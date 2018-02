Foto: Hagen, Roar

Blodig sluttoppgjør

Publisert: 21.02.18 17:11

Diktatoren har vunnet, men krigen fortsetter. Regimet vil knuse den siste rest av motstand. Samtidig kjemper stormakter om innflytelse i etterkrigstidens Syria.

I Damaskus-forstaden Øst-Ghouta er regimet ansvarlig for de siste dagers massedrap. Det er en sjokkerende vekker for alle som håpet at det verste var over i den syv år lange krigen.

På flere fronter skjer det en urovekkende opptrapping. Russland er tungt involvert på regimets side, men Vladimir Putins forsøk på å stabilisere landet virker ikke. Tyrkia gjennomfører en storstilt invasjon av det nordvestlige Syria for å bekjempe en USA -støttet kurdisk milits. På samme tid pågår flere borgerkriger i ulike regioner av det sønderskutte landet. Og i krigen siste fase kan arvefiendene Israel og Iran stå ansikt til ansikt.

Ansvaret for terroriseringen av sivile kan fordeles på mange krigførende parter, på ulike sider av frontlinjene. Sivile er blitt utsatt for tønnebomber, giftgass, summariske henrettelser og utsulting. Det er begått utallige krigsforbrytelser. Den intense bombingen av Øst-Ghouta, der det fortsatt befinner seg 400 000 innbyggere, er bare et avsnitt i den grufulle beretningen om krigen i Syria.

Minst 250 sivile er drept i bydelen de siste dagene og blant disse er 58 barn, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Opp til 1200 skal være såret på grunn av regimets artilleri- og flyangrep. Det opprørskontrollerte Øst-Ghouta har vært beleiret av Bashar al-Assads styrker siden 2013 og bombingen kan være en forløper til en bakkeoffensiv. Det kan bli enda verre for sivilbefolkningen som lenge har lidd av underernæring og medisinmangel.

Selv om regimet og deres allierte, Russland, Iran og den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah, kontrollerer det meste av det sentrale, vestlige og sørlige Syria finnes det fortsatt mange områder kontrollert av ulike opprørsgrupper og store kurdiske arealer i øst og nord. I denne miksen finnes islamister, syriske opprørere, leiesoldater og stedfortredende krigere for stormakter. Syria er for lengst blitt en slagmark for mektige nasjoners interesser.

Da Tyrkia iverksatte Operasjon olivengren 20. januar var hensikten å bekjempe den kurdiske YPG-militsen som styrer et område ved den tyrkisk-syriske grensen. Kurdiske militsstyrker har vært USAs viktigste lokale allierte i kampen mot IS, mens Ankara anser YPG for å være tilknyttet det forbudte PKK i Tyrkia. I går sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at hans styrker i løpet av de neste dagene vil omringe sentrum av den kurdiske regionhovedstaden Afrin, der YPG antas å ha flere tusen under våpen.

Det største slaget i krigens sluttfase kan komme i provinsen Idlib i nord-Syria, hvor det skal befinne seg to millioner sivile. Opprørerne har kontrollert provinsen siden krigen startet og mange har dessuten flyktet hit etter at regimet har gjenvunnet andre områder. Grupper med tilknyttet til al-Qaida står sterkt, men også restene av Den frie syriske armé. Områdene utsettes for hyppige bombeangrep fra syriske og russiske fly.

I grenseområdene mot Irak har det vært voldsomme kamper med store tap mellom amerikanskstøttede syriske grupper og regimesoldater og allierte. Og selv om IS er drevet på retrett, er de ikke fullstendig nedkjempet.

Samtidig er Israel blitt sterkere involvert fordi arvefienden Iran har fått et solid militært fotfeste i nabolandet. Golanhøydene var i flere tiår Israels fredeligste grense, men slik er det ikke lenger. Israel skjøt nylig ned en avansert iransk drone i israelsk luftrom. Samme helg ble også et israelsk F-16-fly ble skutt ned.

-Vi vil handle om nødvendig, ikke bare mot Irans stedfortredere, men direkte mot Iran, sa Netanyahu på sikkerhetskonferansen i München sist helg. Han anklaget Iran for å feste en “terrorens løkke rundt vår hals”. En representant for iranske myndigheter, Mohsen Rezaie, sier at hvis Israel utfører ukloke handlinger mot Iran “vil vi jevne Tel Aviv med jorden”.

Israel regner Iran som den største trussel mot sin sikkerhet. At de utveksler trusler er ikke nytt, men utviklingen i Syria øker faren for direkte militære konfrontasjoner, både med Hizbollah og Iran.

I mars for syv år siden startet konflikten i Syria startet med fredelige demonstrasjoner. Krav om politiske reformer ble møtt med brutal makt og snart skulle revolusjonen bli stjålet fra dem som startet den.

I beste fall ser vi begynnelsen på slutten av krigen. Mer sannsynlig står vi overfor nye blodbad og en farlig opptrapping. Lokale våpenhviler brytes til stadighet, som i Øst-Ghouta. Stormakter er på kollisjonskurs. Det er mange fronter, et stort antall aktører og ingen virkelig fredsprosess. Da vil krigen fortsette i ruinene av Syria, så lenge det er noe å kjempe for. Som alltid er det sivile som betaler den høyeste prisen.