Kommentar

Boten bygger tillit

Av Hanne Skartveit

Boten til Erna Solberg forteller oss mye godt om Norge. Det er likhet for loven. Om noe, kan maktpersoner behandles strengere enn folk flest. Ikke mildere, som i mange andre land.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Statsminister Erna Solberg må betale bot for å ha brutt coronaforskriften under feiringen av sin egen 60-årsdag. Alle de andre involverte slapp unna. Selv ektemannen Sindre Finnes, som hadde bidratt mer til arrangementet enn det statsministeren hadde gjort. Han fikk påtaleunnlatelse, ikke bot.

Kanskje er det som skjedde bra på sitt vis, når Solberg først hadde bommet så kraftig på sine egne regler. For nå vet vi at regelbrudd får konsekvenser, selv for statsministeren. Ingen kan etter dette si at «Statsministeren kan bryte regler uten konsekvenser. Da kan også jeg.»

Rom for skjønn

Og vi vet at makten må forholde seg til de samme reglene som oss andre. I enda større grad, faktisk. Den som har mest makt, må også ta mest ansvar. Den som setter reglene, må følge dem. Det stilles strengere krav til en statsminister enn til en tilfeldig ektemann eller søster.

I selve spørsmålet om skyld kunne ikke politiet forskjellsbehandle ekteparet. Her måtte de legge de faktiske forhold til grunn, både for statsministeren og for Finnes. Men i vurderingen av mulig straff, er det mer rom for skjønn. I Erna Solbergs tilfelle la politimesteren vekt på det såkalte opportunitetsprinsippet, som gir politiet mulighet til å vurdere hvilke reaksjoner som er hensiktsmessige i ulike sammenhenger.

Statsminister Erna Solberg møtte pressen etter at det var kjent at hun får en bot på 20.000 kroner for brudd på coronareglene. Foto: MATTIS SANDBLAD

Denne gangen handlet det for politiet om hvilken reaksjon overfor Solberg som var riktig, gitt den helsekrisen vi er midt oppe i. Nettopp fordi hun er øverste leder for håndteringen av den største krisen Norge har stått i siden krigen, er hennes brudd på coronareglene så alvorlige. Solberg fikk boten fordi hun er statsminister i Norge. Noen vil innvende at da er det ikke likhet for loven. Politimester Ole Sæverud hadde et annet syn på dette: «Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like.»

Ikke en tilfeldig person

Hans uttalelse har fått mange fremtredende jurister til å reagere. Men straff har flere ulike funksjoner. I vurderingen av hvilke konsekvenser Solbergs regelbrudd skulle få for henne, har politiet vektlagt hensynet til smittevernet, som forskriften skal ivareta. Det samme hensynet som politiet vektlegger, ifølge Sæverud, når de gir råd og anbefalinger. Fordi det i de fleste sammenhenger er mest effektivt for å begrense smitten.

Men det var altså ikke nok i denne saken. I pressemeldingen fra politiet står det blant annet: «Det vil være tilfeller der råd og veiledning ikke har ført frem, eller der det å unnlate å bruke straff vurderes å ha en negativ effekt på befolkningens oppslutning om smitteverntiltakene.»

Dersom Erna Solberg hadde gått fri etter å ha brutt coronareglene, kunne dette etter politiets syn hatt en negativ effekt på oppslutningen om smittetiltakene. Fordi det var statsministeren, og ikke en tilfeldig person. Ikke en som alle andre.

Hemmelige restauranter

Når noen er likere enn andre, som i dette tilfellet, så vi at det ikke var landets mektigste som tjente på at det var slik. Statsministeren blir straffet for noe vi andre sannsynligvis ville sluppet unna med. Det er en riktig vurdering.

I mange andre land ville det vært annerledes. Ikke bare i gjennomkorrupte fattige land der autoritære ledere gjør som de vil. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Frankrike. Der er smittevernreglene strengere enn i Norge, men makten ser ikke ut til å bry seg. Det rapporteres at eliten går på hemmelige restauranter under coronaen. I Storbritannia kjørte statsministerens nærmeste rådgiver England på tvers med familien. Han brøt alle coronaregler. Uten at det fikk noen konsekvenser for ham.

Politimester Ole Sæverud la på en pressekonferanse frem resultatet av etterforskningen mot statsminister Erna Solberg. Foto: Gisle Oddstad

Verden er full av samfunn preget av dype klasseskiller, maktarroganse og ledere som tar seg til rette. Vi er forskånet for mye av dette. Det norske likhetsidealet ligger dypt i vår kultur. Den selveiende bonden har stått opp for seg selv. Arbeiderbevegelsen har samlet seg mot makten. Lekmannsbevegelsen har organisert småfolk landet rundt. De borgerlige har forsvart enkeltindividet og rettsstatens prinsipper.

Bør være glad for boten

Summen av alt dette er en nasjon med myndige borgere, som ikke er redde for å si makten imot. Vi har tillit til hverandre, og til dem som styrer. Den lederen som føler seg høyt hevet over andre, risikerer å komme dårlig ut. På sitt verste har vi janteloven, som bremser dem som vil gå utenom hovedveien. På sitt beste beskytter det oss mot maktmisbruk og eliter som tror de er hevet over lover og regler.

Boten til Erna Solberg er et resultat av alt dette. Hun bør være glad for boten, tross alt. Hun har gjort en tabbe. Det er menneskelig å feile, selv for en statsminister. Men i dette tilfellet kunne hennes tabbe fått følger for den krisen vi står midt oppe i. Oppslutningen om tiltakene kunne blitt svekket, og folk kunne fått mindre tillit til myndighetene, med statsministeren i spissen.

Det norske folkestyret

Med boten på 20.000 kroner fikk også den mektigste i landet mulighet til å gjøre opp for seg. Til å sone, i alles påsyn. Til å overbevise oss om at de mektigste i Norge ikke slipper unna. Slik kan hun bygge opp igjen noe av tilliten hun har tapt.

Dette er også en form for smittevern, et vern mot korrupsjon og maktarroganse. Kanskje skriver boten til Erna Solberg seg inn som et nytt kapittel i historien om det norske folkestyret. Der likhet og likeverd er grunnleggende verdier, og der makta ikke uhindret kan ta for seg. I så fall kom det noe godt ut av denne miseren. Tross alt.