ETTERLATT: – «Rådebanks» budskap er at man ikke bør bære på tunge tanker alene og at den riktige løsningen er å snakke om det når man har det vondt, skriver Andrea Tveit Stenseth. Foto: Privat

Debatt

Roser TV-serien «Rådebank»: − Bryter stigma og tabu

På en realistisk måte, og uten å legge skyld eller forenkle, skildrer NRK-serien «Rådebank» den kompliserte sorgen, sinnet, skyldfølelsen og savnet mange sitter igjen med etter å ha mistet noen i selvmord.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDREA TVEIT STENSETH, etterlatt og nestleder i Unge LEVE

Forrige uke ble sesong to av NRK-serien «Rådebank» sluppet.

Første sesong legger premissene for det vi tror skal være en vanlig ungdomsserie, der temaer som kjærlighetssorg, usikkerhet, unge menns mentale helse og identitetsproblematikk tas opp. Dette er alle viktige temaer.

Men i sesong to tar handlingen en mer alvorlig vending (spoiler alert!).

Sivert, en av hovedkarakterene, har planen klar for livet: han skal til Trondheim for å studere til å bli sivilingeniør. Men så stryker han på eksamen, og kjøper ny bil på impuls, med penger han egentlig ikke har.

Han krasjer bilen før han rekker å skaffe seg forsikring.

Les VGs anmeldelse av «Rådebank»: «Tøffe gutter gråter»

Han stikker fra åstedet, og blir anmeldt for forsikringssvindel. Fortvilelsen og skammen vokser når Siverts fremtidsplaner blir forhindret.

Han innser at han ikke kan oppfylle både egne og omgivelsenes krav og forventninger.

Fra Siverts ståsted er problemene han står overfor uløselige. Det han ser på som en mangel på andre alternativer, leder ham til å begå selvmord.

Den allmenne antakelsen er at selvmord som regel skyldes psykisk sykdom. Det stemmer imidlertid ikke, og «Rådebank» illustrerer dette på en veldig virkelighetsnær og uredd måte.

les også Sterke «Rådebank»-scener vekker reaksjoner

Utad er Sivert en god venn, en som alltid stiller opp. Blid og omgjengelig, med ambisjoner. Men Sivert bærer også på en sårbarhet for å føle seg mislykket og verdiløs når han ikke klarer å leve opp til sine standarder.

Han er en fiktiv karakter, men historien hans kjenner vi igjen.

Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge menn, og hvert år tar i gjennomsnitt 110 unge menn under 35 år livet sitt i Norge.

Mange av dem viser ikke tydelige tegn på psykisk sykdom, og få av dem mottar helsehjelp før selvmordet.

De blir overmannet av skamfølelse, og mangler handlingsrommet til å senke kravene til seg selv og be om hjelp i et samfunn som i liten grad aksepterer at menn også kan være sårbare.

VIRKELIGHETSNÆR: – Sivert er en fiktiv karakter, men historien hans kjenner vi igjen, skriver kronikkforfatteren. Foto: NRK

Selv om vi de siste årene har opplevd en økende åpenhet rundt selvmordsproblematikken, er det fortsatt mange – og da spesielt unge menn som ikke åpner seg og snakker om mørke tanker.

Mange lider i stillhet, før det blir for uhåndterbart og de ikke makter mer.

«Rådebanks» budskap er at man ikke bør bære på tunge tanker alene og at den riktige løsningen er å snakke om det når man har det vondt.

Forhåpentligvis kan det oppfordre flere til å fortelle om sine vansker og få hjelp i tide. Serien treffer også meg og alle andre som har opplevd å miste noen vi er glad i selvmord.

Vi får nemlig også se hendelsen fra de etterlattes perspektiv.

En vennegjeng og en far sitter igjen med spørsmål de aldri kommer til å få svar.

«Det gir jo ingen mening», sier Glenn-Tore, Siverts bestevenn når han får vite at Sivert har begått selvmord.

Slik er det for mange av de etterlate Unge LEVE er i kontakt med også. Ofte beskrives det som et «lyn fra klar himmel».

På en realistisk måte, og uten å legge skyld eller forenkle, skildrer «Rådebank» den kompliserte sorgen, sinnet, skyldfølelsen og savnet mange sitter igjen med etter å ha mistet noen i selvmord.

Det er flere tusen etterlatte i Norge, som må leve med dyp sorg, sterk skam og skyldfølelse resten av livet.

De tør ikke å dele det de har opplevd i frykt for å støte noen eller bli misforstått.

les også NRK lover mer «Rådebank»

Selvmord er et samfunnsproblem, og går langt utover en personlig tragedie. Når vi får en serie som tør å ta tak i denne tematikken på en så god måte, er dette med på å bryte ned stigma og tabu.

Det skaper et større rom både for å dele mørke tanker og be om hjelp, og for at etterlate kan få dele sin sorg.

«Rådebank» bidrar også til å knuse myter om selvmord, gjennom å vise at det ikke bare er alvorlig psykisk syke mennesker som tar livet sitt, men at det er mange mekanismer og både ytre og indre faktorer som kan ligge bak.

les også Bekrefter sesong 3 med «Rådebank»

Det kan hjelpe oss å identifisere selvmordsfare.

Serien minner oss også på at vi må bli flinkere til å stille dem rundt oss de vanskelige spørsmålene, og tåle det ubehagelige svaret som kanskje kommer.

Det er ikke farlig å snakke om selvmord.

I noen situasjoner kan balansen mellom liv og død være hårfin, og direkte. Men vanskelige spørsmål som «har du tanker eller planer om selvmord» kan faktisk redde liv.

Vi har ingen å miste.