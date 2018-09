Ut mot nye «Beat for Beat»: - Ta hensyn!

Beat for Beat – tone for tone (eller bare Beat for Beat ) er et norsk sang- og underholdningsprogram som har gått på NRK 1 siden 1999.

Beat for Beat ble fra starten ledet av Ivar Dyrhaug I juni 2015 ble det kjent at det siste programmet med Dyrhaug som programleder blir spilt inn i september og sendt i desember samme år. Atle Pettersen tok over som programleder etter Dyrhaug.