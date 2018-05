SEIER PÅ FORSKUDD: President Donald Trumps forventninger til toppmøtet i Singapore samsvarer ikke med diktator Kim Jong-uns. Foto: SAUL LOEB / AFP

Toppmøte i fare

kommentar

Publisert: 16.05.18 14:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-16T12:55:48Z

Det er ikke bare å reise til Singapore, møte en diktator og erklære at verdensfreden er reddet.

Nord-Korea truer med å avlyse det planlagte toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i Singapore i juni. Trump har fremstilt dette som sin store utenrikspolitiske triumf. Han ville lykkes der alle hans forgjengere feilet.

22. april skrev den amerikanske presidenten på Twitter: Vi har ikke gitt opp noe og de er blitt enige om en fullstendig atomnedrustning, stengte baser og slutt på testing. Kort tid etter, kanskje etter å ha tenkt seg om, skrev han en ny melding: -Vi er langt unna en konklusjon når det gjelder Nord-Korea, kanskje det vil ordne seg, kanskje ikke. Bare tiden vil vise.

Trumps Twitter-diplomati kombinerer trusler, ros og store porsjoner selvskryt. Han har varslet at han kan gå fra forhandlingsbordet i Singapore hvis han ikke liker avtalen. Nå varsler motparten at de kanskje uteblir fra møtet som Trump annonserer som “et spesielt øyeblikk for verdensfreden”.

Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye-gwan sier landet ikke er interessert i en dialog hvis USA forsøker “å presse oss til ensidig atomnedrustning”. Han sa at Nord-Korea ikke vil kvitte seg atomvåpnene i bytte mot økonomisk hjelp og at de nå må revurdere det planlagte toppmøtet.

Det nordkoreanske regime er ikke så uforutsigelige som mange vil ha det til. Kim Jong-un erklærte i fjor at landet var blitt en atomvåpenmakt. Det var ikke lenger nødvendig å provosere verden med nye prøvesprengninger eller testing av langdistanseraketter. Regimet har i lang tid sagt at de trenger atomvåpen for å bestå som stat. Nå kunne de forhandle ut fra styrke. Alt Kim Jong-un gjør har ett motiv: At regimet skal overleve.

Nord-Korea nevner spesielt motvilje i forhold til Trumps nye sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton. At Bolton nylig sa at “Libya-modellen” kan fungere for Nord-Korea oppfattes ikke beroligende i Pyongyang. Libyas diktator Muammar al-Gaddafi oppga sitt atomprogram i bytte mot økonomisk bistand og normalisering av forholdet til USA. Noen år senere ble han styrtet. Saddam Hussein ble tvunget til å oppgi sitt atomprogram. Hans regime falt da USA invaderte. I det nordkoreanske regime oppfattes Libya og Irak som skrekkeksempler på hva som kan ramme dem selv.

Utviklingen på den koreanske halvøy har de siste månedene vært svært positiv. Et toppmøte mellom Kim og Trump åpner endelig muligheter for en diplomatisk løsning. Men det er grunn til å være skeptisk til Nord-Koreas intensjoner og altfor tidlig for Trump å triumfere. Det siste utspillet fra Nord-Korea er en påminnelse om hvor krevende forhandlingene med det stalinistiske regimet blir.