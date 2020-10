DEBATT: – I forfatternes kronikk og i VGs oppfølgende artikler spiller prinsippet om skaffe- og leveringsplikt en stor rolle. Framstillingen er omtrentlig og villedende. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Debatt

Når noen få ønsker seg hele kaka

Sju profilerte forfattere er i en kronikk i VG rasende fordi utgiverkonflikt hindrer strømmeutgivelse. Det de skriver er omtrentlig og villedende.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TOM HARALD JENSSEN, adm. direktør i Cappelen Damm

De sju forfatterne er i konflikt med Lydbokforlaget om utgiverrettighetene til sine tidligere utgitte lydbøker. Felles for de sju er at de har gitt ut bøker hos Aschehoug/Oktober og Gyldendal. Ingen av forfatterne har i denne sammenhengen et avtaleforhold med Cappelen Damm. Saken er dermed Cappelen Damm uvedkommende til tross for at mye av forfatternes skyts er rettet mot oss.

Storytel AS er Norges største strømmetjeneste for bøker, og er 50 prosent eid av Cappelen Damm. Storytel tilbyr i dag lydbøker fra mer enn 50 norske forlag, deriblant fra Strawberry Publishing hvor de fleste av kronikkforfatterne i dag utgir sine bøker. Storytel kan ikke inngå strømmeavtaler med kronikkforfatterne om tidligere utgitte bøker uten at rettighetssituasjonen er avklart med deres opprinnelige forlag. Dette bør være åpenbart.

I forfatternes kronikk og i VGs oppfølgende artikler spiller prinsippet om skaffe- og leveringsplikt en stor rolle. Framstillingen er omtrentlig og villedende.

les også Gigantene styrer – forfatterne taper

På vg.no oppgis at prinsippet er «nedfelt i den norske bokloven om skaffe- og leveringsplikt». Dette er dessverre ikke korrekt da en slik lov ikke eksisterer. Markedet burde ha vært regulert med en Boklov, men i stedet har vi en Bokavtale inngått mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Skaffe- og leveringsplikten for lydbøker er ikke «kjempet fram av Forfatterforeningen», slik kronikkforfatterne skriver, men vedtatt mellom avtalens parter i en tilleggsprotokoll datert 1.1.2017 (Forfatterforeningen er ikke part i Bokavtalen).

Skaffe- og leveringsplikten gjelder for medlemmer av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Et forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen – for eksempel Vigmostad & Bjørke og Strawberry – har ikke leveringsplikt, og tilsvarende har en bokhandler heller ikke skaffeplikt for bøker fra disse forlagene. Skaffe- og leveringsplikten innebærer for øvrig ikke at en bokhandel til enhver tid må ha alle bøker tilgjengelig, men at bokhandelen skaffer boka dersom en kunde bestiller den.

Kronikkforfatterne hevder at verken Storytel eller Fabel forholder seg til skaffe- og leveringsplikten, og bruker Lydbokforlagets Jo Nesbø og Cappelen Damms Vigdis Hjorth som eksempel på at «forlagene låser forfatterne inne». Kunden må ha to abonnement for å få tilgang til disse forfatterne, sies det i kronikken.

Sannheten er at Nesbø og Hjorth har vært tilgjengelige både i Fabel og i Storytel siden januar 2020.

FÅR KRAST SVAR: Forfatterne Thomas Enger, Tom Kristensen, Vetle Lid Larssen, Anne B. Ragde, Unni Lindell, Tom Egeland og Jørn Lier Horst. Foto: VG, NTB

les også Svensk konkurrent om strømmekrigen: Mener norske forlag ikke vil ha mer konkurranse

Kronikkforfatterne tolker bokavtalen på sin måte. Holder vi oss til teksten i Bokavtalen er intensjonen «å tilby et mangfold av titler som gjøres tilgjengelig via mange plattformer og salgssteder». En situasjon med alle bestselgere i alle strømmetjenester vil føre til en enorm ensretting, økte inntekter til bestselgerforfatterne, større profitt i strømmetjenestene, men mindre til alle andre forfattere. Nettstedet Bok365 formulerte det slik: «Her er det bare å skjele til Spotify og ymse fettere på musikksiden, hvor noen få plategiganter kommer svært godt fra det – musikerne gjør det ikke.»

Forleggerforeningens årlige bransjestatistikk viser at Cappelen Damm er utgiver av mer enn 50 prosent av alt som utgis av foreningens medlemmer (analogt + digitalt). For Cappelen Damm er bredde viktig, vi lever av den.

I 2014 inngikk Cappelen Damm avtale med det svenske strømmeselskapet Storytel om etablering av felleseid selskap i Norge. Det var forholdsvis få tilgjengelige lydbøker i Norge på den tiden. Cappelen Damm forpliktet seg til en formidabel lydboksatsning og fikk til gjengjeld 50 prosent eierskap i det nye selskapet. Siden da har forlaget produsert mer enn 6.500 lydbøker og har i dag en lydbokportefølje på 7.000 titler. Det er investert nærmere 200 millioner kroner i audiodigitalisering av forlagets backlist. Bredde er viktig for Cappelen Damm og fortsatt produserer vi 700-800 lydbøker pr år.

les også Ebok om storforlagene: – Vi blir boikottet

Parallelt med at Cappelen Damm har solgt sin bokhandelkjede foregår en ambisiøs redaksjonell satsning. Forlaget er ledende innen mange utgivelsesområder og har som målsetting å bli det innen alle. I denne utviklingen er strømming viktig. Om noen år vil kanskje 50 prosent av forlagenes inntekter fra allmenn-markedet komme fra strømming. Mange utgivelser vil ha strømming som hovedkanal, og da må vi ha avregningsmodeller som ikke ser strømming som en marginalinntekt. Strømmeinntektene skal muliggjøre langsiktige, bærekraftige betingelser for videre utvikling av kvalitet, mangfold og bredde.

I en ordinær bokhandel kan høstens store bestselger kanskje lokke en kunde til også å kjøpe en ukjent debutant. Salget av debutantens bok i bokhandelen er lavt, men debutantforfatteren får sin royalty uavhengig av hvor mye bestselgerforfatteren selger. I en strømmetjeneste er kaka som skal fordeles mellom forfatter, forlag og strømmetjeneste definert som antall abonnenter multiplisert med abonnementspris. Kaka er dermed fast og det betyr at debutantens ene lytting blir mindre verdt jo flere ganger bestselgeren lyttes til.

For å hindre at bredden blir marginalisert i en strømmetjeneste bør forfatter og forlag ha et fast minimumsbeløp per lyttet bok eller aller helst per lyttet tidsenhet. Det er kanskje ikke rettferdig at en liten bildebok skal ha like høy royalty som en stor roman? Summen av dette har ligget til grunn for Cappelen Damms forhandlinger med Ebok og Fabel.

Kronikkforfatterne og Lene Røren i Ebok hevder at Cappelen Damm ikke vil levere innhold til «utfordreren Ebok Pluss». Dette er feil. Cappelen Damm vil samarbeide med alle som vil bygge ut strømmetilbudet av lydbøker.

Allerede i 2017 ga vi Ebok et tilbud om tilgang til hele Cappelen Damms lydbokportefølje for strømming i deres tjeneste. Tilbudet var todelt – dels ønsket vi et årlig garantibeløp til fordeling mellom forlag og forfatter og dels et fast beløp pr lyttet bok. Beløp pr lyttet bok skulle avregnes mot garantibeløpet. Ebok har avslått forhandlinger på dette grunnlaget.

Eboks abonnementsbase er lav, abonnementsprisen er lav og kaka er dermed meget beskjeden. Dette var og er begrunnelsen for at Cappelen Damm ønsket et garantibeløp, vi ville gi Ebok et insitament til å gjøre «kaka» større.

Etter lange og svært krevende forhandlinger har Cappelen Damm signert en avtale med strømmetjenesten Fabel. Avtalen vil være med på å sikre forlagets forfattere et rettmessig inntektsgrunnlag og vil gi forleggeriet i Cappelen Damm bærekraftige betingelser for videre utvikling av kvalitet, mangfold og bredde.

Kvalitet, mangfold og bredde kommer ikke gratis og bredde gjør faktisk kaka større.

Publisert: 14.10.20 kl. 14:33

Mer om Bokbransjen Storytel Litteratur Strømming Strømmetjenester