Dragen viser makt i Europa

USAs viktigste allierte i Europa er ikke overbevist av amerikanske advarsler mot Huawei og andre kinesiske IT-selskaper. Det er et uttrykk for Kinas økende økonomiske makt i Europa.

Tyske kontroll- og sikkerhetsmyndigheter vil ikke utelukke Huawei fra å delta i utbyggingen av 5G nettverk. I Storbritannia har lederen for nasjonal cybersikkerhet sagt at de kan håndtere risikoen.

Det er opp til regjeringene i de enkelte land å avgjøre om selskaper fra land de ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid kan delta i utbyggingen av kritisk digital infrastruktur. USA presser sine allierte til å utestenge Huawei, verdens største produsent av telekommunikasjonsutstyr, fra 5G-utbyggingen. De sier det vil utgjøre en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Australia og New Zealand har fulgt oppfordringen og utestengt Huawei. Begge er med i etterretnings-alliansen Five Eyes, sammen med USA, Storbritannia og Canada. Canada og Storbritannia har ikke bestemt seg.

Hvis vestlige land overlater sensitiv infrastruktur til Huawei “kan ikke vi dele informasjon med dem”, sa utenriksminister Mike Pompeo nylig til Fox.

Det transatlantiske forholdet er anstrengt etter at president Donald Trump brukte nasjonal sikkerhet som begrunnelse for å innføre straffetoll på europeisk stål og aluminium. Nå truer han med å gjøre det samme for biler og bildeler. Det er større grunn til å snakke om nasjonal sikkerhet når det gjelder digital infrastruktur enn for biler.

-Det er for øyeblikket mangel på tillit, sa EUs handelskommissær Cecilia Malmström om forholdet mellom unionen og USA etter enda et resultatløst forhandlingsmøte sist uke. Malmström sa at EU er svært fornærmet over at USA oppgir nasjonal sikkerhetsrisiko som årsak til at de øker tollsatsene.

-Hvis du ønsker en alliert og partner er ikke dette måten å gjøre det på, sa hun til Bloomberg.

Europa spiller en viktig rolle i det store spillet mellom Kina og USA om global økonomisk dominans. President Xi Jinpings store prosjekt er “Belt and Road Initiative” (BRI) som skal knytte Europa og andre verdensdeler nærmere Kina, økonomisk og politisk. På denne moderne Silkeveien vil den digitale trafikken bli stadig viktigere.

EU er Kinas største handelspartner. Kina er EUs viktigste handelspartner etter USA. Senere i mars kommer Xi Jinping til Europa og et av stoppestedene er Italia. Den italienske regjeringen ivrer etter å hoppe på “BRI-toget” og undertegne en avtale som støtter Kinas gigantiske investeringsprosjekt. Det vekker uro i USA, men også i Brussel som ønsker et samordnet europeisk tilnærming. 9 april er det klart for toppmøte mellom EU og Kina.

Wolfgang Münchau skriver i Financial Times at den sannsynligvis største geopolitiske sak for Europa akkurat nå er de fremtidige forbindelsene til Kina. I særlig grad gjelder dette for Europas økonomiske stormakt, Tyskland, som trenger kinesiske teknologiselskaper som Huawei, men som samtidig forsøker å beskytte viktige samfunnssektorer.

Münchaus argument er at EU ikke er forberedt på å håndtere sammenhengen mellom sikkerhetspolitikk og økonomisk politikk. I det autoritære og sentralstyrte Kina er det en klar sammenheng.

Når Huawei anklages svarer de alltid at det er et uavhengig selskap, åpent for innsyn og avhengig av sine kunders tillit. Men samtidig behandler myndighetene i Beijing all kritikk av Huawei som et angrep på nasjonen. Før helgen sa Kinas utenriksminister Wang Yi at Beijing ville ta alle “nødvendige skritt for resolutt å forsvare kinesiske selskaper og enkeltpersoner”.

Beijing oppfordrer Europa til å opptre uavhengig av USA. Slik kommer Europa i skvis mellom lojalitet til USA og stadig sterkere økonomiske bånd til Kina. Trumps stadige angrep på europeiske land, enten det gjelder handel eller forsvar, øker avstanden mellom gamle allierte. Tomrommet forsøker Kina å fylle med handelsavtaler og investeringer i Europa.

Europa og USA burde ha sammenfallende interesser i møte med Kina. Også EU har klaget Kina inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), blant annet fordi europeiske selskaper må dele teknologi for å kunne drive virksomhet i Kina. Europeiske land ser også risikoen ved å overlate kritisk infrastruktur til land de ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Trump kunne valgt å samarbeide med sine europeiske allierte for å møte utfordringen fra et autoritært Kina. I stedet starter han handelskriger og undergraver WTOs rolle som megler. Nå nøler Europa med å følge lederskapet til en amerikansk president.

Kina er blitt mektigere på USAs bekostning. Huawei-saken er en prøvestein på maktforholdet.