Bråstopp for Biden

Av Per Olav Ødegård

I de første 100 dagene gikk det på skinner for Joe Biden. I ekspressfart ble lovforslag vedtatt. Nå er fremdriften borte. Det er bråstopp for Bidens reformer.

Tirsdag ble det klart at Biden ikke får ikke vedtatt en stor valgreform på grunn av massiv republikansk motstand. To omfattende lovforslag som gjelder infrastrukturprosjekter og familiepolitikk har endt opp i en tilsynelatende endeløs tautrekking i Kongressens komiteer.

Saker som Biden ønsker skal definere hans presidenttid hoper seg opp. Momentum er borte.

Joe Biden. Foto: Susan Walsh / AP

Biden har ambisiøse planer om å forandre Amerika. Han ønsker å gjøre USA grønnere ved å redusere avhengigheten av fossile brensler. Han vil gjennomføre sosiale reformer som vil få USA til å ligne mer på en europeisk velferdsstat.

Hans politiske motstandere kaller det sosialisme. Republikanerne sier Biden er et redskap for radikale krefter som vil forandre USA til det ugjenkjennelige.

Biden er selvsagt ingen farlig radikaler. Han er et pragmatisk sentrumspolitiker som ønsker å samarbeide over partigrensene for å få flertall for sin politikk.

Men han ønsker å gjennomføre programmer som lenge har stått på demokratenes ønskeliste. Slik vil Biden gjenoppbygge landet etter pandemien. Han vil også bruke muligheten krisen gir til å gjennomføre et grønt skifte.

Ikke overraskende møter han stor motstand i Kongressen. Etter 36 års tjeneste i Senatet vet Biden bedre enn noen hvordan lover blir til. Han klarte å få vedtatt en stor økonomisk redningspakke i vår. Det ledet til overdrevne forventninger om hva det var mulig å gjøre på kort tid.

Joe Biden ble sammenlignet med Franklin D. Roosevelt som for 90 år siden fikk vedtatt pilarene i New Deal, som var store offentlige programmer for å bringe USA ut av depresjonen.

Nå virker den erfarne Biden rådvill. Han trenger fortgang i forhandlingene i Kongressen om hans lovforslag, og helst før de folkevalgte om noen uker tar ferie. I vår mente 55 prosent av de spurte at Biden gjorde en god jobb, ifølge et gjennomsnitt av målingene som publiseres i FiveThirtyEight. Nå sier 51,8 prosent at de fornøyd med Biden. 42,6 prosent er misfornøyd.

Det er fattig trøst at Donald Trump hadde langt lavere oppslutning og aldri nådde opp til et tilsvarende nivå i sin presidenttid. På sin vakt tapte Trump både Det hvite hus og Kongressen, og er derfor en dårlig målestokk.

Hva er Bidens problem? Hans parti har flertall i Representantenes hus. I Senatet har både republikanerne og demokratene 50 plasser, men demokratene har flertall ved hjelp av visepresident Kamala Harris´ stemme.

Problemet er at større lovendringer krever støtte fra minst 60 senatorer. Noe kan vedtas med alminnelig flertall, men da sliter Biden med å overbevise konservative medlemmer av sitt eget parti.

En ledende rolle blant såkalte moderate demokrater er senator Joe Manchin fra West Virginia. Han har fått større makt enn noensinne fordi Biden er helt avhengig av hans støtte. Manchin lytter til sine velgere, og det en prestasjon at han som demokrat er blitt valgt i en stat dominert av republikanere.

Manchin er tilhenger av noe så umoderne og upopulært som kompromissets kunst. Han søker etter tverrpolitisk enighet, der det ikke finnes. Tidligere ble kompromissvilje fremhevet som en positiv egenskap. Politikere som bygget bro over motsetninger fikk anerkjennelse. I dag er situasjonen den motsatte. Kompromissløshet er blitt normen.

Senator Joe Manchin fra West Virginia. Foto: ALEX WONG / POOL

Republikanerne har ikke til hensikt å forære Biden politiske seiere. De vil i stedet blokkere for alt som kommer fra Det hvite hus. Hvis presidenten fremstår handlingslammet øker det muligheten for republikanerne til å vinne tilbake kontrollen over begge hus i Kongressen ved mellomvalgene neste år.

For Biden er det også et problem at demokratene ikke er samstemte når det gjelder hans initiativ. Konservative demokrater ønsker å moderere Bidens reform-iver. Progressive partifeller forlanger at han ikke viker en tomme og gjerne går lengre i sine forslag. De mange kryssende interesser gjør det vanskelig å få gjennomslag for noe som helst.

Da forslaget om ny valglov kom til avstemning tirsdag fulgte alle senatorene partilinjen og blokkerte for videre debatt. Alle republikanske senatorer stemte mot.

Demokratene ønsker å sikre alle velgere mulighet til å forhåndsstemme eller stemme via posten. Republikanerne vil i stedet stille strengere krav og de er i ferd med å stramme inn delstatenes valglover. Det skjer etter at president Donald Trump grunnløst påsto at omfattende valgjuks hadde fratatt ham seieren.

Kongressens kvern maler langsomt. Da Barack Obama la frem sin store helseplan, som ble kalt Obama-care, pågikk det resultatløse forhandlinger med republikanerne i flere måneder. Etter et år ble loven vedtatt med demokratenes stemmer våren 2010. Trump lovet å skrote loven, uten å lykkes. Og med tiden er en omstridt lov blitt langt mindre kontroversiell.

Inntil videre fortsetter Biden sine samtaler med representanter for begge partier. Han ønsker et forlik med republikanere, særlig når det gjelder populære forslag som å utbedre amerikansk infrastruktur. Han har sagt at han er åpen for å inngå kompromiss. Slik vil han vise velgerne at han i det minste har gjort et forsøk.

Hvis det ikke går kan han forsøke å gjennomføre deler av reformpakken med et alminnelig flertall i Senatet, uten støtte fra minst 60 senatorer. Men å oppheve kravet om et kvalifisert flertall innebærer også en risiko. Neste høst kan republikanerne få flertall i Senatet. Da kan de svare med samme mynt.