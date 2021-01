IKKE AVLYS: – Å tro at en skolepolitikk uten krav som lekser, eksamen, fraværsgrense og andre tiltak er snilt mot elever, er feil, skriver Edward Glorud Sveen og Gjertrud Nordal. Foto: Privat/Høyre

«25 under 25»: Ikke avlys eksamen!

Å avlyse eksamen nå er å gjøre elevene en bjørnetjeneste.

EDWARD GLORUD SVEEN (22), leder av Høyres Studenter Bodø

GJERTRUD NORDAL (22), fylkestingsrepresentant for Innlandet Høyre

På vårsemesteret 2020 valgte regjeringen, på bakgrunn av Covid-19, å avlyse eksamen i ungdomsskolen og videregående.

Nå ruller den samme debatten igjen. Elevorganisasjonen har opprettet en underskriftskampanje for avlysning med over 60.000 underskrifter. Ikke overraskende ønsker de samme partiene som er mot eksamen som vurderingsform, nå også å avlyse eksamen til våren på grunn av viruset.

Vi tror de aller fleste er enige om at eksamen er ganske kjipt. På samme måte som oppkjøring, jobbintervju og andre situasjoner hvor man må prestere bra på et bestemt tidspunkt, kan eksamen skape stress og bekymringer.

Men nettopp disse situasjonene er viktige for mange for å klare å holde motet oppe, og jobbe jevnt med fag gjennom hele semesteret.

Eksamen er en fin mulighet til å få en ekstra god karakter på vitnemålet, men det kan også være det motsatte. Dette er ikke grunner i seg selv til å avvikle ordningen, eller å avlyse eksamen denne våren.

Det er vanskelig å finne en vurderingsform som er helt perfekt, men vi mener eksamen er av de mer rettferdige vi har. På eksamen får alle elever samme oppgave, på samme dato, med samme hjelpemidler, og med like mye tid til å løse oppgaven. I tillegg løses oppgaven anonymt.

En stor del av elevene som går siste året på videregående, har planer om å studere videre.

Eksamen er vurderingsformen som primært brukes i høyere utdanning, og det ville derfor vært misvisende å skulle ha studieforberedende retninger på videregående uten å forberede elevene på det de faktisk vil møte senere; nemlig eksamen.

Den store forskjellen på vårens semester og fjorårets, er at vi nå er mye mer forberedt enn i fjor. Vi vet allerede nå i januar at semesteret blir annerledes. Det gjør det enklere for lærere å planlegge, og lage alternative løsninger.

Da samfunnet stengte ned i mars i fjor, var man mye tettere på, og planleggingen ble mer krevende. Å skulle trekke en konklusjon nå allerede i januar om at eksamen bør avlyses til sommeren, bør ikke være nødvendig.

Å avlyse eksamen allerede nå, er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. Å tro at en skolepolitikk uten krav som lekser, eksamen, fraværsgrense og andre tiltak er snilt mot elever, er feil.

Vi vet at øvelse gjør mester, og at det å stille krav er å bry seg. Derfor heier vi på lærerne, som jobber for å lage alternative løsninger, fremfor å avlyse eksamen.