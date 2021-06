Leder

Forbrytelser skal ikke lønne seg

HVITVASKING: Mange kriminelle klarer å lure unna verdier de har tilegnet seg på ulovlig vis. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Kriminelle ler hele veien til Caymanøyene», står det å lese i Dagens Næringsliv.

Forbrytelser lønner seg så altfor godt, ifølge avisen, som har gransket historiske tall fra Statens innkrevingssentral, forvaltningsorganet som krever inn penger på vegne av statskassen.

De viser at mer enn 70 prosent av pengekravene mot kriminelle de siste ti år aldri er blitt inndrevet. Av ca. 2,7 milliarder kr. som norske domstoler har pålagt straffedømte å betale tilbake til staten, har i underkant av 800 millioner blitt betalt inn.

Politidirektoratet, politikerne, riksadvokaten, justisministeren, politihøgskolen og Statens innkrevingssentral skylder dels på hverandre, dels på manglende rutiner og ressurser, dels på strukturelle svakheter.

Mye kan tyde på at alle har litt rett, og at ingen alene har «skylden» for at det er blitt slik.

Når justisminister Monica Mæland (H) refser politiet for ikke å ha gjort denne jobben, «glemmer» statsråden at hun selv leder et regime som har sørget for at etaten måles på oppklarte saker og tidsbruk.

Å sette inn tid og ressurser på inndragning, en jobb Statens innkrevingssentral uansett skal gjøre, er ikke noe politiledelsen får honnør for. Derimot får den rikelig med kritikk dersom tildelte rammer ikke holdes.

Når det er sagt, er vi enig med justisministeren i at politiet er riktig adresse for det som nødvendigvis må gjøres for å spore opp og inndra verdier kriminelle ulovlig har tilegnet seg.

Men da må politiet også settes i stand, strategisk og operativt, til å utføre oppdraget. Det betyr rimeligvis også at politiet må kunne avsette ressurser til en etterforskning som kan være både juridisk og teknisk komplisert, følgelig også tidkrevende.

I tillegg må politiet få hjemler og myndighet som gjør det mulig å håndheve pålegg om inndragning.

Et forslag som drøftes i DNs spalter, og som allerede praktiseres i andre europeiske land, er såkalt sivilrettslig inndragning. Det gir anledning til å beslaglegge verdier uten å måtte oppfylle strafferettens beviskrav om at skyld skal være bevist utover rimelig tvil. Da kan politiet ta beslag i både penger og gjenstander som man må anta stammer fra ulovlig virksomhet.

Det må forutsettes at beslagene oppheves hvis det ikke faller rettskraftig dom.

I dag er det ikke vanlig at politiet beslaglegger verdier hos kriminelle før etter at dom er falt. I og for seg et sunt prinsipp i en rettsstat. Men i altfor mange tilfeller innebærer også det, ser man nå, at kriminelle har fått god tid til å skjule verdier; enten det er ransutbytte, hvitvaskede penger, tyvegods eller narkotikafortjeneste.

Beslag før dom kan oppleves som forhåndsstraff, og her går det delikate linjer i det juridiske landskapet.

Likevel er det tilfeller hvor sannsynligheten for at verdier stammer fra svart økonomi er såpass stor at vi mener det er riktig at politiet får gjøre beslag. Allerede finnes det situasjoner hvor beslagleggelse er nødvendig for å sikre bevis.

Hvis ikke de kriminelle skal le sist, må det nødvendigvis bli vanskeligere for lovbryterne å beholde gevinsten av skurkestrekene.