LANGET UT: Eks-minister Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes i Arendal tirsdag kveld. Foto: tomm w christiansen

Kjærlighet gjør blind - men det hjelper ikke

kommentar

Publisert: 14.08.18 22:39 Oppdatert: 14.08.18 22:57

ARENDAL (VG) Sirkus Sandberg dro til Arendal for å gjenoppta jakten på sin egen heksejakt. Det var en smått utrolig seanse.

Per Sandberg må ha følt seg litt konge da han og kjæresten Bahareh Letnes ankom Arendal , der det er Arendalsuke og hele makteliten er samlet.

Elvis kunne gjenoppstått. Ingen ville brydd seg.

Alt dreide seg om Sandberg og dama, som ble intervjuet for åpen scene av Stein Kåre Kristiansen. Og der leverte Sandberg varene. Han kalte Aps partileder «Hamas-Støre», raste mot Trygve Hegnar, partifeller og media, som han mener har «henrettet» kjæresten. - Det tryggeste jeg kunne gjøre var å reise til Iran, faktisk, sa Sandberg.

Det er jo bare tull. Men etter at han fikk «avskjed i nåde» på mandag, står Sandberg plutselig på utsiden. Og er nådeløs. Han klarte å stjele showet fra Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og hele resten av gjengen.

Men at Per Sandberg og Bahareh Letnes svarer på spørsmål er selvsagt bra. For til tross for utallige artikler, intervjuer, omfattende synsing og en aktivt spørrende opposisjon på Stortinget, er det fortsatt mye å lure på.

Som for eksempel: Om turen til Iran måtte være så hemmelig, hvorfor publiserte de så mange bilder fra den samme turen i sosiale medier?

Svakheten med Sandberg og Letnes opptreden, er at de unnviker en del spørsmål. Kritikken mot at han deltok på regimets nasjonaldagsfeiring snakket Sandberg bort. Han ville heller snakke om nyttårsfesten. Og alle feilene media har gjort, der var han lite konkret på akkurat hvor feilen hadde stått og hva det var.

Letnes historie har også mange lurt på. Som hvordan det er mulig for Letnes å så enkelt dra tilbake til landet hun flyktet fra, samt la den lovpåbudte hijaben falle. Dette kom de ikke inn på. Men det er særlig her det har oppstått spørsmål om Letnes forhold til regimet, som hun også har reklamert for i sosiale medier.

Det kan godt hende hun har gode, fornuftige svar på dette. Men hun har ikke kommet med dem.

Samtidig er det lett å skjønne at all omtalen har vært tøff for Letnes. Den har også vært grovt urettferdig, i alle fall om man bare leser sosiale medier.

Spekulasjoner om at hun har jobbet på oppdrag fra mulla-regimet, er ikke annet enn spekulasjoner. Ingen har kunnet belegge at hun var en «honningfelle», spion eller PR-agent for Iran.

Men spekulasjonene fortsetter sikkert. For det Sandberg og Letnes ville snakke mest om, var pressedekningen.

Å skylde på pressen er standard PR-strategi. Det er slikt PR-folk holder på med i politikken. Det første Sylvi Listhaug sa da hun måtte gå av som statsråd var «heksejakt».

Og Sandberg har vært god på PR de siste dagene - i skarp motsetning til de 14 foregående.

Han klarte ganske elegant å veksle mellom å skru på sjarmen, rase mot sine fiender og være rørt. Det smarteste han gjorde i Arendal var å kjøre kjæresten sin foran seg. Det var henne han gjorde dette for, det var henne det var synd på, ikke ham.

Det fungerte. Men egentlig syns han nok litt synd på seg selv og.

Når Per Sandberg likevel ikke vasser i masse synlig sympati, er det fordi Sandberg rent faktisk har gjort noe galt. Det innrømmer han selv også.

Det kan han ikke skylde på pressen for. Og dessuten har han og kjæresten så aktivt søkt oppmerksomhet. De satte seg i bilen for å forlenge sin egen «heksejakt». De la ut bilder av den «hemmelige» turen i sosiale medier. Det henger ikke på greip. Jeg er ikke en gang sikker på om saken hadde blitt noen stor sak, var det ikke for alle bildene de selv la ut.

Derfor er ikke en gang ur-Frp-erne særlig ivrig etter å forsvare ham. Her i Arendal går mange tvert rundt med verdens største imaginære pute og skjemmes, redd for å bli dratt med i dragsuget.

Og derfor vinner ikke Per denne runden heller. Det er ikke mange nok som er fornærmet på hans vegne.

Men det som er hyggelig at han har fått seg kjæreste. Og da hun sa «Per er ekte. og kjærligheten er ekte», da sukket til og med «heksejegerne». Kjærlighet gjør blind. Det er ingen unnskyldning. Men der har vi nok forklaringen.