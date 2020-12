Kommentar

Vi kommer oss hjem til jul

Av Astrid Meland

JULE-ERNA: Hjemme hos statsminister Erna Solberg (H) og ektemann Sindre Finnes i julen 2018. Foto: Hallgeir Vågenes

Det er bare å handle ekstra ribbe, vaske gulvet og begynne å bære ved. Overhusholderske Erna Solberg har sagt det.

Det virker som en slags belønning. Statsminister Erna Solberg tillater oss to store juleselskap i år.

Det betyr ekstra ribbein i gryten, enten det er sau eller svin. For du kan invitere ti stykker hjem på julaften og nyttårsaften.

Det er jo mer enn til vanlig! Det kan bli en riktig stor fest om du har mange barn.

Hvor mye lutefisk beregner man per person?

Spør Erna.

Mange må få kjøpt seg en større leilighet i anledning julaften. Innleggsplater til spisebord blir utsolgt på Ikea. Onkel Finn må spise i boden om vi skal klare en meters avstand.

Det er jo bare en fordel. Men om en nordmann hadde lagt til i Oslo havn etter et års jordomseiling, ville han satt Maridalsvannet i vrangstrupen.

Ikke bare fordi hele landet lukter som et sykehus. Folk går i digre sirkler rundt hverandre på butikken. Ingen håndhilser. Ingen klemmer. Det er munnbind på bussen. Det er ikke pepperkakeverksted. Ingen er ute og drikker øl sammen. Og trening er syndig.

En mulla kunne ikke drømt om mer. I tillegg dukker landets statsminister Erna Solberg opp på ukentlige pressekonferanser for å fortelle oss hvordan vi skal anrette aftensmaten.

Selvsagt gjør vi som vi får beskjed om.

Solberg har oss for tiden i sin hule hånd.

I løpet av året har mange klaget på at folk ikke følger reglene. Men når Erna sier at vi kan ha ti på besøk, tror jeg folk stort sett hører etter.

Min egen svogerforskning tyder i alle fall på at folk tar Ernas råd bokstavelig. Er det lov å være fem, så blir det fem. Først når statsministeren sier det er lov å besøke barnebarn, så blir det besøk hos barnebarn.

En ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av VG viser at mer enn to av tre støtter tiltakene. Bare seks prosent ønsker mindre omfattende tiltak. Over 20 prosent vil ha strengere grep.

Frps velgere er mest kritisk. Bare litt over halvparten støtter dagens regler. Men disse velgerne ønsker stort sett strengere tiltak. 40 prosent av Frp-velgerne i undersøkelsen svarer så.

Her er det feilmarginer, men forskjellen er signifikant bortsett fra til velgerne til SV og Senterpartiet.

Ikke for det, jeg har ofte tatt på meg munnbindet opp ned og «glemt» å vaske det. Regelbrytere vil alltid finnes. De fleste av oss tar vel noen snarveier, særlig når ingen ser.

Men jeg tror de fleste av oss ønsker å bidra. Vi er både redde for smitte og nabosnakk. Det tryggeste er å legge seg godt innenfor det Erna gir beskjed om. Slik unngår man å provosere, gjøre feil og skjemme seg ut.

Og det er bra i det store og hele. For smitten går ned.

Men det er inngripende greier vi går med på. Statsministeren pålegger folk fra utlandet ti dagers hotellkarantene. Det er forbudt å kjøpe en øl på byen etter midnatt.

At FHI ønsker å lempe på dette, legger hun ikke synlig vekt på. Hun har da også lykkes godt med å skjære igjennom og overkjøre ekspertene i året som har gått.

Men FHI er altså kritisk til hotellkarantene. De skriver også at det nasjonale skjenkeforbudet og innslippsforbudet «bør vurderes lettet».

FHI legger vekt på at rådene kan føles vel inngripende i områder med lite smitte, og er åpne for å lempe på de nasjonale rådene «i juleuken».

Det er bra noen passer på at det ikke går for langt, og. I ettertid er det lett å se at Norge ble hysterisk i vår, både med hytteforbud og helsprø lokale forskrifter.

Den høye tilliten til politikerne gjør at folk følger regler i Norge. Og det har vært vellykket. Nå går smitten merkbart ned, med over 20 prosent nedgang i Oslo og Norge som helhet i forrige uke.

Baksiden er godtroende nordmenn som etter måneders marinering i coronavirus, snart går med på alt mulig.

Om Erna Solberg sier pinnekjøttet må være røkt, så blir det vel det.

Enn så lenge føles regjeringens linje god. Men i årets saldoovertrekk som kalles et statsbudsjett, virker det som det holder å nevne corona, så blir det pensjon til alle og skipstunnel ved Stad.

Corona-makten er også en makt som kan misbrukes.

Det er bare å se på den tragiske minkskandalen i Danmark, hvor regjeringen uten å ha loven på sin side, beordret all minken avlivet.

Ikke bare har folk mistet levebrødet. Minken må kanskje graves opp igjen fra massegravene i tillegg.

Men viktigere enn maktarroganse, er selvsagt at det blir jul igjen i år og.

Og det blir ikke bare jul for de underjordiske smånissene. Solberg har åpnet for en ganske stor julefest i etasjen over deg. Og det hvilken som helst dag i julen, bare man holder seg til maks to dager.

Alle erfarne naboklagere, som har hatt det travelt dette året, må huske at akkurat i julehelgen er det ikke noe vits i å ringe politiet.

For det er tillatt med ti. Erna sa det.

