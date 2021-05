SISTE REIS: – Selv om døden er trist og vond, er den også en helt naturlig del av livet. Og alle barn har rett til å få svar på de spørsmål de har om døden, skriver kronikkforfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Døden må inn i skolen

Det er på tide at døden får sin naturlige plass i den norske skolen.

ENDRE LUND ERIKSEN, forfatter

ALEKSANDER KOLLEN, gravferdskonsulent

Barn kan gå gjennom nesten hele grunnskolen uten å lære noe om døden. Ser vi på læreplanene, er det først i 10.trinn i Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk (KRLE) at døden nevnes spesielt: «Elevene skal kunne reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt».

Nå betyr nok ikke det at døden ikke berøres i det hele tatt før barna begynner i tiende klasse. Lærere er ofte flinke til å ta opp temaet når behovet tvinger seg fram, for eksempel om en elev mister enn forelder eller besteforelder. Som en del av det overordnede, tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring kan det også være naturlig å komme inn på temaet.

Likevel mener vi at temaet «Døden» må inn i skolen på en mer konkret og systematisk måte, og fra så tidlig alder som mulig. Barn og ungdom står bedre rustet til å håndtere sorg hvis de har grunnleggende kunnskaper om døden, som de bør få som en del av den generelle undervisningen i for eksempel naturfag. Hva skjer i kroppen når vi dør? Hva menes med at kroppen brytes ned og råtner? Hva skjer med den døde etter at familie har tatt farvel, og begravelsesbyrået tar seg av den døde? Hva skjer med kroppen når den døde blir kremert, og hva skjer med i kroppen jorda hvis man blir gravlagt?

Døden er noe alle mennesker må forholde seg til. Som barn lærer vi at vi selv også skal dø. Da er det helt naturlig å undre seg over hva døden egentlig er. Mange vil i løpet av oppveksten oppleve at døden kommer nært innpå dem. Det kan være at en forelder får en sykdom som kan være dødelig. Det kan være at en onkel eller bestemor dør, eller at en klassevenn eller et søsken dør.

Før i tiden var det familiene selv som tok seg av og stelte den døde, og man sto selv for mye mer av det praktiske rundt gravferden enn i dag. Nå har vi overlatt de fleste sider ved døden til profesjonelle aktører: Helsearbeidere tar seg av de som ligger for døden, og steller etterpå den døde kroppen før de etterlatte tar farvel. Begravelsesbyrået legger den avdøde i kisten, og organiserer seremonien etter de pårørendes ønsker. Selv om dette har vært en naturlig utvikling, har det også ført til at vi har tatt større avstand til døden, og gjort det til et større tabu enn det behøver å være.

Vi som skriver dette har svært ulik bakgrunn, men vi har begge et forhold til det å snakke med barn om døden. Endre er barnebokforfatter og har sammen med tegner Sigbjørn Lilleeng laget boka «Døden - dødsens seriøse fakta», en tegneserie som forsøker å gi svar på mange av de spørsmålene barn har rundt dette. Aleksander har vokst opp i gravferdsbransjen og jobber sammen med sin far i Buskerud Begravelsesbyrå. Som gravferdskonsulent møter han ofte voksne som er usikre på hva de kan si og ikke si til barna sine når noen de er glad i skal begraves.

Mange er redde for å snakke med barn om døden, fordi de tror barn blir redde, og at døden er så vond at barn bør skånes fra å høre om den. Men vår er erfaring er at det kan være mer skadelig å ikke snakke om døden. Så lenge døden blir et tabu som vi ikke tør snakke om, blir det veldig mange store spørsmål å forholde seg til for et barn den dagen døden plutselig rammer, for eksempel hvis en mamma eller bestefar dør. Summen av alle praktiske spørsmål om hva døden er og mer filosofiske og religiøse spørsmål om hva som kommer etterpå kan bli en veldig tung bør å bære. Når en i tillegg til skal forholde seg til sorgen, det å miste noen som står en nær, kan børen bli for tung.

Hvis barn lærer slike fakta tidlig, har de noen grunnleggende kunnskaper i bunn som gjør at de kan fokusere på selve sorgen når noen nær dem dør. Ved å lære mer om døden blir også en del av mystikken rundt døden borte, noe som vil ufarliggjøre et tema som i dag er forbundet med alt for mye tabu. Ofte er det vi voksne som synes døden er vanskelig å snakke med barn om, mens barn møter døden med helt konkrete og praktiske spørsmål. Da trenger de svar som ikke forskjønner eller tildekker døden med vakre, men forvirrende metaforer som at den døde har reist, sover eller vandret videre.

Selv om døden er trist og vond, er den også en helt naturlig del av livet. Og alle barn har rett til å få svar på de spørsmål de har om døden.