SIKKERHETSUTFORDRING: – En søknad om EU-medlemskap kan bli uunngåelig skriver Jan Brøgger. Foto: PRIVAT

EU bør være Norges plan B

debatt

Publisert: 11.07.18 13:10

MENINGER 2018-07-11T11:10:20Z

Et kastrert NATO er et sikkerhetspolitisk mareritt for Norge.

JAN BRØGGER, nestleder i Årstad Høyre

Hva gjør vi dersom Trump effektivt sett trekker den amerikanske sikkerhetsgarantien? Den utenrikspolitiske situasjonen er et mareritt i sakte tempo. Norge har ikke vært i slikt usikkert farvann på mange tiår.

Trumps forakt for NATO , EU, frihandel og allianser har vært kjent i mange år. Iran-avtalen og Paris-avtalen er nå historiske fotnoter. Trump var utrolig nok litt forsiktig til å begynne med, men overtar nå mer og mer makt. NATO-toppmøtet i 2017 var ingen høydare. Det ble rapportert at Trump vurderte å melde seg ut av NATO, og han unnlot å nevne USAs tilslutning til kollektiv sikkerhet for første gang i historien. Utviklingen har siden blitt enda verre. Administrasjonens medlemmer endres i et tempo vi aldri har sett før. De få tillitskapende ministrene er ute eller på vei ut. Utenriksminister Tillerson er byttet ut med lojalisten Pompeo. Sikkerhetsrådgiver McMaster er byttet ut med en servil Bolton. Stabssjef Kelly er på vei ut. Forsvarsminister Mattis er marginalisert, om ikke på vei ut. Vi får ingen hjelp av FBIs Russland -etterforskning. Meningsmålingene for Trump er stigende. Trump kjører motoren på full gass, uten sikkerhetsventiler eller bremser.

G7-toppmøtet i juni var katastrofalt. Trump hundset sine allierte, og har fortsatt å trakassere Angela Merkel. En global handelskrig er allerede i gang, dypt skadelig for Norge. Like etterpå ble han grundig lurt av Nord-Korea, uten at han selv er klar over det. Han lovet å stoppe militærøvelser i Sør-Korea, i bytte mot pene bilder og tomme løfter. Det virker allerede som at Nord-Korea ikke har til hensikt å følge opp.

Hva kan vi vente oss på det 29. NATO-toppmøtet 11.-12. juli? I en tale i Great Falls 5. juni fikk vi en forsmak. Vi fikk vi høre at «de dreper oss med NATO», og at «Putin er bare bra». Det er usikkert om Trump kommer til å signere NATOs sluttkommunike, et kraftig signal. Det er imidlertid en ubehagelig høy sannsynlighet for at Trump enda tydeligere slamrer med døren på en slik måte effektivt sett trekker USA ut av NATO. Juridisk er det Kongressen som kan si opp NATO-traktaten. Men som øverstkommanderende kan han effektivt undergrave NATO.

Vi kan bare grue oss til Trump-Putin toppmøtet førstkommende mandag. Den nå dominerende fraksjonen av høyresiden i USA har over mange år blitt mer pro-russisk. De allierte er ikke med i planleggingen av toppmøtet. Kongressmedlemmer har vært i Moskva på selve USAs nasjonaldag 4. juli, og har tatt til orde for sanksjonslette. Putin er en erfaren spiller, og har Nord-Korea-toppmøtet som mønster. Putin vet at Trump må ha suksess for enhver pris, og er villig til å gi betydelige innrømmelser mot knapper og glansbilder. Vi kan vente oss verdiløse løfter fra Putin som høytidelige innrømmelser om å unngå politisk påvirkning i Vesten, løfter om Ukraina, eller en forlengelse av Ny START-avtale av mindre betydning. Hva kan Trump komme til å gi i motytelser? Alle vil være skadelige for Norge. Høyst på den russiske ønskelisten er nok sanksjonslette, deretter diplomatisk anerkjennelse av annekteringen av Krim, fulgt av stopp av amerikanske øvelser i Europa.

Det er mulig at NATO denne gang bare får en stor bulk, ikke fullstendig havari, og at Trumps innrømmelser overfor Putin blir av mindre betydning. Trump har imidlertid gode sjanser for å bli gjenvalgt. Det er bare et spørsmål om tid før Trump oppnår sitt lenge ønskede mål om å svekke NATO og frihandel.

Norge må være forberedt på at den sikkerhetspolitiske situasjonen kan snu raskt til det enda verre. Vi må ha en plan B i tilfelle det verste skulle skje.

I det tilfelle at NATOs sikkerhetsgaranti i praksis faller bort, må vi straks knytte oss enda tettere til Europa. En søknad om EU-medlemskap blir uunngåelig, enda så kleint det blir å forklare velgerne. Sverige og Finland sover i praksis i samme forsvars-seng nå. Med Norge i EU kan vi gå til sengs med dem. I så tilfelle vil også Brexit antagelig falle bort, eller en britisk EØS-løsning komme i ekspressfart, som vi heller ikke kan unngå å akseptere. Vi må også bidra til å en vest-til-øst-akse fra Storbritannia til de nordisk-baltiske landene. Våre franske venner representerer Europas eneste uavhengige kjernefysiske paraply, og en tettest mulig kobling til Frankrike må vurderes.

Baltikum er det nye Vest-Berlin, og Trump er ingen Kennedy.