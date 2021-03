Kommentar

Straffen som smuldret bort

Av Leif Welhaven

Det hvite flagget med olympiske ringer representerer russerne i VM. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det russiske flagget er ikke tillatt under VM på grunn av dopingsaken. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

På grunn av systematisk juks skal ikke RUSSLAND kunne vinne en eneste medalje. Det er det neppe mange som får med seg når man ser VM på ski.

Når du sitter i sofaen og nyter tv-bildene, eller hører kommentering og ekspertvurderinger fra Oberstdorf, er det lite annet enn coronasituasjonen som gjør mesterskapet unormalt.

Er Russland som nasjon virkelig utestengt, sa du?

Joda, det mangler et flagg vi er vant til å se. De russiske løperne har forkortelsen «RSF» (det russiske skiforbundet) knyttet til seg. Utøvere får ikke høre nasjonalsangen sin om de vinner.

Årsaken: Den gigantiske dopingskandalen som ble rullet opp i årene etter Sotsji-lekene i 2014. Russland hadde bedratt alt og alle over tid. Men hvor mye fikk de egentlig svi?

Det er medisinsk umulig å være litt gravid. I idrettens absurde verden er det visst mulig å være litt utestengt, men samtidig i realiteten godt inne i varmen på en og samme tid.

Det er ikke så rart at det glipper for Torgeir Bjørn innimellom, når NRK-eksperten snakker om «Russland» helt uten forbehold, eller når det samme har skjedd under rapportering her i VG.

Det er ikke lett å vite hvordan man skal forholde seg til en parodisk papirstraff.

Det hele bunner i at reaksjonen mot bedraget endte med et klamt kompromiss. Prinsipper ble ofret på markedskreftenes alter.

Idrettens rettsapparat har forsøkt å fremstå som de er tøffe, men har i realiteten valgt å være kosebjørner for russiske interesser.

Mer av hvordan «liksomstraffen» praktiseres vil vi se når en stor russisk tropp får konkurrere som ROC (den russiske olympiske komité) i OL i Tokyo i sommer.

Det er mulig å argumentere for ulike nivåer av hvor hardt og hvor lenge russerne burde vært holdt utenfor. Hele situasjonen er ekstraordinær - og reiser følgelig noen ekstraordinært krevende problemstillinger.

Dopingprogrammet var særdeles systematisk og omfattende, i en grad som gjør denne saken mye verre enn andre saker.

Ut fra dette perspektivet er det nesten ikke mulig å få straffen streng nok. Dessuten ble bevis ødelagt og manipulert for å ødelegge for dopingjegerne. Dette gjør det vanskelig å vite sikkert hvem som har gjort hva i den russiske skandalen.

Oftene for fusket er rene utøvere fra en rekke land.

Samtidig kan det også være ofre på russisk side, for eksempel unge utøvere som aldri har jukset. Hvor mye skal de lide fordi systemet i eget land var pill råttent?

Dette er ikke lett, men litt av poenget med å ta en rettslig avgjørelse er jo nettopp å ta tydelige avgjørelser.

Det er akkurat det idrettens voldgiftsrett (CAS) ikke gjorde da den opprinnelige straffen overfor Russland brått ble kuttet.

Fire års utestengelse ble til to, og utestengelsen ble nesten helt vannet ut.

Hvordan havnet vi her?

‘ På den ene siden fastslår dommerne at svindelen «knapt kunne vært mer alvorlig».

Det betyr at CAS underbygger avsløringene av hvordan en idrettsverden ble holdt for narr.

Men dommerne svikter helt når de ikke trekker konsekvensen av egne slutninger, og i stedet ender opp med å halvere den opprinnelige straffen.

I avgjørelsen er det fryktelig mange ord, men strengt tatt er det vrient å finne en fullgod begrunnelse for håndsrekningen til Russland.

Det hele undergraver en allerede tynnslitt tillit til idrettens eget domsapparat, og gjør det vanskelig å tro på at ønsket om å beskytte de rene veier tungt nok. Her har man tatt veldig mye hensyn til Russland.

Fra den siden er det aldri erkjent det som er blitt tydelig dokumentert. Russerne har sabotert, trenert og oppført seg på et vis som bryter med alt idrett skal stå for.

Hele historien om Russlands juks handler dessverre om svikt på bred front blant idrettsledere. Det er først og fremst takket være modige varslere og gravende journalister at det hele ble rullet opp.

Verdens antidopingbyrå (WADA) og Den internasjonale olympiske komité har dessverre utvist en påfallende mangel på verdimessig dømmekraft over tid. WADA reagerte riktignok strengt til slutt, for så å tape i voldgiftsretten. Men vi er langt unna å gi ren idrett den beskyttelsen som er så sårt nødvendig.

Nå er det langt på vei business as usual, noe som sikkert er behagelig for kapitalkreftene i internasjonale forbund. De lever nok riktig så godt med noe som egentlig er nitrist.

Den som sa det spissest var Jim Walden, advokaten til Grigorij Rodtsjenkov, den tidligere sjefen for Moskva-laboratoriet som endte som varsler.

Han trakk frem et sammenlignende språklig bilde fra medisinen:

“Det ble diagnostisert en alvorlig kreftsykdom - som ble behandlet med et plaster”.