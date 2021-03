Kommentar

Hvem er viktigst i landet?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Kanskje får vi svaret i lønnsoppgjøret. Hvis det er en ting det siste året har lært oss, er det at corona kan brukes som begrunnelse for nesten alt.

Hvis man foretar et søk på «pandemien har vist oss viktigheten av…», kan man fylle inn nesten hva man vil. Sykepleiere. Tillit. Legemiddelindustrien. Mediene. Renholdere. WHO. Bønder. Matbutikker. Kultur. Digitalisering. Kompetanse. Språk. Psykologer. Realfag. Kunnskap om historie og kultur.

Men også ting som er mindre selvforklarende. Som idrettens verdier. Urbane grøntområder. Matemballasje. Private banking-aktører. Og livsvitenskap.

Med samme skråsikkerhet brukes pandemien som sannhetsvitne for hvorfor vi trenger en sterk nasjonalstat og selvforsyning, som for viktigheten av norsk EU-medlemskap. Hjemmekontoristene har fått bedre kort på hånden enn de kunne drømme om, men også de som mener kontoret og kaffemaskinen er undervurdert, bruker siste års erfaringer for alt det er verdt.

Ikke minst brukes pandemien som et like sterkt argument for konkurransekraft og et sterkt privat næringsliv som for velferdsstaten og en sterk offentlig sektor. Kan begge deler være sant samtidig?

NHO-direktør Ole Erik Almlid Foto: Frode Hansen

I vårens lønnsoppgjør vil vi i alle fall få se forsøk på å sette bransjer og yrkesgrupper opp mot hverandre. Hvem er viktigst og hvem har ofret mest? Bildet er slett ikke entydig.

NHO-direktør Ole Erik Almlid har foreslått en ramme som ikke overstiger 2,2 prosent, som er lønnsøkningen hos Norges handelspartnere. Det er for at norsk næringsliv ikke skal bli utkonkurrert. For å komme oss ut av krisen, må vi få fart på økonomien igjen. Få vil være uenig i det.

Men baksiden av medaljen er at det betyr reallønnsnedgang og mindre å rutte med for de fleste av oss. Den generelle prisstigningen i samfunnet er 2,8 prosent. NHO begrunner dette med hensynet til bedriftene, og på overordnet nivå er dette vanskelig å tilbakevise. Pandemien har påført norsk økonomi det største tilbakeslaget siden krigen. I privat sektor har aktivitet og sysselsetting falt kraftig.

LO har utsatt sin kravoverlevering etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens sørgelige bortgang. Men utspillet fra NHO har fått fagforeningsledere i offentlig sektor til å se rødt. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er «kraftig provosert». Unio-leder Ragnhild Lied er «mektig lei NHO-direktørens pekefinger». De hevder NHO ikke forstår at godt kvalifiserte lærere og sykepleiere er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge.

I fjor aksepterte de, om enn noe motvillig, å være med på en slags lønnsdugnad. Nå frykter de å bli lønnstapere. En del private ansatte har fått lokale lønnstillegg i sin bedrift, som det sjelden er rom for i offentlig sektor.

Mye av debatten handler om hvem som sliter mest under pandemien. Lærernes fremste tillitsvalgte har ikke gått stille i dørene. Lærerne er på felgen og leter etter lyspunkter, sier Handal, som viser til lærermangelen. Ifølge en undersøkelse Respons har gjort for Utdanningsforbundet selv, har over halvparten av lærerne har vurdert ny jobb. De opplever seg «overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet i pandemi-skolen». Deres egen fagforening har blant annet krevd overtidsbetaling, å rykke frem i vaksinekøen og kortere arbeidsdager.

Lærere og sykepleiere har gode argumenter for at de har stått i førstelinjen. Men det har også ansatte i barnevernsinstitusjoner, butikkansatte, drosjesjåfører, hjemmehjelper, bud og renholdere, uten at de har en like stor talerstol i offentligheten.

NHOs kronargument er at det virkelige skillet går mellom de som har jobb og de som ikke har jobb. 200 000 er helt eller delvis arbeidsledige i Norge. De aller fleste har mistet jobben eller er permittert, er i private bedrifter. At det er bedre å ha en trygg, men slitsom jobb enn ingen jobb, er vanskelig å komme unna. Alle som har stått uten jobb vet hvor belastende det er.

Samtidig er det et betydelig strekk i laget i privat sektor. Noen har over natten fått levebrødet revet vekk. Folk har mistet sitt livsverk eller sett egenkapitalen de har bygd over mange år forvitre. Særlig er situasjonen nattsvart i servering- og utelivsnæringen og innen transport, kultur og reiseliv.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Foto: Odin Jæger

Men i andre deler av næringslivet har det gått veldig bra. For å ta handelsnæringen som eksempel. De som har solgt mat, vin, ulltights, hengekøyer, pynteputer, kontorstoler, strikkegarn og byggevarer har hatt et gullår. Men å selge høyhælte sko, kjoler, lunsjretter og kofferter må være like lukrativt som å kjøre isbil på Finnmarksvidda i februar. Det må også være provoserende for lavtlønte butikkmedarbeidere når toppledelsen hos dagligvaregigantene unner seg selv voldsomme lønnsøkninger.

I store deler av industrien har det gått bedre enn forventet. De har også fått mye av «skylden» for coronasmitten. Noen har forsøkt å skape et bilde av at hadde det ikke vært for arbeidsinnvandring i industrien ville ikke coronasmitte vært et problem. Det er selvsagt en grov overforenkling. Samtidig mistenker lærere og sykepleiere at ansatte i private bedrifter skal få betydelige lokale tillegg i høst, når krisen forhåpentligvis er på hell.

Diskusjoner om hvem av oss som har den viktigste jobben eller har ofret mest, er likevel lite konstruktivt. Pandemien har vel først og fremst lært oss hvor avhengig vi som samfunn er av hverandre. Men dugnadsånden er i forvitring – også når det gjelder lønn. Og det er vel et tegn på at vi nærmer oss en normal hverdag.