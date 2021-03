Kommentar

Stopper påskevaksinering etter klager: Det måtte være Bærum...

Av Leif Welhaven

Så mange Bærums-folk ville ikke la vaksinering forpurre påskeplanene at kommunen utsatte timene skjærtorsdag og langfredag. Foto: Erik Johansen / NTB

Det er mulig å flire av at en del i Bærum åpenbart er immune mot hvordan de fremstår utad. Men det er til å grine av at egoismen forsinker vaksineringen.

Publisert:

For mange av oss som er fra kommunen vest for hovedstaden, er det ikke noe nytt at Bærums omdømme har noen utfordringer, for å ty til et understatement.

Vi kan snakke til vi blir blå, som jo er en velkjent politisk farge her, om at de fleste er riktig så hyggelige i kommunen med rundt 130.000 innbyggere.

Det hjelper ikke. Stigmaet er der uansett, og dessverre gjør en del bæringer alt de kan for å sementere det stereotype «mårn dø»-inntrykket.

Nå renner sosiale medier igjen over av Bærums-antipati.

Denne gangen er det virkelig ikke så rart at tastaturene tar fyr. Kommunen har nemlig landet på å droppe påskevaksinering, som opprinnelig skulle pågått med full styrke.

Å få den beskyttelsen mot viruset som millioner venter på, var visst åpenbart brysomt å kombinere med påskeplanene for en del. Å tilpasse ferietimeplanen litt, ville man ikke høre tale om.

Også vest i Oslo var det motstand fra folk med et ekstremt hyttefokus, men som alltid er det Bærum som får mest pepper.

Overfor Budstikka sier kommunens vaksinekoordinator det slik: «Mange ga uttrykk for at de ville holde påsken hellig og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta».

Dermed endte det med at 1075 vaksinetimer, som var satt opp skjærtorsdag og langfredag, ikke blir gjennomført som planlagt, med de forskyvelser og forsinkelser det medfører.

Her er det all grunn til å spørre om hvor perspektiver, proporsjoner og ikke minst selvbildet er hos privilegerte mennesker som utviser en så renspikket egoisme:

Det er jo mye som er langt mer «ugreit» med denne pandemien enn hyttelogistikk, som hvor lang tid det tar å få unna vaksineringen.

For egen del er jeg en Bærums-beboer med 2.470.000 foran i den nasjonale køen, og det er etter å ha fått plass i gruppe ni på prioriteringslisten.

De aller fleste nordmenn hadde nok mer enn gladelig tatt vaksine på en helligdag, til og med i selveste påsken. Det er også mulig å reflektere over hvilken plass i køen man fortjener etter å ha forsinket programmet med en så selvisk begrunnelse. I Bærum ser det ut til å ende med at de som klaget - og fikk viljen sin - får nye timer rett over påske.

Denne saken er ikke i seg selv verdens største, og den fører selvsagt ikke til noen gigantisk forsinkelse. Men signaleffekten dette sender, i en tid der mange ofrer mye i en felles kamp, er til å bli lettere påskedeprimert av.

Og enda flere av oss fra Bærum kommer nok til å rødme og svare «rett utenfor Oslo» neste gang noen spør hvor vi kommer fra...