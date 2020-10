NASJONALT FOKUS: – Å åpne for utsalg av norske naturressurser, er å sette hensynet til utenlandske interesser og storkapitalen foran interessene til vanlige folk, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Vår felles norske eiendom og historie

Det er uforståelig at Høyre og Frp ikke er stolte og vil lære av den norske suksesshistorien der mange eier og bygger landet.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder i Senterpartiet

«Jeg synes debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt for å være helt ærlig».

Dette var Erna Solbergs svar i Stortinget. Solberg ble utfordret fra Senterpartiet på hvorfor Høyre- og Frp-regjeringen ønsket å selge unna våre felles eiendeler i viktige norske selskaper som Telenor, Statskog og Kongsberg Gruppen. I sitt nye programutkast gjør Høyre det også klart at de nok en gang vil gå til angrep på deler av de norske konsesjonslovene, som er ment å sikre det norske eierskapet til våre naturressurser.

Hva for et Norge ville vi hatt i dag, om vi hadde solgt ut våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll over norsk fisk? Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kinesiske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og skog som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske selskaper ta kontroll over vår olje og gass?

De norske konsesjonslovene har sikret norsk eierskap til våre nasjonale naturressurser. For meg er de noe av det aller stolteste ved norsk historie. De har sikret at hele folket i Norge har fått glede av naturressursene, ikke bare utenlandske kapitaleiere og en liten elite i vårt eget land.

les også Har vi mistet evnen til å være fremsynte?

Høyre og Frp har tidligere foreslått å oppheve konsesjonslovene for jord og skog. Forrige stortingsperiode tapte de, men Høyre ønsker nå omkamp. Det er uforståelig at Høyre og Frp ikke er stolte og vil lære av den norske suksesshistorien der mange eier og bygger landet. Å åpne for utsalg av norske naturressurser, er å sette hensynet til utenlandske interesser og storkapitalen foran interessene til vanlige folk og den samfunnsbyggingen som har skapt dagens Norge.

I sitt nye programutkast skriver Høyre at de vil fjerne konsesjonslovbestemmelsene for skog. Det vil i praksis bety at Norge gir fra seg muligheten til å kontrollere hvor mye norsk skog utenlandske kapitaleiere kan kjøpe. Det er allerede utenlandsk interesse for å kjøpe opp norsk skog. Eksempelvis selges det nå i Trøndelag 540 000 dekar norsk jord til et tysk fond, grunnet et lite smutthull i konsesjonsloven. Tyske kapitaleiere tar kontroll over et skogområde som større enn hele Oslo fylke.

Hva Høyre mener om dette, ble godt illustrert av Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland. Ifølge Høyres stortingsrepresentant har det ikke så mye å si om det er norske eller utenlandske eiere, for skogen blir i Trøndelag uansett. På utfordring i Stortinget ville heller ikke Erna Solberg gå tilbake på denne argumentasjonen.

At skogen fortsatt blir fysisk liggende i Trøndelag selv om den er kjøpt opp av tyskere, er faktisk noe alle forstår. Også i bananrepublikker som selger ut sine naturressurser blir ressursene i utgangspunktet liggende der de er. Poenget er hvem som skal ha kontroll over og glede av ressursene, hvor profitten skal havne og om ressursene skal brukes til nasjonal videreforedling eller eksport.

les også Nye tall: Politiet kommer frem raskere enn før

Mye har endret seg i Norge og i verden for øvrig de siste hundre årene. Høyres motstand mot å sikre nasjonalt eierskap forblir derimot den samme. Tidlig på 1900-tallet kjøpte utenlandske kapitaleiere på kort tid opp flere norske fossefall. Ønsket om å ta over mer var sterkt. Framsynte nasjonale strateger så imidlertid at norske fossefall ville ha en stor langsiktig verdi for Norge. Dette var bakgrunnen for konsesjonslovene som ble vedtatt i 1909 og revidert i 1917. Høyre var også den gang sterkt imot, og ga konsesjonslovene den nedsettende betegnelsen «panikklovene».

Kampen for råderetten over våre naturressurser er en kamp for å utvikle hele det Norge vi er glade i. Industristeder som Sauda og Sunndal ville ikke vært de levende lokalsamfunnene de er i dag, dersom kraften fra fossefallene ble sendt ut av landet. Stavanger, Stord og Sandnessjøen ville ikke vært det samme, dersom vi ikke hadde sikret eierskapet til olja og gassen og brukt ressursene til å bygge norsk industri. Hvor mange arbeidsplasser ville det vært i Båtsfjord eller Berlevåg i dag, dersom EU hadde fått kontrollen over norsk fisk og styrt vår fiskeripolitikk? Ville det vært noen som helst matproduksjon igjen på Tynset, i Tydal eller Tana i dag, om EU styrte vår jordbrukspolitikk? Ville vi hatt noen skogforedling på Skogn i Trøndelag i dag, om ikke de mange mindre skogeierne gikk sammen med staten om å stifte Norske Skog på 1960-tallet?

les også Corona-tidens falske motsetninger

Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over våre egne naturressurser. Takket være framsynte nasjonale strateger og modige og hardtarbeidende norske arbeidsfolk klarte vi å bruke naturressursene til å bygge norsk industri og norske arbeidsplasser.

Vi vil ikke avvikle, men tvert imot styrke vårt nasjonale eierskap. Det Norge vi er glade i, er et Norge med små forskjeller og et levende folkestyre. Et land der våre naturressurser forblir på norske hender og under norsk kontroll. Et land der vi bruker ressursene til å utvikle lokalsamfunnene som våre forferde bygde opp.

Jeg mener vi skal være stolte av vårt lands historie.

Og vil holde fast på vår felles eiendom.

Publisert: 30.10.20 kl. 11:32