, hedret det offisielle Norge i går veteraner og tidsvitner fra annen verdenskrig.

Det uttrykte en oppriktig takknemlighet. Sent, men godt.

Særlig krigsseilerne sto i fokus under markeringen, som var en pandemi-forsinket feiring av 75-årsdagen for frigjøringen. Deres «avgjørende bidrag til den allierte krigsinnsatsen», som statsministeren formulerte det, ble også fremholdt av Kronprinsen.

«I dag ser vi klart av vi burde tatt oss råd til å være rausere da krigen var over. Rausere mot alle dem som hadde opplevd krigens konsekvenser», erkjente Erna Solberg.

Krigsseilerne fikk sin formelle unnskyldning i august 2013. I en tale i Fredsparken i Risør sa daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på vegne av staten unnskyld til krigsseilerne for behandlingen de har fått av samfunnet etter annen verdenskrig.

I 2014 kåret VGs lesere krigsseilerne til de viktigste nordmenn siden 1814.

Det hører også med til historien at et enstemmig storting i 1972 uttrykte sin «takk og heder» til norske sjøfolk som hadde seilt for statsrederiet Nortraship under krigen. I den forbindelse ble en såkalt «ex gratia-utbetaling» på 180 kroner per måned man hadde seilt i krigsfart utbetalt.

Stortingsvedtaket – som kom i stand etter en utførlig gransking av det som ble kalt Nortraships hemmelige fond – ble i sin tid tolket som et generelt håndslag til krigsseilerne.

Likevel har mange krigsseilere, deres pårørende og etterlatte, opplevd at det har manglet en grunnleggende anerkjennelse av krigsinnsatsens betydning.

Britene var både raskere og tydeligere til å uttrykke sin heder til den norske handelsflåten og de nordmenn som bemannet den. Krigsseilerne leverte helt nødvendige våpen og drivstoff til de allierte. En overfart som kostet mange av dem livet. Også etter at krigen var over.

Sir Winston Churchill takket de norske krigsseilerne spesifikt, og veteraner som etter krigen slo seg ned i Storbritannia mottok erkjentlighetsmedaljer fra Dronningen. Fremtredende allierte sa ofte at den norske handelsflåten var verdt en million soldater.

Som kronprins Haakon minnet om, er «det ofte de dekorerte heltenes historie som fortelles» når krigshistorien skrives. Så også i Norge. Ute- og hjemmefrontens soldater ble feiret som helter. Krigsseilerne, som hadde opplevd vel så sterke påkjenninger, ble mottatt lunkent og likegyldig.

I et dikt av en anonym krigsseiler, opprinnelig publisert i New York, gjenfunnet og fremført av Per Vollestad under gårsdagens markering, sammenfattes deres skjebne:

«Hver eneste sjøgutt var norsk soldat / i kamp for vår frihets sak. / Da krigen raste med svik og hat / sto han ensom med døden som skipskamerat / og sank under Norges flagg».

Så ensom ble den norske krigsseileren stående også etter krigen. Det er en nasjonal skam ingen oppreisning kan kompensere for.

Norges forståelse kom altfor sent. Men takknemligheten nå er dypfølt. Vi skylder krigsseilerne alt.