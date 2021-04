Kommentar

Det er mulig Charter-Svein har et ørlite poeng

Av Astrid Meland

Men om realitykjendiser skal ta over pandemi-håndteringen, velger jeg meg Lothepus.

Charter-Svein og Lothepus steppet inn for gjengangere som Camilla Stoltenberg og Bent Høie i «Debatten» på NRK tirsdag kveld.

Og det var vel greit nok. Som vanlig var tema corona. Og bortsett fra VAR, er det vel ingenting folk flest har snakket mer om det siste året.

De to karakterene representerer helt motsatte syn i debatten.

Lothepus er på Nakstads parti, med et grovkalibret ordforråd «fungass» av og til må misunne ham.

Charter-Svein er derimot en folkelig utgave av professor Terje Tvedt, den mest kjente kritikeren av regjeringens pandemihåndtering.

BRENTE MUNNBIND: TV-personlighet Svein Østvik (59), bedre kjent som Charter-Svein, er kritisk til tiltakene mot corona. Foto: Helge Mikalsen

Charter-Svein fikk oppmerksomhet fordi han brente munnbind foran Stortinget. Tvedt måtte gå hjem fra NRK fordi han ikke kunne ta på munnbind.

Og det er ikke noe merkverdig med uenighet om munnbind. Spørsmålet har vært et av de mest omdiskuterte i coronaen. Nobelpriskandidater krangler om dette.

FHI var lenge imot bruken. Svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell heller mot Charter-Svein og Tvedt. I Sverige anbefales munnbind nå i kollektivtrafikken i rushet, men Folkhälsomyndigheten sjef er tatt på fersken uten munnbind flere ganger.

Problemet for forskerne er at det er vanskelig bevise hvor effektivt munnbind er.

Lothepus derimot, skjønner at vi ikke kan vente på langvarige forskningsprosjekter midt i en pandemi. Dette tiltaket koster oss lite. Om leger og sykepleiere klarer å bruke munnbind riktig, så får vi andre det nok mer eller mindre til og.

FIKK KRITIKK: Hilde Skovdahl fra Charterfeber, er ikke enig med TV-kollega Østvik. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Charter-Svein er også opptatt av at flere av dem som får en positiv corona-test, ikke egentlig er syke.

Og det finnes mange påstander på internett og i SoMe om at corona er et påfunn. Noen kaller det en «casedemic», altså at oppblåste smittetall er problemet, enten fordi vi tester så mye eller at testene gir feil resultat. Trump var den fremste eksponenten for dette synet.

Og det er kanskje dette Svein har forlest seg på.

Men han har rett i at man kan få en positiv test selv om man ikke kan smitte andre.

Tidlig i pandemien var dette et større problem. Folk som hadde blitt friske, hadde fortsatt virusrester i kroppen som slo ut på prøvene. Folk ble holdt i karantene lenger det var grunn til.

STØTTER REGJERINGENS HÅNDTERING: Leif Einar Lothe, kjent fra Kjendis-Farmen. Foto: Helge Mikalsen

Det er ikke bare realitystjerner som påpeker slikt. Mange smarte folk har sagt lignende ting.

Vi ser det ofte i starten av smitteoppblomstringer. Da kommer påstandene om at vi ikke trenger hardere tiltak. Mange viser til statistikken som sier at få er innlagt og nesten ingen dør. Smittetallene er høye fordi vi tester mange flere eller at testene viser feil.

Og det kan være noe i dette. Det holder ikke å se på smitte. Vi må også sjekke hvor mange som tester seg, hvilken aldersgruppe som er smittet og hvor mange som er innlagt.

Men VGs statistikk viser at etter smittetoppene kommer innleggelsestoppen. Det er oppsiktsvekkende hvor jevnt de følger hverandre.

Og det er vel greit nok å få oppklart i beste sendetid på NRK. Om folkeopplysning skal treffe, er Lothepus og Charter-Svein en god målestokk. Om de ikke skjønner det, så forstår ikke resten av oss det heller.

Dette kan sies enkelt. Og Lothepus konkluderte vel ok:

– Det er bare å kikke bort på Sverige å se hva de har rotet med.

Det er noe med det. Det er mulig Charter-Svein har et poeng her og der, men i den store sammenhengen er det ikke avgjørende om noen har fått feil testresultat. Se på India. Eller Sverige. Problemet er ikke at de har testet for mange.

Så når Nakstad får behov for en ferie og trenger vikar, kan sikkert gravemaskinføreren fra Odda ta seg en tur innover.