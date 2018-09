VAR SYK: Mia Ingebrigtsen fikk kreft-diagnose som 28-åring. I dag er hun frisk fra kreften, men sliter fortsatt med senskader etter sykdommen.

Tidligere kreft-pasient er kritisk: - Sykdom er ikke en konkurranse

MENINGER 2018-09-15T07:44:31Z

Joda, noen sykdommer er verre enn andre. Men ingen kan si om andres sykdom at de ikke har det ille nok. Alle har rett til å føle på både angst og glede. At noen smiler betyr ikke at de er glade hele tiden. At noen har familie betyr ikke at de ikke er ensomme.

debatt

Publisert: 15.09.18 09:44 Oppdatert: 15.09.18 10:00

MIA INGEBRIGTSEN , blogger på altannetenna4.blogg.no.

Noen mennesker er nesten besatt av å ha det verst. Heldigvis skjer det ikke så ofte, men det skjer. Jeg liker å kalle det diagnose-krigen. I de mange diagnosegruppene på Facebook har jeg sett mange tilfeller. Når ble det egentlig viktig å ha det ille?

Skal jeg trekke konklusjoner kan det nesten virke som noen anser sykdom som et statussymbol, og jo verre du har det, dess høyere status har du blant de syke. For meg klinger det ikke riktig.

I 2014 var jeg en av de som skulle oppleve å bli alvorlig syk. Jeg hadde akkurat feiret 28-årsdagen min da kulen ble oppdaget. Trippel negativ brystkreft var beskjeden jeg fikk. Kjent som en av de hissige typene.

En knapp uke senere var brystet fjernet og tunge cellegiftkurer stod for tur. Jeg trodde hverdagen skulle vende tilbake da kuren var over, men som så mange andre fikk også jeg oppleve senskader. Kronisk fatigue er den som preger dagene mine mest. Ting man før tok for gitt, må nå planlegges.

Og jeg er langt fra den eneste. I 2016 var det totalt 32 827 nordmenn som fikk en kreftdiagnose. Og da har jeg ikke nevnt alle de andre alvorlige sykdommene som kan ramme, eksempelvis hjerteskader, MS, med mer.

Desto viktigere er det å ikke konkurrere om den sykeste plassen blant de syke, men se hverandre og støtte hverandre. Sykdom skal og bør ikke være en konkurranse.

Det er ikke ofte man møter på slike, men jeg husker enda den sjokkerende følelsen jeg satt igjen med første gangen. Da var det ei som hadde svart i et kommentarfelt på nett, der hun i det vide og brede skrev at brystkreft ikke var farlig. Hun hadde selv hatt det, og skiftet dekk på bilen samme dag som (den brystbevarende) operasjonen.

Fint for henne, vi er alle forskjellige. Hun traff en nerve hos meg da hun skrev at ingen døde som følge av brystkreft i dag. Og selvfølgelig var den kreftsykdommen hun nå hadde fått mye verre!

Joda, noen sykdommer er verre enn andre. Men ingen kan si til andre at sykdommen de har ikke er ille nok. Alle har rett til å føle på både angst og glede. Selv om noen har flere senskader og andre mindre, betyr ikke det at de sliter mindre i hverdagen. At noen smiler betyr ikke at de er glade hele tiden. At noen har familie betyr ikke at de ikke er ensomme.

I de mange diagnosegruppene på Facebook har jeg sett flere tilfeller. Jeg registrerer at slike mennesker ofte snakker mest om seg selv. Om noen ber om råd, hender det at andre svarer langt og utbrodert om hvorfor en behandling eller medisin ikke hjalp for dem.

Ofte svarer de mye og langt utenfor tema. Helt greit, hadde diskusjonen handlet om strikking eller matlaging. Men når svarene kan bli direkte skremmende for en allerede sårbar motpart, da klarer i hvert fall ikke jeg å se på. Det mest sjokkerende var da ei takket nei til en medisin etter at vedkommende hadde skrevet mye skremsel.

Det jeg håper folk får ut av innlegget mitt er å være bevisst på slike mennesker, ikke tro alt som blir sagt. Våge å stå fram og si hvordan ting virkelig er, slik at de som er ekstra sårbare ikke blir skremt unødvendig. Jeg husker hvordan jeg selv sugde til meg det meste av råd og informasjon som en svamp da jeg var syk. Og da er det kanskje ekstra viktig at vi som har noen år bak oss våger å korrigere feilinformasjon og skremmende kommentarer.

Men jeg har også ett håp, at slike mennesker får den hjelpen de trenger. For det må være sårt å hele tiden skulle ha det verst. Å føle man må konkurrere om den høyeste men sykeste pidestallen blant alle dem som er syke. Jeg kan ikke forestille meg hvor utmattende det må være å hele tiden strebe etter å ha det verst.

Vær åpen og forståelsesfull mot alle du møter. Trenger noen å lette hjerte sitt, lytt mer enn du prater. Ikke mål hva du har opp mot hva de har. Det hjelper ingen. Gi heller velmente gode råd, vær en veileder i ukjent terreng. Og god bedring, om du er så uheldig å ha blitt syk.