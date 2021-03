SAMFUNNSDEBATTANT: I denne kronikken skriver Arina Aamir (15) om kommentarene hun får som ung samfunnsdebattant. Foto: Plan International Norge

«25 under 25»: Takk til deg som kalte meg PR-kåt

Hei du, som kaller meg PR-kåt når jeg belyser et viktig tema. Eller du som mener jeg og meningene mine ikke er verdt noe fordi jeg er ei «lita jente». Hei du, som mener jeg ikke «har noe i Norge å gjøre».

ARINA AAMIR (15), styremedlem i Aker Unge Høyre

Jeg ønsker å takke deg! Takk for dine usaklige meldinger og kommentarer som ikke gjør stort annet enn å såre. Takk for dine uverdige tilbakemeldinger som ikke gir meg annet enn dårlig selvfølelse. Men aller mest, takk for at ditt hat sørger for at jeg ikke mister motivasjonen til å fortsette å ta en aktiv del i den offentlige debatten.

Dine hersketeknikker, som har som mål å tie min stemme i hjel, fungerte ikke da jeg begynte å delta i samfunnsdebatten. Du får ikke viljen din nå heller.

Ditt mål om å tie de som står opp mot urett ved å spre frykt og hat, vil aldri lykkes. Derfor er du min motivasjon til å fortsette – for dersom jeg gir meg, oppnår du det du vil.

Jeg trenger ikke stå opp for meg selv, for du gjør meg ingenting. Men jeg vil stå opp for de unge stemmene som ikke tør å si sin mening høyt i frykt for å bli utsatt for nettrollene.

Ditt hat skremmer meg ikke lenger, men det gjør det likevel ikke greit. Din ene «uskyldige» kommentar, kan være med på å ta fra samfunnet noen av våre viktigste stemmer.

At jeg er ung er ingen svakhet, men en ressurs for samfunnet. At jeg i tillegg er muslim gjør meg ikke til en dårlig person. Det gjør meg ikke mindre norsk. Jeg er ikke religionen min – jeg er meg.

Jeg har blitt beskyldt for å være «PR-kåt» når jeg belyser temaer som negativ sosial kontroll. Det får meg rett og slett til å riste på hodet. Det er helt greit å være uenig, du skal få si akkurat det du vil, men man bør kjenne litt på grensene. Utfordringen for oss alle er hvordan vi skal tolerere det vi ikke kan akseptere.

Tiden er overmoden for å ta et oppgjør med dem som hater. Med dem som sprer frykt, og tar i bruk hersketeknikker for å innskrenke andres ytringsfrihet.

Jeg kan ikke noe for årstallet jeg ble født. Jeg kan ikke bestemme hvilken etnisitet jeg har, og siden vi har religionsfrihet i Norge har du ingenting med om jeg tror på Allah eller Gud, eller om jeg velger å ikke tro i det hele tatt.

Altfor lenge har unge samfunnsdebattanter blitt diskriminert uten at noen har stått opp mot det. Den tiden er nå over!

