Kommentar

Kinas trusler tester demokratiene

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Da fem vestlige land nylig oppfordret Kina til å respektere Hongkongs rettigheter fikk de et kontant og truende svar.

-Uavhengig av om de har fem eller ti øyne. Hvis de våger å skade Kinas nasjonale interesser bør de være klar over at disse øynene kan bli stukket blinde, sa en talsmann for utenriksdepartementet i Beijing.

Det var USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand, i etterretningssamarbeidet “fem øyne”, som kritiserte at pro-demokratiske representanter var blitt kastet ut av Hongkongs folkeforsamling. De ble anklager for å være en trussel mot den nasjonale sikkerhet.

Kina opptrer stadig mer aggressivt i sitt nærområde. Beijing strammer grepet om Hongkong, opptrer truende overfor Taiwan og skremmer naboland ved Sørkinahavet. Kinesiske soldater har nylig vært i kamp med indiske styrker ved den omstridte grensen mellom de to land.

Det kinesiske regime lar seg lett krenke. Og de kan være langsinte. Norge fikk en leksjon i dette da Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til menneskerettighetsforkjemper Liu Xiaobo. Nå er det andre land som straffes for å ha fornærmet Kina, blant andre Australia og Canada.

Australia har kritisert Kina for menneskerettighetsbrudd mot demokratiforkjempere i Hongkong og den muslimske befolkning i Xinjiang. Australia har hindret kinesiske Huawei i å delta i utbyggingen av landets 5G nett. Og de har tatt til orde for en uavhengig granskning av opprinnelsen av coronaviruset. Kina reagerte med å innføre høy straffetoll på korn, vin og kjøtt fra Australia. De forlanger nå at Australia “må rette opp sine feil” for at forholdet kan normaliseres.

Canada blir utsatt for kinesisk “gissel-diplomati”. Da Canada, på anmodning fra USA, pågrep en ledende representant for Huawei i 2018 kom det raskt en kinesisk gjengjeldelse. Kina pågrep to canadiere som fortsatt sitter i kinesisk fangenskap. Beijings krav er at Canada må rette opp sine feil.

Den største feilen vestlige land kan gjøre i møte med et mer selvhevdende Kina er å “rette opp feil”. I stedet bør demokratiske land i større grad opptre samlet. De må tale tydelig og samstemt om menneskerettighetsbrudd. Kinas strategi er splitt og hersk, gjennom å lokke med investeringer og handel.

Europa, USA og andre allierte land har sammenfallende interesser i å fremme en mer rettferdig handelspraksis og hindre åndsverktyveri. Kina er mektige, men kan ikke ignorere land som representerer halve verdensøkonomien.

I noen år etter Sovjetunionens sammenbrudd var USA verdens eneste supermakt. Siden 2000 har det skjedd en gradvis endring til en global maktkamp mellom rivaliserende stormakter. For vestlige land er den største utfordringen Kinas sterke økonomiske og politiske vekst.

President Donald Trump valgte handelskrig, isolasjon og proteksjonisme. Mens USA er blitt mer innadvendt har Kina fortsatt med å utvide sin økonomiske og politiske makt. Deres alternativ til det liberale vestlige demokrati er en autoritær og statlig styrt kapitalisme. I 2019 hadde Kina for første gang flere diplomatiske stasjoner i verden enn USA.

Kina har forsøkt en internasjonal sjarmoffensiv, gjennom diplomati og handel. Resultatet er ganske dårlig. Gallup måler hvordan folk i 130 land oppfatter Kina og andre stormakter. 32 prosent har et fordelaktig inntrykk av Kina. Det har nesten ikke forandret seg på ti år. En annen internasjonal måling, foretatt av Pew instituttet, viser en økende skepsis i vestlige land til Kina. Nå legger Kina an en tøffere tone. Kina vil overbevise andre land om at kritikk straffer seg og at alle forsøk på å påvirke landet er dømt til å mislykkes.

I USA er demokrater og republikanere uenige om det meste, men det er tverrpolitisk enighet om å møte den kinesiske utfordringen med en fast hånd. Trumps restriktive tiltak mot Huawei og andre kinesiske telekommunikasjonsselskaper vil trolig bli videreført med en ny administrasjon. USA anser selskapene som en sikkerhetstrussel. Men saken avslører også at Kina på noen områder har fått et teknologisk forsprang til USA. Den som vinner kappløpet om å utvikle informasjonsteknologi får global dominans.

Påtroppende president Joe Biden vil trolig videreføre mye av Trumps harde linje overfor, med et par vesentlige og gode unntak. Biden vil samarbeide med andre vestlige land, spesielt EU, for å legge økt press på Kina særlig når det gjelder handelspolitikk. Han vil dessuten fokusere sterkere på menneskerettighetsbrudd, i Kina og i andre autoritære stater. Han har til hensikt å innkalle til et toppmøte for verdens demokratier i løpet av sitt første år som president.

Men den amerikanske valgvinneren også vært tydelig på at han søker nærmere samarbeid med Kina på områder som klima og global helse. Klimakrisen lar seg ikke løse uten av de største aktørene tar sine forpliktelser på alvor. Pandemien har demonstrert behovet for åpenhet, tidlig varsling og effektive internasjonale tiltak.

Publisert: 30.11.20 kl. 15:33

