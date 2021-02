ADVARER: – I jakten på å unngå krenking, mister vi demokratiet av syne, skriver Trine Skei Grande. Foto: Trond Solberg

Debatt

Trine Skei Grande: – «Cancel culture» gjør farlige meninger farligere

Avlysninger, boikott og sensur av kontroversielle meninger fører oss fra ytringsfrihet til ytringsfrykt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRINE SKEI GRANDE, tidligere leder i Venstre

Jeg har tatt til orde mot bibliotekarene som avlyste Harry Potter-arrangementer på grunn av forfatterens J.K. Rowlings transfobiske uttalelser, selv om jeg er helt uenig i det hun har sagt. Jeg er redd avlysninger, boikott og sensur av kontroversielle meninger fører oss fra ytringsfrihet til ytringsfrykt.

Egon Holstad skriver i VG at «den frie samtalen lever i beste velgående» fordi det «aldri har vært lettere å slippe til med meningene sine». Og det har han jo rett i. Internett gir oss alle en rekke muligheter til å publisere akkurat det vi vil, når vi vil.

Men Holstad misforstår likevel i ytringsdebatten.

les også Egon Holstad: Den frie samtalen lever i beste velgående

I Venstre sier vi ofte at vi ikke kan forby alt vi ikke liker. Slik er det i et fritt samfunn. Vi må tåle å leve med at folk lever forskjellige liv og har ulik verdensanskuelse. Men i dag opplever jeg at mange mener det er lettere å stenge ute alle meninger som bryter med gjengs og politisk korrekt oppfatning. Det tror jeg er farlig.

Det handler nemlig ikke om vi har tilgang til steder hvor vi kan ytre oss. Det handler om hvordan vi velger å møte ytringer vi er uenige i eller misliker. Vi må spørre oss om det er positivt eller negativt for den frie samtalen at vi vrangtolker eller stempler meningsmotstandere, eller boikotter, fjerner eller avlyser de vi er uenige med.

Om den frie samtalen bare har plass til dem som følger normen, er den kanskje ikke så fri likevel. Spørsmålet er hvor alle de med andre meninger tar veien, og hva som skjer om meningene deres ikke møter motstand.

Forstå meg rett: Jeg er ofte av den «gjengse» oppfatning selv. Men jeg vil ha mulighet til å ta til orde mot dem som kommer med krenkende utsagn, enten det er diskriminerende mot minoriteter som transpersoner eller på annet vis sneversynt og udannet. Da må jeg vite hvem som sier hva, hvor.

les også Dette er J.K. Rowling-kontroversen

Det er heller ikke slik at alle meninger som er kontroversielle, er farlige. Oftest er det nyttig med stemmer som tenker annerledes, og bidrar med nye perspektiver. Men vil disse stemmene orke å ytre seg når de opplever at det ikke er plass til dem? Hvis det de risikerer å møte ikke bare er motargumenter, men også stigmatisering og eksklusjon?

Dette handler altså ikke bare om J. K. Rowling og transdebatten. Problemet er større. I jakten på å unngå krenking, mister vi demokratiet av syne. Vi har flere nylige eksempler i Norden, blant annet på ulike kunstskoler:

På Kunsthøyskolen i Oslo står kurs i normkritikk, kapitalismekritikk og anti-kolonialisme på dagsorden. Signalet som sendes er at dersom du ikke deler normene innbakt i disse ideologiske posisjonene, så er det ikke plass til deg i de politiske samtalene på skolen - og i kunstfeltet.

På kunstakademiet i København varsles det om en fryktkultur blant ansatte og elever, skapt av «det identitetspolitiske politi».

På kunstakademiet i Trondheim blir studentene kalt inn på teppet hos administrasjonen fordi de har kritisert mangel på undervisning og interne konflikter i mediene. Beskyldt for å ha «ødelagt en hel arbeidsdag».

les også Den autoritære fristelsen

Hvis det ikke en gang skal være mulighet å ytre seg kontroversielt – og skape debatt og møte motargumenter – i kunsten en gang, hvilken rolle spiller den da?

Hvis ytringsrommet bare har plass til oss som mener det samme, lager vi samtidig mange små, mørke rom som vi tvinger alle med andre meninger inn i. Vi bryter ikke meninger, utvider ikke horisonter, og vi mister oversikten.

Hvis vi tror vi kan skape en virkelighet hvor alle mener det samme, tar vi feil. Og det er ikke tryggere enn virkeligheten vi lever i i dag. For vi klarer ikke slette de farlige meningene, vi bare flytter dem inn i ekkokamrene.

Korstoget mot kontroversielle meninger fører ikke bare farlige meninger bort fra den offentlige debatten og inn i stengte forum – det fører også til at flere kvier seg for å ta ordet i det hele tatt. Vi mister også de gode debattene og de viktige, nye stemmene. Ytringsfrihetsbegrepet utvannes, og det man først og fremst får, er ytringsfrykt.

Ytringsfrykt og «cancel culture» er ikke nye fenomener. De har levd lenge og godt i verdens beste diktaturer. Men de hører ikke hjemme i et liberalt demokrati.