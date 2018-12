Angrepet på Waras hjem

En ortografisk utfordret gjerningsmann eller kvinne svinet natt til torsdag til kulturministerens hjem. Foto: KRISTER SØRBØ

Truslene mot justisministeren og hans hjem er et alvorlig anslag mot den norske politiske kulturen og ytringsfriheten.

Natt til torsdag ble hjemmet til justisminister Tor Mikkel Wara tagget ned med grove beskyldninger, bilen hans ble griset ned med maling og også forsøkt påtent. Politiets sikkerhetstjeneste ser alvorlig på saken og etterforsker den som trussel mot myndighetspersoner. Trusler mot offentlige personer og da særlig politikere er dessverre ikke noe nytt i Norge. Men denne saken er hakket mer skremmende fordi gjerningspersonene har tatt truslene et skritt videre fra å fremsette dem skriftlig og verbalt, til å trenge inn i justisministerens private sfære og utført skadeverk mot has hjem og eiendom. Hjem og eiendom som han deler med en familie som ikke består av offentlige personer.

Det feige anonyme skadeverket og truslene er utført bare dager etter at Waras samboer gjennom fire år skrev et innlegg her i VG om hvordan hun følte at henne og familiens privatsfære var krenket av en teaterforestilling på Black Box scene i Oslo. I forestillingen er det brukt bilder av justisministerens hjem som er tatt uten han og samboerens vitende, inne på deres felles eiendom. Det blir også vist bilder av hjemmene til Waras partifelle Christian Tybring-Gjedde og redaktør for nettavisen Resett, Helge Lurås. Hensikten har ifølge de som setter opp stykket å rette søkelyset mot «nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

Regissør av forestillingen Pia Maria Roll sa til VG at de har klarert de juridiske aspektene ved saken, at de ikke foretar seg noe ulovlig, og at det derfor er «helt uproblematisk». Hun lot seg derfor ikke affisere av innlegget til Waras samboer. Vi vet ikke om hærverket og truslene i ettertid har gjort henne noe mer villig til å problematisere virkemidlene. Det er og skal være stor takhøyde for ytringer i Norge. Men det er i alle samfunnsdebattanters interesse å ikke legge til rette for et klima hvor trusler og skadeverk blir et politisk virkemiddel. Ville Roll finne det ubehagelig om høyreradikale offentliggjorde bilder av hennes hjem? Ville hun i så fall lure på om det var en sammenheng om noen angrep hjemmet hennes like etterpå? Vi vil tro svaret på spørsmålene er ja. Og håper denne uhyggelige episoden kan være en vekker for dem som tror at kunst fungerer i et vakuum uten konsekvenser eller annet ansvar enn det rent juridiske.