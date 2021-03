Leder

Året det var så bratt

Foto: Roar Hagen

Det er i dag ett år siden Erna Solberg (H) stengte ned landet og regjeringen innførte det statsministeren selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid».

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Siden 12. mars 2020 har Norge sittet på hjemmekontor, skal man tro sosiale medier. Det skal man dog ikke. De som har kunnet, har i denne tiden utført sitt daglige virke digitalt på en kjøkkenkrakk, ved stuebordet eller kanskje fra et omdisponert soverom. Mange har ikke hatt en slik jobb hvor det har vært mulig. Mange har ikke hatt en jobb.

De første dager, uker, måneder snakket vi om en nasjonal dugnad. Et begrep med trauste tradisjoner på norsk. Så traust at ordet i dets opprinnelige meningsinnhold ikke finnes på noe annet språk. Det nærmeste skal være et beslektet uttrykk i Baltikum og Finland. Våren 2004 ble dugnad kåret til Norges nasjonalord. Med røtter i norrøne dugnaðr betyr det ulønnet, felles utført frivillig arbeid.

Underforstått: vi deltok alle i et felles løft for å holde coronaen på avstand og sørge for at pandemien ikke spredte seg. De yngre gjorde det for de eldre. De eldre for de yngre. Alle bidro med sitt. Vi avsto fra å møte familie og venner. Vi utsatte bryllupsfester og fødselsdagsfeiringer. Vi fikk ikke følge bestemor ved livets slutt. Vi gikk i hi. Noen i frø.

les også Kommentar: Vi har fått til dette – sammen!

ALT BLIR BRA: Ett år med corona. Foto: Lise Åserud

Historien om Norge etter 12. mars 2020 er ikke én historie. Den er like sammensatt og mangfoldig som dem den omhandler. Alle ble nødt til å finne sin måte å forholde seg til den nye virkeligheten på. Like lite som en pandemi rammer rettferdig, har premissene vært rettferdige. Noen har måttet yte mer enn andre. Noen har kunnet velge. Noen fikk aldri noe valg.

Noen har taklet hjemmekontoret godt. Så godt at de gjerne vil sitte der i fortsettelsen. Noen har møtt kjøkkenveggen. Noen har møtt på jobb hver bidige dag på et fysisk arbeidssted og holdt hjulene i gang. Noen har solgt melk og brød. Noen har bakt brødet. Noen har pleid bestemor. Noen har holdt henne i hånden når du ikke fikk. Noen har satt sprøyter og byttet bandasjer. Noen har holdt Norge rent. Noen har kjørt buss. Noen har undervist barn og unge. Noen har holdt informasjonsstrømmen i gang.

Noen har mistet kolleger. Altfor mange har mistet en jobb å gå til. Noen har mistet livsverket. Noen har mistet troen. Noen vet ikke lenger hva de skal tro. Får vi alle en vaksine snart? Virker den?

les også På denne tiden i fjor

Med det store overblikket har vi i Norge klart oss bra. I hvert fall bedre enn mange andre. I våre naboland og i Europa har folk flest også fått være med på nasjonale dugnader. Som ulønnet, felles utført frivillig arbeid har likevel vår vært mer vellykket. Vår dugnad har vært sponset av Oljefondet.

De mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid er ingenlunde over. Nye motbakker kan komme. Kanskje også brattere. Men det flater ut. Vi går mot lysere tider. Nye og stadig bedre vaksiner inngir håp. Gradvis forsvinner smitten. Forhåpentligvis også viruset. Restriksjonene blir færre. Kaffebesøkene flere.

«Det er den draumen me ber på», som Olav H. Hauge skriver, «at noko vedunderleg skal skje».

Snart skal vi omfavne alt vi engang tok for gitt.