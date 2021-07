Kommentar

Tour de Ernas monsterbakke

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

HØYRES VALGKAMPBUSS (VG) Hvis de blå taper kan de i alle fall ikke skylde på innsatsen til Erna. Men Høyres valgkampstart illustrerer hvorfor det er blytungt å bli gjenvalgt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

REDDET: Under valgkampturen besøkte Erna Solberg Hønefoss idrettspark, hvor jenter i alderen 12–14 trente og testet statsministerkeeperen. Denne tok hun, men det spørs om hun klarer å redde valget for de borgerlige. Foto: Helge Mikalsen

Da Erna Solberg kjørte Høyrebussen ut på E18 for en 73 dagers lang monsterbakke av en valgkampinnspurt, var det varslet strålende sol og blå himmel over Sør-Norge. Hun skulle kaste glans over alt fra skateboardparker og dyreparker til industriparker, og hilse på vanlige folk, lokalt næringsliv, skolebarn, pasienter, frivillige, lokale partitopper, gamle slitere, DDE og sjimpansen Julius.

Men før det rullende valgkampmaskineriet hadde rukket å komme så langt som til Vestfold, hadde mørke skyer lagt seg over horisonten. Hva skal man med politiske kommentatorer når meteorologene bedre beskriver det politiske langtidsvarselet?

I vår begynte det å butte imot. Den famøse sushimiddagen på Geilo er blitt en markør for når det snudde for Erna. Målingene gikk nedover, Ap-leder Jonas Gahr Støre pustet henne i nakken på statsministermålingene. Så begynte tabbene og drittsakene å komme. Bergen Engines. Skjevfordeling av vaksiner. Vaksiner til politikere. Selv lojale partikaniner var i harnisk.

Da kommer fort de obligatoriske overskriftene om at Erna er sliten, og at valget allerede er tapt.

Erna Solberg startet valgkampen med bussturne i Sør-Norge. Foto: Helge Mikalsen

les også Solberg om velgerflukten: Det kommer til å snu

De som har vært i gamet en stund, har sett dette før. I mange år var det slik at alt Ap-lederen tok i, ble til gråstein. Marginene mellom suksess og fiasko er små i politikken. Ikke sjelden styres det av om et parti er i medgang eller motgang. Alt blir plutselig sett og forstått med vinner eller taper- brillene på.

Det uvanlige er å se statsministeren i denne rollen. Selv om det har stormet rundt henne, og statsråder og regjeringspartnere har kommet og gått, har hun stått der som en klippe.

Men Erna har ikke tenkt å gi seg uten kamp. Målingene vil snu «bare folk får tenkt seg om», uttalte hun nylig til VG. Selv om jeg ikke ville valgt de ordene, er hun ikke helt på bærtur.

Folk er neppe i valgkampmodus nå. Pandemien har sugd all kraft ut av samfunnsdebatten. Hva som vil oppta velgerne etter at ferien (og forhåpentligvis pandemien) er over, er ganske åpent.

Det som er lett å slå fast, er at det er svært langt frem for de borgerlige. Den ene sjokkmålingen avløser den andre. Og om Høyre sliter om dagen, er det ingenting mot Venstre, KrF og Frps problemer.

Ernas valgkampturné er en god illustrasjon på hvorfor gjenvalg for regjeringen uansett ville vært vanskelig. Selv om Høyre-folk vil bedyre at de slett ikke er trøtte og tomme for ideer, er «mer av det samme» et budskap som er vanskelig å selge.

les også Kan det likevel gå galt for Jonas?

Det er en grunn til at de fleste partier i Vest-Europa med makt over tid opplever regjeringsslitasje. Om det ikke er en naturlov, er det i alle fall en sterk tendens.

Etter åtte år i regjering er det vanskelig å love noe helt nytt. Opposisjonen har en langt enklere jobb. De kan på den ene siden stanse og reversere alt de ikke liker.

Løfter om at alt blir bedre sitter løst. Og de kan rulle ut alt de har jobbet med på bakrommet de siste årene. Ny kurs er alltid et enklere budskap enn stø kurs. At vi i mediene drives av nyheter, forsterker bare dette.

I Hurdal lovet eksempelvis Høyre at bruken av fritt behandlingsvalg i helsesektoren skal øke. Det er en sak som egentlig er godt egnet til å synliggjøre forskjellene mellom rød og blå side. Synet på private aktører varierer fra å være en berikelse til en parasitt.

Ap vil skrote fritt behandlingsvalg. Men ordningen har ikke vært veldig mye brukt, og at Høyre vil styrke og gjøre den mer kjent, slår neppe like hardt som en ny reform.

På Sundvolden hotell ble det servert jordbær og sprudlevann. For noe så sexy som å underskrive rammeavtalen for den nye Ringeriksbanen. For første gang skal det statlige veiselskapet bygge jernbane.

Nye Veier blir ansett som en suksess, og blir neppe reversert av en rødgrønn regjering. Men selv om det står høyt på den borgerlige skrytelisten, er det gammelt nytt.

På Smidsrød gård på Nøtterøy lanserte statsministeren fem grep for å styrke utviklingen innen landbruksteknologi. Det er viktig nok, men flytter neppe mange velgere, uansett hvor mange søte grisunger statsministeren klapper.

les også Roter det til for seg selv. Igjen.

Når Erna skal bruke valgkampen på å reise og treffe mest mulig folk, er det fordi hun fortsatt er regjeringens sterkeste kort. Å påstå at hun virker sliten er litt som å si at Karsten Warholm er treg. Hun har kapasitet og tempo som ville imponert en toppidrettsutøver.

Styrken hennes er at hun er lite tilgjort, og snakker like naturlig med barn og dyr som med forskere og ruspasienter. Det finnes knapt den sak i verden hun ikke kan noe om. Her slår både elefanthukommelse og nerdegener ut i full blomst.

Men der den gamle Erna bare ville snakke om egen politikk, er angrep blitt det beste forsvar. Hun går i strupen på Vedum for å føre en dårlig landbrukspolitikk, og mener MDG ikke trengs i norsk politikk. At dette blir en tøff valgkamp, er ingen dristig spådom.

Hvis de blå taper valget, kan de i alle fall ikke skylde på innsatsen til Erna. Selv tror hun på et mirakel, men kan vel i beste fall håpe på skikkelig stemningsskifte. Men det er stadig vanskeligere å se hva som kan snu det.

Fredagskvelden ble avsluttet med DDE-konsert på Tromøya utenfor Arendal. Og om hun ikke kan si med hånden på hjertet at «Det går likar no» så kan selv den mest akterutseilte få håpet tilbake når Bjarne Brøndbo synger gode, gamle «Det umulige e mulig».

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her