Alternativet til selvbestemmelse er nemnd

SV vil ikke utvide grensa for når det skal være mulig å ta abort i Norge.

KIRSTI BERGSTØ, nestleder i SV

I dag åpner loven for at aborter, etter gitte kriterier, kan utføres fram til fosteret er levedyktig. Dette er det bred politisk enighet om. Spørsmålet er hvem som skal kunne ta dette valget etter uke 12, som er dagens grense for sjølbestemt abort: skal det være kvinnen sjøl eller ei nemd?

De fleste av oss får vondt i magen av tanken på abortinngrep seint i et svangerskap. Ingen ønsker seinaborter. Aller minst de som har måttet ta et slikt valg og som gjentatte ganger trekkes inn i den mest oppheta delen av abortdebatten. Dette er kvinner som har fått beskjed om at fosteret er alvorlig sykt eller ikke levedyktig, eller at kvinnen selv er alvorlig syk. Det kan være kvinner som har fått påvist kreft, og ikke kan gjennomføre kreftbehandling under en graviditet. Seinaborter er derfor mest traumatisk for de som må gjennomføre dem. Slike aborter er som en vanlig fødsel med veer, press og smerter.

Kvinner som får den harde beskjeden om at en seinabort må gjennomføres, må i dag møte i nemnd. Forskning og undersøkelser viser at mange opplever dette som en slags moralsk domstol og et ekstra slag i magen. Dette er kvinner i en svært krevende situasjon. Når endelig diagnose er bekreftet og de har tatt den vanskelige beslutninga det er å avbryte svangerskapet, opplever flere en lettelse. – kortvarig; for børa av den lovpålagte nemndbehandlinga, etter søknad, slipper de imidlertid ikke unna.

Kvinnene beskriver møtet med abortnemnd som et angrep både på beslutningens legitimitet og deres egen integritet. Vi ønsker at disse damene møtes med omsorg i stedet for mistanke. Vedtaket vårt handler om å ivareta kvinner i en svært sårbar situasjon. Derfor vil vi sikre faglige råd og vurderinger fra helsepersonell, mens den endelige beslutningen skal være hos kvinnen.

Eksemplene jeg viser til er få, men likevel svært opprivende for de som står i det. FHI fører statistikk over antall aborter. Den viser at de fleste aborter tas før uke 9. Det er også slik at 95,4 prosent av alle aborter ble gjennomført før uke 12 i 2020. Og i Norge har vi en lov som gjør at alle som vil ta abort, faktisk har muligheten til å gjøre det før uke 12. Så å vise til amerikanske forhold er i beste fall misvisende. I 2020 behandlet nemdene 377 søknader om abort mellom uke 12 og uke 18. Primærnemndene ga totalt ti avslag i 2020, men kun to av disse avslagene ble opprettholdt i klagenemnda. Det tilsvarer 0,5 prosent av søknadene.

Erfaringer fra andre land viser også at det ikke blir utført flere seinaborter bare fordi kvinner får lov å bestemme sjøl. Det er ikke flere som tar seinabort i eksempelvis Sverige som har 18 uker selvbestemt abort. Det er altså ingen sammenheng mellom regelverk og antall seinaborter, grunnen er enkel – ingen ønsker å ta seinaborter, kvinner gjør det fordi de må.

Å fjerne nemndene har lenge vært et krav fra kvinnebevegelsen. Men om nemndene fjernes uten at ansvaret for avgjørelsen flyttes fra nemnd til kvinne, fjernes også muligheten til abort etter uke 12. Det ville paradoksalt innebære en kraftigere innstramming enn noe parti på Stortinget har foreslått, om vi ser bort fra KrF sitt gjentatte forslag om å forby abort. Den uunngåelige konsekvensen av å fjerne nemndene er derfor økt selvbestemmelse.

SVs landsmøte har vedtatt at SV vil: «Avskaffe abortnemdene. Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner får rett på rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort.

Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal ha særlig fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig.»

SV har en åpen tilnærming. Den løpske debatten rundt uketall ser vi som en avsporing av vedtaket, nettopp fordi loven i dag allerede opererer med levedyktighet som grense. Det kan godt tenkes at medisinske framskritt vil gjøre at uketallet for når et foster kan være levedyktig går ned. Vedtaket sier ikke noe om hvordan kriteriene i dagens lov skal håndteres i et framtidig lovarbeid, men at fagfolk skal ha en viktig rolle i dette er åpenbart.

Det gjelder også dilemmaer som har blitt trukket frem, når det gjelder grensegangen mellom fosterets vern og kvinnens rett til å bestemme.

Flere land går i samme retning. Island har ny lovgivning, der kvinner kan utføre en selvbestemt abort innen svangerskapets 22. uke. New Zealand og flere stater i Australia har liberalisert sine abortlover, og er på god vei til å avvikle sine nemnder. SV kommer ikke til å foreslå drastiske endringer over natta. Vi henter erfaringer fra andre land og inviterer til bredt samarbeid om en ny abortlov.

Men våre prinsipper for en ny lov er tydelige: Rådgivningstjenesten må bygges ut og være tilgjengelig over hele landet, men avgjørelsen skal flyttes fra nemnd til kvinne.