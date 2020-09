KRITISK: – En godt forvaltet historie- og kulturarv har et stort potensial for verdiskapning - særlig i en bydel som Kvadraturen, skriver Oddmund H. Hammerstad. Foto: Privat

Den Gamle Krigsskole har potensial for verdiskapning

I disse dager pågår en intens dragkamp om den fremtidige status for Den Gamle Krigsskole i Tollbugata 10 (T-10).

ODDMUND H. HAMMERSTAD, Tidligere statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet

Bygningen er en av Oslos eldste, et bypalé i rokokkostil som ble oppført der hvor kong Kristian IV pekte og sa: Her skal byen ligge! etter den store bybrannen i 1624.

Om forsvarsminister Frank Bakke-Jensen får gjennomføre sin beslutning om å selge denne kulturperlen på det åpne marked, en eiendom som har vært i Hærens krigsskoles eie siden 1802, kan han skaffe 40 millioner kroner til forsvarsbudsjettet, sier han. Det er taksten.

T-10 ligger i Kvadraturen, en del av byen som er full av forsvars- og norgeshistorie. Byen ble til som en «Fugl Fønix» etter bybrannen, bygget i flukt med Akershus festning, med gater som var anlagt for å kunne dekkes med bestrykende ild fra festningens kanoner - om svenskene skulle prøve seg fra den kanten.

T-10 er i sannhet en symboltung bygning, et signalbygg i ordets opprinnelige og egentlige betydning, ikke med dagens utvannede innhold som søkes knyttet til arkitektoniske egotripper i bysamfunnet.

Helhetlig og fremtidsrettet tenkning må nå få lov til å råde grunnen, og forsvarsministeren hjelpes ut av det hjørne han har malt seg inn i. Henvisningen fra FDs side til EØS-regelverket er mildest talt krampaktig, da det gis unntak fra forbud mot å subsidiere kjøper når det gjelder historiske bygninger.

En stiftelse står klar med penger på bok og en forretningsplan for drift som skal generere inntekter for løpende vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i årene fremover og med «åpne dører» for fellesskapet og Forsvarets bruk.

Riksantikvaren, Oslo kommune og stiftelsen bør sette seg sammen for å tenke videre rundt T-10s historiske betydning og rolle som signalbygg. En godt forvaltet historie- og kulturarv har et stort potensial for verdiskapning - særlig i en bydel som Kvadraturen.

