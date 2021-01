Kommentar

Velgerne ingen ville ha

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Hvor små kan Ap bli før det koker over? Nå står kampen om velgerne som før ble tatt for gitt.

Pandemien har for alvor forsterket forskjellene mellom oss. Mens hjemmekontoristene baker surdeigsbrød og fryder seg over mindre klimautslipp nå som flyene er satt på bakken, er det andre som betaler en høy pris. De jobber i kafeen på Gardermoen, på et konferansehotell eller kjører drosje.

En som har skjønt dette, er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Påfallende nok var det han som frontet kravet om bedre permitteringsordninger i debatt med næringsminister Iselin Nybø (V) forrige uke. Han er blitt de Norwegian-ansattes våpendrager, vil hjelpe vanskeligstilt ungdom i Lørenskog og Groruddalen, og du hører ham aldri snakke i hele setninger uten å nevne minst én drosjesjåfør han har møtt.

Like utrolig som at det gamle bondepartiet er blitt det de kaller småkårsfolks parti i bygd som i by, er at Arbeiderpartiet har latt det skje.

For å stagge Sps fremgang snakker både regjeringen og Arbeiderpartiet om distriktene på innpust og utpust. Men for døve ører. For det er lenge siden Sps fremgang handlet om å ha den beste distriktspolitikken. Nå handler det først og fremst om å forstå hvor sammensatte og ulike norske velgere er.

Under Støres ledelse er Ap nå blitt tredje størst. Men partiet avviser at det er krise. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Arbeiderpartiet har over tid mistet grepet om en stor del velgere som de lenge har hatt i lommen. De bor typisk i mindre byer, eller i drabantbyene. De lever ikke nødvendigvis for jobben, men jobber for å betale husleie, kunne dra på hytta, kjøpe ny tv og fotballsko til poden. De er ikke klimafornektere, men liker kjøttkaker, en sydentur iblant og synes bompenger er både dyrt og irriterende når de skal kjøre barn hit og dit.

De er ikke mot innvandring, men synes folk skal ta skikken dit de kommer, og får ikke stjerner i øynene av at Norge skal ta imot 10 000 flyktninger. Det hadde vært fristende å si at de er folk flest, men folk flest kan like gjerne bo på Grünerløkka, jobbe i byråkratiet og kjøre elsykkel.

En bok av den britiske forfatteren David Goodhart er blitt mye brukt for å forklare disse strømningene. Typiske «anywheres» bor i by, har høyere utdanning, er internasjonalt orientert og liberale i mange spørsmål. «Somewheres» er mer knyttet til familie og hjemsted, setter tradisjoner høyt, og har mindre utdanning og økonomisk mobilitet.

En fasit er det selvsagt ikke, men et viktig poeng er at de såkalte «anywheres» er sterkt overrepresentert i mediene og i den politiske og kulturelle eliten. Det preger det utkikkspunktet man har, og hva som blir oppfattet som de «riktige» verdiene. Det kan ha skapt grunnlag for den gryende antielitismen, og ikke uten grunn. Vi trenger ikke dra til USA for å se at det å være nedlatende til andres livsvalg er en oppskrift på polarisering.

Selv om det hverken er intendert eller ønsket, er dette velgere Ap har forlatt. Dette er velgere Senterpartiet har hentet i stort monn, og som høstens valg kommer til å handle om.

Vedums genistrek er at han har skjønt at mange velgere ikke kan plasseres på den tradisjonelle høyre-venstre-aksen. Derfor ser vi et helt annet Sp nå enn det mer «SV-aktige» partiet de var under Haga og Navarsetes ledelse.

I den økonomiske politikken er mange gjerne sosialdemokrater. De vil ha rause velferdsordninger, er skeptisk til storstilt privatisering og misliker sentralisering. De får ikke hjertebank av ord som effektivitet, digitalisering og reformer, og synes mye var bedre før.

Men når det gjelder verdier og kulturelle spørsmål heller de i dag mer mot høyresiden. De er ikke innvandringsliberale og synes ikke nødvendigvis det grønne skiftet er meningen med livet. De setter pris på julegudstjenester, fredagstaco og er mer opptatt av lokalmiljøet enn av FNs bærekraftsmål. Mange synes krav om kjønnsnøytrale toaletter, riving av statuer og det tredje kjønn er fremmed, og at det er hull i hodet at man ikke lenger kan lese Thorbjørn Egner for ungene.

Valget kan selvsagt bli avgjort av hvilke småpartier som kommer over og under sperregrensen, men dette er tross alt marginalt. De store velgervandringene vil sannsynligvis handle om Sp fortsetter å feste grepet om disse velgerne, eller om Ap klarer å ta dem tilbake. Det vil avgjøre styrkeforholdet på rødgrønn side.

Men det som avgjør om det blir en blå eller rød (eller grønn) statsminister etter valget, er om Høyre og Frp lykkes med å hente disse velgerne over til borgerlig side.

En annen som skjønner dette, er statsminister Erna Solberg. Hun ser også at Høyre må trekkes mot sentrum i den økonomiske politikken for å ikke støte fra seg for mange.

Samtidig blør Ap. De har ikke bare mistet halve velgerskaren. De nye velgerne de kunne ønsket seg, vil ikke ha dem. Da blir det ikke særlig mye igjen.

De har knapt fordøyd sjokket over at Sp er jevnstore, før en fersk måling i Klassekampen og Nationen viser Ap på 17, 5 prosent, mens Sp får rekordhøye 22,6. I normale tider ville man sagt at nå brenner det på dass.

Men partiledelsen avviser at det er krise. Tvert imot er de strålende fornøyd med det nye partiprogrammet, og ingen gir uttrykk for at det er politikken deres det er noe galt med.

Og i partiet er det påfallende taust. Neppe fordi harmonien råder. Partiet beskrives av flere som en trykkoker. Mange er bekymret, ikke minst i fagbevegelsen. Hvordan kan man på sikt forsvare de sterke båndene til Ap dersom et flertall av medlemmene deres foretrekker andre partier? Situasjonen er mer preget av rådvillhet. Mangel på løsninger. Og håp.

Halmstrået er at de rødgrønne vinner valget, om det så er på Senterpartiets nåde. Men den store skrekken er at disse velgerne like lett kan havne hos Erna Solberg og co.