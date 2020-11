COUNTRY FOR OLD MEN: – Den trygge og avvæpnende bestefaren Joe Biden er god på forsoning, men det gjenstår å se om han kan stille seg i spissen for de dyptpløyende reformene som systemet trenger dersom igjen USA igjen skal bli en modell for demokrati, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Aldersrepublikken Amerika

Et politisk system dominert av patron-klient-relasjoner favoriserer de eldste lederne – de som har vært lengst i spillet og har størst nettverk og flest takknemlige klienter, og som derfor kan mobilisere mest penger og tjenester når det trengs.

KJETIL ANGSGAR JAKOBSEN, professor i historie, Nord universitet

Det amerikanske demokratiet er i krise, den verste krisen siden borgerkrigen på 1800-tallet. Barrikadert i det hvite hus sitter en president som aktivt og målbevisst undergraver folks tillit til demokratiet ved å hevde at valget er rigget og at det pågår massiv valgsvindel.

I det som i dette skrives ser ut som nederlagets stund, fører Donald Trump et språk som gjør at man tviler på at han og hans mange høyreradikale tilhengere vil medvirke til en fredelig maktovergang.

Den trygge og avvæpnende bestefaren Joe Biden er kanskje helt riktig mann til å ta over i en slik situasjon. Noe skolelys var han aldri, men Biden har en folkelig framtoning med appell både til hvite og fargede og til ulike samfunnslag. Han vil kunne virke mer forsonende enn både den briljante akademikeren Barack Obama og ganske særlig enn provokatøren Donald Trump.

Likevel lurer du nok på hvorfor det amerikanske folket nå ser ut til å gi en av verdens tøffeste og viktigste jobber til en 77-åring som virker sliten og har en gammel manns utseende, stemme og bevegelser. Hvordan har Joe Biden havnet i denne stillingen så sent i livet? Hvorfor velger USA i 2020 den eldste presidenten i sin historie?

Vinteren 2019-20 ble det tvingende nødvendig for det Demokratiske partiets ledelse å satse på Joe Biden som partiets presidentkandidat. Ingen annen sentrumskandidat hadde kredibilitet nok i arbeiderklassen – både den hvite og den svarte – til å slå den radikale kandidaten Bernie Sanders. Alternativet til Biden som Demokratenes kandidat var sosialisten Sanders. De øvrige kandidatene trakk seg på en koordinert måte og ga sin støtte til Biden, som vant nominasjonen.

Ulikhetene har økt sterkt i USA de siste tiårene og klasse har kommet inn som en tung faktor i amerikansk politikk igjen. Reallønnen for arbeidsfolk har stått stille siden Biden første gang ble valgt som senator i 1972, mens tallet på dollarmilliardærer er hundredoblet.

USAs mangel på universelle velferdsordninger blir mer prekær når faste jobber i industrien forsvinner til fordel for midlertidige jobber i servicesektoren. Som 78 år gamle Bernie Sanders bærer 77 år gamle Joe Biden med seg noe av partiets historie, fra den gang Demokratene var et arbeiderparti som sto opp for omfordeling og utbygging av velferdsstaten og da Demokratenes kjernevelgerne var fagorganiserte arbeidere i «rustbeltet» og andre industriområder.

Mellomgenerasjonen av ledere hos demokratene har profilert seg på verdispørsmål. De har lav troverdighet på fordeling og velferd og appellerer knapt til partiets gamle kjernevelgere. Uten å ha noe radikalt politisk program evner Biden derimot å kommunisere med disse velgergruppene. På det slo han Sanders og på det slo han Trump. Wall Street-kandidaten Hillary Clinton manglet slik kredibilitet og tapte «rustbeltet» – Michigan, Wisconsin og Pennsylvania – først til Bernie Sanders og så til Donald Trump.

Biden og Sanders er imidlertid ikke de eneste amerikanske topp-politikerne som trekker på årene. Representantenes hus ledes av den 80 år gamle Demokraten Nancy Pelosi, Senatet av den 78 år gamle republikaneren Mitch McConnel. Også ved valget i 2016 hadde begge kandidater Donald Trump og Hillary Clinton passert normal pensjonsalder.

USA som er kjent som en ungt, dynamisk og endringsvilling union, men det politiske lederskapet i Kennedys og Obamas land blir stadig eldre. Forgubbingen kan ha mange forklaringer, men et interessant perspektiv handler hva om hvordan det økonomiske frislippet i amerikansk politikk har endret de sosiale relasjonene i den amerikanske eliten.

Da Joe Biden begynte sin politiske karriere som senator i 1972 hadde USA som andre demokratier strenge regler for hvor mange penger politikere kunne ta imot i valgkampstøtte fra konserner, privatpersoner og fagforeninger. Lovverket skulle sørge for at demokratiet var basert i borgernes bruk av stemmeretten og ytringsfriheten, ikke i pengeinteressene. Da Jimmy Carter stilte som presidentkandidat hadde han ingen egne penger å bruke til valgkamp, og verken han eller motkandidatene, som var Gerald Ford i 1976 og Ronald Reagan fire år seinere måtte samle inn en cent.

Fra og med «Buckley v. Valeo» i 1976 har en serie høyesterettsdommer brukt ytringsfrihetsvernet i Grunnloven til å stanse lover og lovforslag som begrenser pengebruken i valgkamper. Spikeren i kista var «Citizens United v. Federal Election Commission» fra 2010, en høyesterettsdom som i sin kjerne slår fast at det strider mot det første grunnlovstillegget å nekte konserner og rike enkeltpersoner å kjøpe seg politisk innflytelse ved å opprette «super pacs», altså store fond som arbeider for politisk innflytelse.

Lobbyistene har lagt seg som en ugjennomtrengelig skjerm mellom folket og de styrende. Ingen blir kongressrepresentant, guvernør eller president i USA uten å ha tilgang til enorme økonomiske ressurser.

Ettersom Høyesterett har fjernet de sperrene som var satt på økonomiske interessers innflytelse, kan det synes som amerikansk politikk utviklet et patron-klient system av den typen som antropologene beskriver og som hadde sin klassiske form i antikkens adelsrepublikker og oligarkier, ikke minst Roma. Politikk blir å bygge lojalitetsbånd over tid i et voksende et flettverk av penger, bekjentskap og tjenester.

Dette er ikke eller ikke nødvendigvis korrupsjon i juridisk forstand. Biden er altså (trolig) ikke korrupt. Hele poenget med en gaveøkonomi slik den beskrives hos samfunnsvitenskapelige klassikere som Marcel Mauss er at gaven ikke skal gjengjeldes umiddelbart, den skal gjengjeldes senere og helst i en form og på måte som overrasker giveren. Gaven utløser ikke gjenytelse, den skaper lojalitetsbånd og sosialt lim. Et politisk system dominert av patron-klient-relasjoner favoriserer de eldste lederne, som har vært lengst i spillet og har størst nettverk og flest takknemlige klienter og derfor kan mobilisere mest penger og tjenester når det trengs.

Biden er god på forsoning. Så gjenstår det å se om han kan stille seg i spissen for de dyptpløyende reformene som systemet trenger dersom igjen USA igjen skal bli en modell for demokrati.

Publisert: 07.11.20 kl. 12:54

