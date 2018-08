En kløft eller to på snap er blitt en del av den normale seksuelle utfoldelse. Selvfølgelig. Foto: LUKE MACGREGOR / Reuters

Selvfølgelig har jeg sendt nakenbilder

kommentar

Oda Rygh

Publisert: 01.08.18 15:26 Oppdatert: 01.08.18 15:38

Internett og sosiale medier er kommunikasjon. Seksualitet er kommunikasjon. Resultatet burde ikke overraske.

Det skjer med jevne mellomrom: Nakenbilder eller bilder av folk i intime situasjoner er «kommet på avveie». Eller tatt, stjålet, misbrukt, spredd mot deres vilje til hele omgangskretsen, brukt til utpressing eller hevn. Delt på nettsamfunn spesifikt for formålet, der at det ikke er frivillig, der at det er et overtramp og degraderende er selve poenget.

Da kommer moralistene fra alle bauger og kanter. Kunne hun (nærmest alltid hun) ikke bare ha latt være å sende nakenbilder, eller latt være å ta nakenbilder eller skjønt at du ikke kan stole på menn du er sammen med, at du må regne med at folk prøver bryte seg inn på PC-en din og mailen din, hadde de bare latt være …

Ja, hadde de bare latt være. Det er mye man kan unngå ved å bare la være. Bare la være å drikke, bare la være å ha ubeskyttet sex, bare la være å spise så mye godteri, bare la være å gå ut om kvelden, bare la være, la være, la være. Slutte med umoral.

La den som ikke har sendt et nakenbilde, en frekk tekstmelding, chattet med beiler om risqué temaer, ringt til kjæresten over langfjellene i de sene ensomme nattetid … La den som ikke har sendt et nakenbilde kaste første sten. Og mens hun er i gang kan hun kaste stenen på den skyldige part.

Selvfølgelig sender vi nakenbilder. Kommunikasjon med bilder heller enn tekst er en del av samtaleregisteret vårt. Kommunikasjon via elektroniske medier er en integrert del av hverdagen vår. Det er via Facebook, insta, snap og messenger vi har kontakt med venner og familie og kjærester. Vi snakker med mor med emoji-rebuser, og poster endeløse bilder av maten vår og kattene våre. Om mennesket er et sosialt dyr og om en av tingene som definerer oss som art er kommunikasjon, så er nå elektroniske kommunikasjonsformer en del av oss. Mobilen er ikke lenger en dings, den er stemmebånd og øre og øye mot verden og de andre rundt oss.

Selvfølgelig sender vi nakenbilder. Seksualitet er kommunikasjon. Seksualitet er flørting, blikk, kurtise, det er både å være selvopptatt og å være oppslukt i den andre. Det er å ville strekke ut, gi oppmerksomhet. Å se og bli sett. Det er kropp, det er tanker, drømmer, fantasier. Og kommunikasjon. Hva er et nakenbilde? Det er kropp, men det er også å strekke ut, å dra den andre inn. Og vi tar tak i mobilen som vi gjør hver gang vi har noe å si til noen som ikke er der. Enten det er å smile på ferie eller spørre ei venninne om denne kjolen passer fra prøverommet.

Selvfølgelig sender vi nakenbilder. Ja visst kan vi gjøre det tryggere. Vi kan drive god IT-sikkerhet, sikre kontoer med passord og tofaktorautorisering. Ta bilder uten ansikt eller gjenkjennbare tatoveringer. Og vi kan la være.

Men nakenbilder er en naturlig konsekvens av den digitale virkeligheten. Det er grunnleggende menneskelighet i fri utfoldelse. Det som skjer på internett skjer på ekte. Vennskap du utvikler på Facebook er meningsfulle. Om du truer noen på livet på Twitter risikerer du PST på døren. Hva er vel mer virkelig for oss enn dyriske drifter?

Vi dokumenterer det som er sentralt for oss: Hvorfor er Instagram full av mat? Kan det ha noe med at å dele måltider er sentralt for de fleste kulturer? Mat er allmennmenneskelig. Vi kjenner sult. Og vi kjenner kåtskap.

Selvfølgelig har jeg sendt nakenbilder. Kjent savnet og hormonene og i en het meldingsutveksling dratt frem mobilen, knipset litt, og gjort en mottagers dag litt lysere. Det finnes de av oss som hadde en litt mer utagerende ungdom enn andre, og de av oss som tok for seg mindre av livets goder. Nakenbildesenderne finnes i begge grupper. Det er totalt urealistisk å forvente at folk skal slutte med det.

En av mottagerne hadde jeg et langt fra minnelig brudd med. Han kunne fint hatt det bruddet som motivasjon for å spre litt hevn. I stedet formaterte han den harddisken. Jeg mener huske han brukte en drill, for å være sikker.

Så kan vi kanskje jobbe litt i samfunnet med holdninger til jentene som får sine bilder spredt. Det skjer jo, det er en kalkulert risiko. Et meget minimalt antall menn som mottar er drittsekker. Et minimalt antall menn man blir med hjem på nachspiel er voldtektsmenn. Vi må dessverre innse det. Men det er da virkelig ikke ofrenes skyld at menn er overgripere. Den skylden og skammen hører hjemme et annet sted. Sammen med en politianmeldelse og et erstatningskrav.

Vi lever som seksuelle vesener. Vi lever og har hverdagen på nett og via det utvidede selvet: oss pluss den digitale eksistensen. Å prøve plassere nettversjonen av oss inn i en egen liten boks, holde deler av hverdagen vår separat og vekk er en utopisk forestilling.

Selvfølgelig har jeg sendt nakenbilder.