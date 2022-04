NYE TIDER: – Er dagens basepolitikk i tråd med Norges sikkerhetspolitiske linje, spør kronikkforfatteren.

Basepolitikkens nyttige fleksibilitet

Vurderingene av norsk basepolitikk bør ikke handle om hvorvidt den skal «ligge fast», men om hvordan og hvorvidt den er et bidrag til Norges overordnede mål.

INGEBORG NORTVEDT BJUR, stipendiat, Institutt for forsvarsstudier

Stortinget begynner denne uken behandlingen av den såkalte militære tilleggsavtalen med USA, med høring i utenriks- og forsvarskomiteen.

Avtalen er omtalt som en oppdatering av rammeverket for amerikansk militær tilstedeværelse her til lands, og er allerede behørig kritisert. Deler av opposisjonen hevder blant annet den åpner for amerikanske baser og dermed bryter med norsk basepolitikk – en politisk linje som har gjort at Norge ikke har hatt utenlandske baser på norsk jord.

Selv om det i tilleggsavtalen slås fast at denne ikke endrer basepolitikken, har ikke det vært nok til å stilne kritikken. Men spørsmålet om hvorvidt basepolitikken ligger fast eller ikke, er mindre interessant enn hva dagens praktisering av den representerer.

I det sikkerhetspolitiske ordskiftet verserer det ulike forenklede fremstillinger av nettopp det.

I en nylig VG-kronikk fremstilte kollega Anders Romarheim basepolitikken som en selvpålagt straff og en måte Norge fravrister seg retten til å helt suverent avgjøre hvem som opererer på norsk jord og under hvilke betingelser.

Det er egentlig ikke likefrem hva han mener med det, all den tid han også vet og viser til at basepolitikken er nettopp selvpålagt.

Basepolitikken har sitt utspring i en diplomatisk note fra norske myndigheter til Sovjetunionen, et par måneder før signeringen av Atlanterhavstraktaten i 1949.

Her het det at Norge ikke ville tiltre «noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

Det var ingen avtale eller juridisk forpliktelse. Norge står suverent fritt til å velge om politikken skal gjelde, og det foreligger ingen gjensidig enighet om hvordan innholdet skal fortolkes.

Norske myndigheter må fortløpende foreta strategiske vurderinger av hvilke tiltak som i sum ivaretar vår sikkerhet. Men selv ikke i dagens situasjon bør de bygge på en feilaktig forståelse av at Norge med basepolitikken har akseptert mindre sikkerhet for Russlands skyld.

Basepolitikken er dessuten et mer komplekst virkemiddel enn man kan få inntrykk av.

For den opprinnelige erklæringen var ikke bare selvpålagt, men også betinget. Avståelsen gjaldt bare «så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep». Leser man erklæringen nøye, ser man dessuten at det var det å inngå en «overenskomst» med forpliktelser som Norge avsto fra – ikke å åpne baser i seg selv.

Denne betingelsen kan til og med virke avskrekkende på hvilke handlinger russerne foretar seg overfor Norge, gitt at Kreml må anta at truende atferd vil kunne føre til at det opprettes baser på norsk jord.

Et av spørsmålene vi nå står overfor, er likevel om tilleggsavtalen med USA og dagens fremstilling av basepolitikken ivaretar dens avskrekkende funksjon.

Dersom Russland får opplevelsen av at amerikanske baser de facto er etablert, forsvinner ikke bare en beroligende, men også en avskrekkende dimensjon ved basepolitikken som mekanisme.

Den dimensjonen kan også utfordres dersom vår fremstilling av basepolitikken låses såpass fast til det å ikke ha baser, at Russland ikke lenger opplever at politikken er reelt betinget av deres handlinger.

Fordi Norge er avhengig av hjelp, men ikke har permanente baser, har vi kontinuerlig utviklet politikk for å sikre alliert evne og vilje til å komme oss til unnsetning når det trengs.

Regjeringen skriver tilleggsavtalen inn i den tradisjonen. Avtalen omtales som en forutsetning for amerikansk forsterkning i dagens situasjon, og dermed et bidrag til det rammeverket som alltid har ligget til grunn for basepolitikken.

Likevel ivaretar ikke regjeringen nødvendigvis tidligere linje bare ved å si at basepolitikken «ligger fast».

Det at tilleggsavtalen gir amerikanerne «uhindret» og «eksklusiv» tilgang til «omforente områder» på norsk jord, gjør at det kan diskuteres hvorvidt den er i tråd med tidligere fortolkninger av «base» i norsk historie. Spørsmålet er ikke hvorvidt basepolitikken ligger fast, men hvilken basepolitikk vi har med å gjøre.

Dernest er spørsmålet hvorvidt nettopp dagens praktisering av basepolitikken og alliert forsterkning utgjør den best mulige måten å sikre oss troverdig militær hjelp på en minst mulig spenningsdrivende måte.

I norsk sikkerhetspolitikk har kontinuitet vært av stor betydning. Det betyr at tilsynelatende markante, ytre omveltninger er spesielt krevende. Men det betyr også at mekanismer som basepolitikken kan vise seg verdifulle på flere nivå.

Basepolitikken har representert både kontinuitet og utvikling, rommet avskrekking og beroligelse, og i over 70 år funnet sin plass i ulike strategiske omgivelser. Den fleksibiliteten kan være nyttig i møte med en tid, et Russland og en europeisk sikkerhetsarkitektur vi ikke vet hvordan vil se ut fremover.

Men henvisninger til basepolitikken må ikke bli en sovepute. Vurderingen av hvordan vi ivaretar våre sikkerhetspolitiske mål, bør ikke forenkles til hvorvidt et av virkemidlene «ligger fast» eller ikke.