Det vi ikke snakket om

Marte Michelet må tåle kritikk, som alle andre. Men vi må også tåle spørsmålene hun har reist.

IRENE LEVIN, professor em. og forfatter av boken: «Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten».

Da jeg vokste opp i etterkrigstidens Norge som barn av jødiske foreldre, var det som hadde skjedd med vår familie under krigen, noe vi ikke snakket om. Mor var gravid med meg da hun og far flyktet til Sverige, men min morfar ble drept i Auschwitz sammen med 33 andre nære familiemedlemmer. At livet i vår lille kjernefamilie var styrt av noen helt spesielle historiske hendelser, var noe jeg bare visste.

Akkurat som man lærer morsmålet uten å tenke over det, lærte jeg om «krigen». Når mor sto med oppvasken og sukket, visste jeg hva det handlet om. Et blikk, et sukk eller et bøyd hode talte mer enn ord. Da visste jeg at hun befant seg i en annen tid og på et annet sted.

Irene Levin Foto: Knut Seip/HiO

Det hersket en taushet rundt det som hadde skjedd hos oss. Hvis noe ble nevnt, var det i brokker av setninger uten enhver sammenheng. Som da mor skrek ut på bussen: «Jeg kommer aldri til å tilgi meg at jeg ikke reddet pappa». Eller når det falt setninger rundt middagsbordet som «han fikk i alle fall en grav». Det var alt. Ikke noe mer, ingen forklaring.

Selv tenkte jeg ikke over dette som noe spesielt. På 1990-tallet, da det norske storsamfunnet var opptatt av 50-årsmarkeringen for frigjøringen, publiserte journalist Bjørn Westlie en artikkel i Dagens Næringsliv om hva som hadde skjedd med jødisk eiendom under krigen. Den norske regjering nedsatte et utvalg for å undersøke hvordan inndragningen av jødisk eiendom hadde rammet jødene i Norge. I 1997 godkjente Stortinget et historisk og moralsk oppgjør overfor den jødiske minoriteten, også kalt restitusjonsoppgjøret.

I denne perioden begynte min mor å snakke. Det var som om at når storsamfunnet hadde talt, så kunne hun være trygg på at vi også ville tåle hennes historie. Senere, i 2012, beklaget statsminister Jens Stoltenberg at nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder under krigen.

Det er en sammenheng mellom min mors taushet og hva man snakket om i offentligheten. For min mor ble hennes opplevelser private. Tausheten var hennes måte å løse traumene på. Marte Michelets bøker har vist at den jødiske katastrofen ikke bare tilhører jødene.

At et land med en mikroskopisk jødisk befolkning, en slik geografi og en lang grense mot Sverige, skulle miste mer enn halvparten av de registrerte jødene (per vinteren 1942), er fremdeles uforståelig. Michelets overordnete spørsmål: Hva visste hjemmefronten, hvordan foregikk varslingen og hvordan var det med betalingen for flukten, er noe norsk offentlighet må tåle å diskutere.

Marte Michelet er ikke den eneste som har kommet med vesentlige bidrag til kunnskapen om det norske Holocaust. Og Michelet kan ha gjort feil, som alle andre. Hun har «malt» med bred pensel iblant.

Men kanskje var det nettopp det som skulle til for at vi nå diskuterer katastrofen nok en gang? Dagens diskusjon viser hvor dyptgripende det som skjedde med jødene er for hele vårt samfunn. Katastrofen er ikke bare et jødisk anliggende, og den er smertefull for oss alle. Å avskrive Marte Michelets bidrag, vil være å skyve historien tilbake inn i tausheten igjen.

Kronikkforfatteren har lest deler av manus for Marte Michelet og er takket i boken.

Publisert: 23.11.20 kl. 09:24

