VET RÅD: - Knytt til deg positive mennesker som har fokuset på liste nummer to, skriver Maren Lie Malmo.

Kjære ungdommer! (Og eventuelt voksne som måtte trenge å høre det)

Publisert: 24.06.18 09:45

Ungdomstiden kan være tøff. Du må stå imot press fra mange kanter om å levere og å prestere. Om å ikke være for mye, og ikke for lite, av alt mulig.

MAREN LIE MALMO, adjunkt og læremiddelforfatter på malimo.no

Derfor er det viktig å vite at som menneske har du en uomtvistelig verdi, som ikke defineres av:

om du blir forelsket i gutter eller jenter

om du tror på en, flere eller ingen gud(er)

hvilken hudfarge eller etnisitet du har

karakterene dine

hvor mange facebook-venner du har

om du er flink i idrett

hva klærne dine koster

hvilken mobil du har

hvor mange likes du får

hvem foreldrene dine er

hvor du bor

hvilken skole du går på

interessene dine

hvor mye penger du har

hvordan kroppen din er

Alle disse tingene kan være viktige for deg, veldig viktige. Og de kan helt klart være med på å påvirke livet ditt og hvordan du ser på deg selv. Ingen av dem skal likevel føre til at noen behandler deg som at du er mindre verdt.

For å definere deg som menneske er denne listen langt viktigere:

at du viser toleranse, respekt, omsorg og omtanke for andre

måten du behandler andre på

at du gjør ditt beste

at du står opp mot urett selv om den ikke er rettet mot deg, og selv om det er vanskelig

at du ikke aksepterer mobbing eller trakassering

at du respekterer andre sine grenser og følelser

at du tar ansvar når du har gjort noe dumt

at du er ærlig og til å stole på

at du tør å gi eller be om hjelp når du eller andre trenger det

at du har tro på deg selv og ser din egen verdi, akkurat som du er: bra nok!

Det føles kanskje ikke slik akkurat nå, men ting vil endre seg. Ungdoms- og skoletiden er en kort del av livet ditt. Knytt til deg positive mennesker som har fokuset på liste nummer to. Sammen vil dere bygge hverandre opp! Husk at livet er et maraton, ikke en sprint. Det handler ikke om å «vinne» den første svingen!

Hvis du trenger noen å snakke med om store eller små problemer kan du bruke den anonyme tjenesten sidetmedord.no – der kan du chatte eller sende melding til veiledere som kan hjelpe deg. Du finner også mange ulike tjenester å velge mellom på Ung.no (https://www.ung.no/hjelp/). Det finnes alltid hjelp å få!