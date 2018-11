Foto: Hanna Kristin Hjardar

Et lærestykke

MENINGER 2018-11-27T03:29:35Z

Rettsapparatet har noe å lære av Tanja Arntsens modige historie i VG Helg.

leder

Publisert: 27.11.18 04:29

VGs medarbeidere Camilla Fredstad Huuse og Jørgen Braastad dokumenterte i helgen den lange og vonde historien til tobarnsmoren Tanja Arntsen fra hun ble voldtatt i august 2015, gjennom anmeldelse, etterforskning, først en henleggelse, så en tiltale likevel, rettssak dom og anke. (Historien stopper før ankesaken fordi den anmeldte dør uventet og urelatert). Det er en historie som har vært fortalt mange ganger før i mer overfladiske vendinger: I fjor viste politiets egne tall etter ni måneder at 72 av 88 saker ble henlagt. En av tre saker som føres for retten ender med frifinnelse. Bevisets stilling er hovedårsak til både henleggelse og frifinnelse.

Slik blir hver enkelt skjebne til statistikk.

Den grundige reportasjen i VG helg demonstrerer til fulle hva dette gjør med offeret. Hvordan hver lille feil i saksbehandlingen kan treffe som et piskeslag. Hvordan hvert dårlig gjennomtenkte spørsmål kan sette offeret tilbake i bearbeidelsen av traumene. Summen av alle «småfeilene» ble til en enorm belastning for Arntsen. Alt for mange kvinner gjennomlever dette helvetet hvert år. Og for hver som gjennomgår dette, må man regne med at det er langt flere som lar være å anmelde, nettopp fordi prosessen bare legger sten til byrden.

Det er enkelt å sitte på avstand og kreve fortgang i etterforskning og saksbehandling. Vi har tiltro til at politiet i Norge bruker de ressursene de har til rådighet best mulig, og overgrepssaker blir prioritert, selv om det skjer feil under saksbehandling. Det er også livsviktig for rettssikkerheten at man ikke slakker av til krav på bevis, selv om forbrytelsen overgriperen står tiltalt for er spesielt grov.

Men kanskje kan skjerping av rutiner og økt forståelse for fornærmedes situasjon fra en voldtektsanmeldelse innleveres og frem til rettsvesenet er ferdig med den bidra til å gjøre denne vonde reisen noe mer ubehagelig. Vi tror alle deler av retts- og helseapparatet har noe å lære av Tanja Arntsen og hennes modig fortalte historie. En lærdom som kan være til hjelp for fremtidige ofre.