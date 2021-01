UTESTENG: – Myndighetene skal ikke kunne pålegge private aktører en publiseringsplikt for statsledere, skriver Morten Øverbye. Foto: Tegning: Roar Hagen

Trump har fortsatt full ytringsfrihet

Twitter, Instagram og Facebook er private plattformer. Når du blir bruker av disse private plattformene signerer du deres brukervilkår. Det gjelder også Donald Trump.

MORTEN ØVERBYE, redaktør

Bør Trump utestenges fra Twitter?

Nei, mener Norsk PEN. Så lenge Donald Trump er president i USA er vi best tjent med å få vite hva han sier og mener, skriver ytringsfrihetsorganisasjonen på sine Facebook-sider.

Instinktivt er det enkelt å være enig i det.

Ytringsfriheten bør være friest mulig, og offentligheten er tjent med at meninger brytes i det offentlige rom, der de også møter motforestillinger. Om Trump og hans meningsfeller nå flytter seg til andre plattformer der enigheten er større og de møter mindre motstand, kan de bli ytterligere radikalisert. Et av problemene i med sosiale medier er at vi i økende grad lever i digitale parallellsamfunn.

Morten Øverbye Foto: PRIVAT

Utestengelsen bygger opp under paranoiaen som allerede finnes på høyresiden i USA, om at de store teknologiselskapene er ute etter å sensurere deres meninger. Dette var en politisk sak i valgkampen: Eliten vil ta fra dere ytringsfriheten, våpnene og alt dere tror på, ble det advart. At mannen som kom med denne advarselen nå er utestengt vil av mange sees som bevis for at propagandaen var sann.

Men.

Twitter, Instagram og Facebook er private plattformer.

Når du blir bruker av disse private plattformene signerer du deres brukervilkår. Du signerer blant annet på å følge de regler plattformen har satt for akseptabel oppførsel. Om du gjentatte ganger bryter mot disse reglene, vil du kunne bli utestengt.

Når private plattformer har regler mot oppfordringer til vold, bør reglene håndheves når oppfordringene oppfattes som reelle. Om reglene håndheves ulikt for ulike grupper slik det hevdes, er det selvsagt problematisk med tanke på den enorme makten disse selskapene har. Men nettopp derfor bør heller ikke presidenten få omgå reglene utelukkende fordi han er president.

Skal enkeltpersoner være hevet over disse reglene fordi de innehar en spesiell stilling, og skal private plattformer ha en plikt til å publisere statslederens innlegg også når han bryter mot reglene for deres nettsamfunn?

Jeg synes ikke det er like enkelt å være enig i det.

Myndighetene skal ikke kunne pålegge private aktører en publiseringsplikt for statsledere.

Det er en utbredt misforståelse at en avis innskrenker din ytringsfrihet om den refuserer dine avisinnlegg, eller at en digital plattform innskrenker din ytringsfrihet om den holder deg ansvarlig for brudd på plattformens brukervilkår. Du er ikke frihetsberøvet fordi du er utestengt fra en bar.

Donald Trump har fremdeles full anledning til å ytre seg i offentligheten. Om han sender ut en pressemelding eller innkaller til pressekonferanse, vil hans meninger fritt kunne publiseres i alle verdens medier og deles i de digitale plattformene han er utestengt fra. Hans tilhengere bruker i dag de samme plattformene de anklager for sensur til å kritisere plattformene for sensur.

Dersom myndighetene virkelig ønsker å se kritisk på de digitale plattformene, er det ikke håndhevelse av regler som er kjent på forhånd og som gjelder for alle de bør se på. Langt farlig er hvordan ukjente ressurssterke aktører utnytter private persondata, algoritmer og desinformasjon for å manipulere store grupper, ved å skape parallellsamfunn der vi ikke lenger har en felles virkelighet der meninger kan brytes mot motforestillinger og propaganda møtes med fakta.

Heller enn å pålegge private plattformer å publisere statslederes ytringer, bør myndighetene kreve mer åpenhet om hvilke krefter som står bak de digitale parallellsamfunnene og manipulasjonen digitale plattformer åpner for.

Det ville gjort en større forskjell for den offentlige meningsbrytningen.

