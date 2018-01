Foto: Møller-Hansen, Janne

Ernas talenotat lekket!

Publisert: 05.01.18 14:56

Undertegnede har fått innsyn i et notat statsminister Erna Solberg sendte medarbeiderne ved Statsministerens kontor før hennes nyttårstale ble skrevet.

Dagfinn Nordbø, satiriker, humorist og forfatter

Der står det: «Hei alle sammen. Nå er det tid for tale igjen. Jeg vet ikke hvem av dere som skriver denne gangen, men her er noen kjappe innspill fra meg. Viktigst: For guds skyld, ikke prøv å konkurrere med Kongen. Han har vunnet alle de fem siste årene, så det er ikke noen vits i å prøve seg. Det er noe med den mannen. Verdighet, visdom, ektefølt patos, prest som taleskriver, østlandsdialekt, ikke vet jeg. Derfor: hold dere til oppskriften vi har brukt med hell, vårt varemerke, så å si - og det er at «vi sier litt om alt». Jeg foreslår at vi starter med å si noe pent om økonomien, at vi nordmenn er flinke til å stå på, og at vi kan snu oss rundt om nødvendig. Det går hjem i alle hjem. Ingen er så glade i skryt om nordmenn som oss nordmenn.

Så må vi ikke glemme å bruke ordet «bærekraftig». Det var jo Gro som introduserte det ordet i sine taler, men det er så lenge siden at alle har glemt det nå. Gro brukte det om miljøspørsmål, men det syns jeg ikke vi skal gjøre. Si heller et eller annet om at «offentlig sektor er ikke bærekraftig uten at det er god vekst i privat sektor». Da får vi inn et lite stikk, og får kanskje kamuflert det faktum at offentlig sektor jo faktisk har vokst ganske så mye med oss ved roret. Byråkratiet også, og derfor må vi si at vi vil ha mindre av det.

Deretter må vi ha med litt om de som ikke er riktig norske. Jeg foreslår at vi roser de skamløse jentene. Det gjør jo alle. Men, gjør det litt grundig, for da glemmer kanskje alle som hører på at vi har en integreringsminister som faktisk er motstander av integrering. Man skal ikke lese mye i kommentarfeltene til Sylvi før men skjønner hvor landet ligger der i gården, liksom.

Glem heller ikke å si «digitalisering». Det låter alltid fint. Når det gjelder «klima» så syns jeg helst vi skal unngå å bruke det ordet, men «klimavennlig» er ok. Putt det gjerne inn i samme avsnitt som «digitalisering, da slår de hverandre litt i hjel, og vi slipper å bli konfrontert med at vi ikke har noe særlig å slå i bordet med på noen av områdene.

Når det gjelder den ene setningen alle bør huske i denne talen, har jeg et forslag: «I det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato.» Det er passe uforpliktende, alle vet jo at enhver arbeidstager over 50 som mister jobben suser rett inn på NAV likevel.

Når det gjelder utlandet, syns jeg ikke det er viktig å nevne noe om det. Utlandet er jo såpass stort, mye større enn oss, og det vil føre for langt å kommentere noe på det. Det samme gjelder dette med #metoo. Dropp det helt i denne talen. Dessuten er det jo veldig mange damer i den bevegelsen, og da blir det liksom automatisk venstreorientert, syns jeg.

Da ønsker jeg lykke til. Jeg må ha teksten senest to dager før.

PS!

Når dere skriver, husk at jeg med mitt tonefall og min avslepne Bergens-dialekt alltid høres ut som jeg snakker mildt irettesettende til et barn som ikke har drukket opp melken sin. Det får jeg ikke gjort noe med, men ha det in mente når dere skriver.»

