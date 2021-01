Leder

Den tunge veien videre

Det er enda dypere sår å hele etter at Trump-tilhengere stormet Kongressen. Foto: Jostein Matre

Å samle USA akkurat nå kan synes umulig. Hvis noen kan klare det, er det Joe Biden. Men sårene er dype - og ble enda dypere etter at mobben stormet Kongressen.

Et lyspunkt for Biden og Demokratene er at de vant begge de to senatssetene i Georgia. Både Raphael Warnock og Jon Ossoff vant knepne seire i denne ukens valg i delstaten. Dette er en stor seier for Biden, bare to uker før han tar over som president.

Nå vil stillingen mellom demokrater og republikanere i Senatet være 50-50. I en slik situasjon kan visepresident Kamala Harris avlegge den avgjørende stemme som gir demokratene flertall.

En bred allianse

For den nye presidenten er det en stor fordel at hans parti har flertall både i Representantenes hus og Senatet. Først og fremst vil det bli enklere for Biden å få gjennomført viktige politiske valgløfter.

Det gjelder blant annet ambisiøse planer for økonomisk gjenreisning og grønn omstilling. På kort sikt vil det bli mye enklere for Biden å få godkjent de kandidater han har nominert til sentrale posisjoner i den nye administrasjonen.

Donald Trump oppfordret sine tilhengere til å marsjere til Kongressen. Det fikk katastrofale resultater. Foto: SHAWN THEW / EPA POOL

Kontrollen over både den utøvende og lovgivende myndighet vil også gi Biden noen utfordringer. Det er ikke slik at han kan regne med å få full oppslutning om sin politikk selv om partiet har flertall. Mange presidenter før ham har erfart at representanter ikke nødvendigvis følger partilinjen. Det demokratiske parti er en bred allianse som inkluderer både sosialdemokrater, liberale og konservative.

Dyp krise

Biden er en pragmatisk sentrumspolitiker. Men nå som Biden ikke trenger støtte fra moderate republikanere for å få flertall for sin politikk, vil partiets venstrefløy kreve større gjennomslag. Venstresiden kan med rette si at de ga et sterkt bidrag til Bidens valgseier. Nå forventer de å få noe tilbake. Partiet samlet seg om Biden, men i tiden fremover vil spenningen mellom de ulike fløyer i partier komme tydeligere frem.

Det republikanske partiet er i dyp krise etter valgnederlagene. Partiet har tapt både Det hvite hus og Senatet. President Donald Trump har ført partiet på en ødeleggende kurs. Det toppet seg med hans oppfordring til mobben om å marsjere mot Kongressen.

Noen av republikanerne som har støttet Trump hele veien, snudde etter angrepet på USAs folkevalgte forsamling. Det er langt på overtid. Republikanerne har overlatt partiet i Trumps hender. Nå betaler de en høy pris.

